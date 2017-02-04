Подошве башмака из Невады полмиллиарда лет?

В начале прошлого века некто доктор Баллу сообщил в прессе, что геологами найден отпечаток подошвы современной сандалии на камне, которому, по меньшей мере, пять миллионов лет. Эта заметка вышла в журнале «Нью-Йорк санди» в 1922 году. Казалось бы, такая новость должна всколыхнуть весь ученый мир. Но… этого не произошло. Почему?

Уникальный отпечаток подошвы нашел геолог Джон Рэйд, который вел разведку ископаемых в Неваде. Он был буквально потрясен увиденным, поскольку на этом каменном следе были хорошо видны даже нитяные стежки, скрепляющие подошву и рант обуви. Более того, в каблучной части виднелось характерное углубление, которое появляется при длительном ношении обуви (источник esoreiter.ru).