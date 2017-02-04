Подошве башмака из Невады полмиллиарда лет?

В начале прошлого века некто доктор Баллу сообщил в прессе, что геологами найден отпечаток подошвы современной сандалии на камне, которому, по меньшей мере, пять миллионов лет. Эта заметка вышла в журнале «Нью-Йорк санди» в 1922 году. Казалось бы, такая новость должна всколыхнуть весь ученый мир. Но… этого не произошло. Почему?
Уникальный отпечаток подошвы нашел геолог Джон Рэйд, который вел разведку ископаемых в Неваде. Он был буквально потрясен увиденным, поскольку на этом каменном следе были хорошо видны даже нитяные стежки, скрепляющие подошву и рант обуви. Более того, в каблучной части виднелось характерное углубление, которое появляется при длительном ношении обуви (источник esoreiter.ru).
Рейд показал свою находку профессорам Хови, Мэттью и Осборну из Американского музея естественной истории, а также доктору Джеймсу Кемпу, огромному специалисту в геологии. Все они сошлись во мнении, что камень с отпечатком подошвы относится к триасовому периоду, а значит ему не менее пяти миллионов лет. Однако в остальном ученые посчитали, что все это лишь великолепная имитация (игра природы) искусственного происхождения отпечатка.
К сожалению, в природную имитацию поверить намного легче и удобнее, чем в то, что мы практически ничего не знаем о своей истории и истории Земли как таковой, придерживаясь устоявшихся догм на этот счет. Как писал сам Джон Рэйд, он обращался со своей находкой ко многим ученым США, старался привлечь внимание других исследователей за пределами своей страны. Бесполезно…
Тогда геолог обратился к обувщикам, специалистам по химическому анализу и микрофотографии из Фонда Рокфеллера, которые подтвердили, что это на самом деле отпечаток подошвы, на котором хорошо видна даже прошивка нитей стежков. Фотографии в огромном увеличении показали скрученность нитей, перекосы и деформации их, мелкие отверстия для пропускания стежков, симметричность контуров самой подошвы, что подтверждает искусственное ее создание. И что же? А ничего…
Прошло уже почти столетие! Но с тех пор ничего не изменилось в определении подлинности этого уникального артефакта, доказывающего, что по нашей планете бродили разумные люди в сандалиях миллионы лет назад. А может, сотни миллионов лет назад? Ведь как доказывает сегодняшняя наука, возраст триасовых горных пород, где найден этот фантастический отпечаток обуви, лежит в границах от 250 до 600 миллионов лет…