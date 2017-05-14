Подсказки Ангела-Хранителя: какие знаки предупреждают нас о грядущих событиях

Каждый человек при рождении получает в помощники и защитники своего Ангела-Хранителя. Его незримое присутствие порой становится ощутимым. Они часто посылают нам предупреждающие знаки, на которые стоит обращать внимание.

Чтобы не упустить важные знамения, астрологи и люди с магическими способностями советуют каждому развивать собственную интуицию и учиться читать знаки Судьбы. Это поможет избежать жизненных неприятностей, подготовиться к судьбоносной встрече и принять верное решение в сложной ситуации. Так почему же некоторые люди говорят, что им помогает их Ангел, а другие сетуют на безразличие Высших Сил к их судьбе? Ответ сведущих в этом людей прост: они просто не обращают внимание на судьбоносные события.

Подсказки Ангела-Хранителя

Ответственные дела, встречи и подписание договоров стоит отложить, если по пути машина окатила вас водой из лужи. Этот знак от вашего незримого защитника можно расшифровать как предупреждение об обмане или предательстве. Если у вас нет возможности перенести дела на другой день, помолитесь своему Ангелу о помощи: «Избави от бед, Защитник, данный при рождении, отведи происки лукавого, дай прозорливости в делах, чтобы не было обмана».

Если вы управляете транспортным средством и собрались в поездку, внимательно отнеситесь к такому знаку, как постоянно падающие ключи. Это означает большие неприятности на дороге, о которых ваш защитник предостерегает. Для того, чтобы избежать негативных последствий, стоит помолиться о благополучном исходе своего путешествия, несколько раз стукнуть ключами по машине и произнести: «Защити меня, Божий Помощник, от аварий, несчастий, поломок и пробок. От злого окружения, от плохого отношения. С тобой за плечом ничего не боюсь».

Если вам что-то мешает поставить подпись на важном документе (перестала писать ручка, ветер перевернул листки, вас постоянно кто-то отвлекает), проверьте текст еще раз более внимательно. Вполне вероятно, что там есть ошибка, которая негативно повлияет на вашу деятельность. Попросите мысленно своего Ангела-Хранителя показать вам ошибку.

К вам в дом или офис могут залетать разные насекомые, однако если в течение нескольких дней вас преследуют бабочки одной расцветки, значит, вашему здоровью что-то угрожает. Необходимо аккуратно поймать насекомое и выпустить со словами: «Бабочка улетает, на крыльях мои недуги уносит. К Ангелу обращаюсь, в защите нуждаюсь».