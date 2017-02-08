Под островом Маврикий найдены следы «потерянного континента»

Ученые подтвердили существование «потерянного континента» под островом Маврикий в Индийском океане, который остался после распада суперконтинента Гондвана, начавшегося 200 миллионов лет назад. Часть коры, которая была впоследствии покрыта молодой лавой от вулканических извержений на острове, оказалась крошечным кусочком древнего континента, который отделился от острова Мадагаскар, когда Африка, Индия, Австралия и Антарктида разошлись и сформировали Индийский океан.

Изучая минерал циркон, найденный в горных породах, извергаемых вулканами вместе с лавой, Ашваль и его коллеги Майкл Уиденбек из Немецкого научно-исследовательского центра землеведения (GFZ) и Тронд Торсвик из Университета Осло, приглашенный ученый в GFZ, обнаружили, что остатки этого минерала были слишком старыми, чтобы принадлежать острову Маврикий.

«Земля состоит из двух частей — континентов, которые старые, и океанов, которые «молодые». На континентах можно найти породы, которым больше четырех миллиардов лет, но вы не найдете ничего подобного в океане, потому что там образуются новые породы», объясняет Ашваль. «Маврикий — это остров, и на острове нет пород старше 9 миллионов лет. Тем не менее, изучая горные породы на острове, мы обнаружили циркон возрастом 3 миллиарда лет».

Цирконы — это минералы, которые появляются чаще всего в континентальных гранитах. Они содержат следовые количества урана, тория и свинца, а поскольку хорошо переживают геологические процессы, в них также можно найти богатую летопись геологических процессов и чрезвычайно точно датировать.

«Тот факт, что мы нашли циркон такого возраста, доказывает, что под Маврикием имеются гораздо более старые материалы земной коры, которые могли быть рождены только на континенте», говорит Ашваль.

На этом острове уже не в первый раз находят цирконы возрастом в миллиарды лет. Исследование, проведенное в 2013 году, выявило следы этого минерала в пляжном песке. Тем не менее это исследование получило много критики, например, на тему того, что этот минерал могло задуть ветром или вообще принести на автомобильных покрышках или обуви ученых.

«Тот факт, что мы нашли древние цирконы в породе (трахите возрастом в 6 миллионов лет), подкрепляет предыдущее исследование и отвергает любое предположение о возможности быть принесенным ветром, волнами или еще чем-нибудь, как показывали предварительные результаты», говорит Ашваль.

Ашваль предполагает, что существует множество кусков «неоткрытого континента» разных размеров, совместно именуемых «Мавриция», которые разбросаны по всему Индийскому океану и остались от распада Гондваны. Новые результаты показывают, что этот распад представлял собой не простое расщепление древнего суперконтинента Гондваны, а сложную фрагментацию, когда части континентальной коры разных размеров были брошены на произвол в развивающемся бассейне Индийского океана.

Суперконтинент Гондвана существовал более 200 миллионов лет назад и включал породы возрастом 3,6 миллиарда лет, прежде чем разделиться на то, что нынче представляет собой Африку, Южную Америку, Антарктиду, Индию и Австралию. Дробление произошло вследствие тектоники плит.

Источник: https://hi-news.ru/