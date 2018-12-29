ПОДАРКИ: Самая большая ОШИБКА при выборе и 7 советов, как дарить «по науке»

Для тех, кто еще не определился с новогодним подарком! Выявлены по меньшей мере СЕМЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ между тем, какой подарок, по нашему мнению, люди желают получить, и тем, что они хотят на самом деле. Эти несоответствие могут быть легко исправлены, и тогда вашим друзьями и близким не будет нужды притворяться, что им понравился ваш подарок – он понравится им на самом деле!

Наиболее частая ошибка тех, кто дарит подарки, состоит в том, что они уделяют слишком большое внимание моменту, когда человек открывает подарок. Они ждут ВАУ-ЭФФЕКТА! Мы хотим, чтобы наши друзья и близкие были приятно удивлены, ослеплены, поражены, впечатлены ценой подарка или дали нам понять, что оценили его уникальность. Проблема в том, что получатели подарков мало обеспокоены тем, как следует разворачивать подарок, чтобы обрадовать нас. Люди оценят подарок, от которого они будут получать удовольствие на протяжении всего времени владения им.

7 типичных случаев несоответствия между ожиданиями дарителя и желаниями тех, кому предназначен подарок

1.Люди любят дарить материальные вещи, такие как современные гаджеты или модную одежду. Они предвкушают, как их друзья и близкие обрадуются, открыв эти подарки. Но большинство предпочитает подарки в виде СОБЫТИЙ ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, вроде подарочных сертификатов в ресторан, билетов в оперу, ваучеров на участие в игре или туристических поездок.

2.Мы склонны выбирать подарки, от которых можно получить удовольствие ПОЛНОСТЬЮ И НЕМЕДЛЕННО. В то время как большинство получателей подарков предпочли бы как раз обратное. Например, вам скорее подарят маленький букет роз в цвету, чем большой букет нераскрывшихся бутонов. Конечно, распустившиеся цветы выглядят прекрасно и впечатляюще. Но многим людям часто нравится смотреть, как бутоны распускаются со временем – так они дольше получают удовольствие от подарка.

3.Мы считаем, что чем больше мы размышляли о том, какой смысл следует вложить в тот или иной подарок, тем больше получатель оценит наш дар.

Мы думаем, что наша продуманность и глубокомысленность будет очевидна человеку, которому дарят подарок. Но люди далеко не всегда понимают, насколько наш подарок многозначен и НАПОЛНЕН ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ.

4.Многие любят удивлять людей собственным выбором подарков, даже когда им вручили список, из которого следует выбирать. Такие люди убеждены, что подарки, которые они выберут самостоятельно, поразят больше и покажутся более обдуманными. Хотя люди предпочли бы получить то, что они уже выбрали и внесли в свой ВИШ-ЛИСТ.

5.Мы считаем, что чем дороже подарок, тем более значимым он покажется. Но люди не во всех случаях судят о значимости подарка по его ЦЕНЕ.

6.Некоторым нравится выбирать подарки, которые показывают, как ХОРОШО ОНИ ЗНАЮТ ЧЕЛОВЕКА. Например, они могут приобрести подарочный сертификат в ваш любимый магазин, в то время как большинство людей предпочитают более УНИВЕРСАЛЬНЫЕ подарки, скажем, карточки Visa, которые могут быть использованы где угодно .

7.Многие стараются выбирать высокотехнологические подарки ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА, которые, как ожидается, произведут большое впечатление, даже если они технологически сложны и непросты в эксплуатации. А большинство людей предпочли бы вещи, в которых НЕТРУДНО разобраться и можно использовать сходу и без проблем, даже если они окажутся более низкого качества.

Источник: econet.ru