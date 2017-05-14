Подсказки Ангела-Хранителя: какие знаки предупреждают нас о грядущих событиях

Каждый человек при рождении получает в помощники и защитники своего Ангела-Хранителя. Его незримое присутствие порой становится ощутимым. Они часто посылают нам предупреждающие знаки, на которые стоит обращать внимание.
Чтобы не упустить важные знамения, астрологи и люди с магическими способностями советуют каждому развивать собственную интуицию и учиться читать знаки Судьбы. Это поможет избежать жизненных неприятностей, подготовиться к судьбоносной встрече и принять верное решение в сложной ситуации. Так почему же некоторые люди говорят, что им помогает их Ангел, а другие сетуют на безразличие Высших Сил к их судьбе? Ответ сведущих в этом людей прост: они просто не обращают внимание на судьбоносные события.
Подсказки Ангела-Хранителя
Ответственные дела, встречи и подписание договоров стоит отложить, если по пути машина окатила вас водой из лужи. Этот знак от вашего незримого защитника можно расшифровать как предупреждение об обмане или предательстве. Если у вас нет возможности перенести дела на другой день, помолитесь своему Ангелу о помощи: «Избави от бед, Защитник, данный при рождении, отведи происки лукавого, дай прозорливости в делах, чтобы не было обмана».
Если вы управляете транспортным средством и собрались в поездку, внимательно отнеситесь к такому знаку, как постоянно падающие ключи. Это означает большие неприятности на дороге, о которых ваш защитник предостерегает. Для того, чтобы избежать негативных последствий, стоит помолиться о благополучном исходе своего путешествия, несколько раз стукнуть ключами по машине и произнести: «Защити меня, Божий Помощник, от аварий, несчастий, поломок и пробок. От злого окружения, от плохого отношения. С тобой за плечом ничего не боюсь».
Если вам что-то мешает поставить подпись на важном документе (перестала писать ручка, ветер перевернул листки, вас постоянно кто-то отвлекает), проверьте текст еще раз более внимательно. Вполне вероятно, что там есть ошибка, которая негативно повлияет на вашу деятельность. Попросите мысленно своего Ангела-Хранителя показать вам ошибку.
К вам в дом или офис могут залетать разные насекомые, однако если в течение нескольких дней вас преследуют бабочки одной расцветки, значит, вашему здоровью что-то угрожает. Необходимо аккуратно поймать насекомое и выпустить со словами: «Бабочка улетает, на крыльях мои недуги уносит. К Ангелу обращаюсь, в защите нуждаюсь».
Птица, бьющаяся о стекло вашего дома — тоже знак Ангела-Хранителя. Таким образом он предупреждает о возможной страшной потере близкого человека. Необходимо повернуться к окну лицом и произнести: «Всех святых на помощь призываю, на Ангела в защите уповаю. Помоги, Господи, избави от трагедии, сохрани моих близких, уведи горе страшное».
При поступлении на новую работу вы можете несколько раз уронить документы — это знак о том, что вас ждут трудности в общении с начальством. Чтоб этого избежать, следует несколько минут подержать документы в руках и произнести: «На своего Ангела полагаюсь, судьбу свою ему вверяю. Убереги меня от ссор и конфликтов, помоги избежать гнева начальственного».
Привязавшееся к вам бродячее животное — знак судьбоносной встречи. Если у вас нет пары, угостите животное и помолитесь Ангелу: «С Божьей помощью да под защитой Ангельской судьбу свою не упущу, быть в одиночестве больше не хочу». Если у вас есть возможность, возьмите животное к себе домой.
Зуд в левой ладони с утра предостерегает от необдуманных покупок и трат. Для того, чтобы обезопасить себя, положите правую руку в карман и произнесите: «Деньги мои под защитой Высших Сил находятся, берегутся и множатся. Предупреждению внимаю, деньги дома оставляю. Моему карману пустым не остаться, деньгам из него не убывать, а прибавляться».
При сборах в дальнее путешествие вас могут останавливать разные мелочи. Например, ломается замок у чемодана, пачкается одежда, не находятся важные вещи. Это предупреждение о том, что в дороге вам грозит опасность. Таким образом ваш Ангел-Хранитель пытается закрыть вам выход из дома. Все эти неприятности не добавляют уверенности, поэтому после выхода из дома трижды перекрестите дверь и произнесите: «Ангелу свою жизнь вверяю, на него и помощь Божью уповаю. За меня поручись, перед Господом помолись. Стань мне защитой и опорой в дороге дальней. Сохрани мой дом в целости, меня во здравии».
Если ваша дорога часто проходит мимо водоема и вы постоянно спотыкаетесь в этом месте, вам стоит быть аккуратнее с водой. Таким образом ваш Ангел призывает держаться подальше от глубокой воды, чтобы избежать беды. Помолитесь своему Защитнику во время купания или путешествия на водных видах транспорта: «Твоя защита крепка, моя вера сильна, не смоет ее никакая вода. В воде не захлебнусь, плыву и не боюсь. На Ангела уповаю, к защите призываю».
Спускающийся на паутине паук в первой половине дня — предупреждение о важной вести. От предложенного вам сегодня отказываться не стоит. Это добрый знак, означающий скорые изменения вашей жизни в лучшую сторону. Поблагодарите Ангела-Хранителя за доброе известие: «Успех меня стороной не обойдет — добрый знак Ангел подает. Любое дело начинаю — Защитника на помощь призываю».
Эти знаки помогут вам сориентироваться и уберечься от возможных неприятностей. Следите также за знаками Судьбы, чтобы ваша жизнь не подвергалась опасностям. Внимательно смотрите под ноги, чтобы не упустить счастливых находок, которые сулят вам счастье и благополучие.
Источник — dailyhoro.ru