Почему Вы имеете то, что имеете — пирамида Дилтса

Роберт Дилтс, один из наиболее известных экспертов-разработчиков в нейро-лингвистическом программировании (лично я нежно люблю его за разработки для писателей и журналистов), предложил удобную для описания Вашей жизни модель в виде пирамиды.
Особенность модели в том, что для каждого из уровней пирамиды ответ на вопрос «Почему это так?» лежит на один уровень выше.
Нижний уровень пирамиды, уровень Вашего быта, Вашей повседневности, отвечает на вопрос «Что я имею?» Это касается и Ваших финансов, и Вашей работы или бизнеса, и Вашего дома, Вашей семьи, Вашего круга общения и т.п.
Если же Вы зададитесь вопросом «Почему я имею то, что имею?», за ответом придётся обратиться на второй уровень, где находятся Ваши действия. Этот уровень отвечает на вопрос «Что я делаю?» — и очевидно, что от того, что Вы делаете изо дня в день, очень сильно зависит то, что Вы имеете в итоге.
Если задаться вопросом «Почему я делаю то, что делаю?», ответ будет лежать на третьем уровне, уровне стратегии. Этот уровень отвечает на вопрос «Как я выбираю?» — а уж от того, как Вы принимаете решения, как делаете свой выбор, какой стратегией руководствуетесь («стремиться к большему» или «не напрягаться», «жить сегодняшним днём» или «планировать на годы»и т.п.), зависит то, как Вы будете действовать в каждой конкретной ситуации.
- Например, станете ли Вы, вернувшись домой с работы, читать специальную литературу, заниматься спортом — или пить пиво перед телевизором. Или будете ли Вы на работе предлагать новые проекты и брать за них ответственность — или же будете изо всех сил стараться делать только привычную и понятную работу
Если же спросить себя, «Почему я выбираю то, что выбираю?», то придётся подняться ещё на один уровень пирамиды Дилтса, чтобы получить ответ. На четвёртом этаже находятся Ваши убеждения, он отвечает на вопрос «Во что я верю?» И тут уже понятно, что если Вы верите, будто найти хорошую работу можно только по блату, Вы не слишком будете усердствовать с учёбой. А если Вы убеждены, что настойчивость побеждает любые препятствия — очевидно, что если что-то не выходит, для Вас будет естественно повторить попытку ещё раз, и ещё, и снова…
Ну а если Вы зададитесь вопросом «Почему я верю в то, во что верю?», разобраться в этом поможет пятый уровень пирамиды, отвечающий за самосознание и самоидентификацию. Он отвечает на вопрос «Кто я такой?» — а от ответа на этот вопрос во многом зависят Ваши убеждения. Очевидно, что у человека, который говорит «Я бездарь и никому не нужный неудачник» и у человека, который говорит «Я гений и рождён, чтобы добиться успеха», картины мира будут совсем разные.
Наконец, последний уровень пирамиды — это уровень миссии, уровень смысла жизни. Он отвечает, как несложно догадаться, на вопрос «Зачем я живу?» На мой взгляд, этот уровень доступен только людям религиозным, поскольку он предполагает, что смысл Вашей жизни лежит вне самой жизни и назначается кем-то со стороны, а не Вами.
Зачем Вам знать о пирамиде Дилтса? Во-первых, она позволяет лучше понять, почему Вы живёте так, как живёте, и почему имеете то, что имеете — позволяет провести экспресс-анализ собственной жизни. А во-вторых, она позволяет понять, что именно надо изменить в Вашей жизни, чтобы получить на выходе другой, более радующий Вас результат — а для этого нужно подняться на уровень (или больше) вверх по пирамиде.
- Как гласит один из принципов системного анализа, «проблема обычно не может быть решена на том уровне, на котором она поставлена»
Если Вас не устраивает то, что у Вас есть, будь то окружение или финансы — модель Дилтса покажет, что надо менять Ваши действия. Если вроде бы правильные действия не приводят к нужному результату — нужно менять стратегию в целом. Если непонятно, куда менять стратегию — значит, надо покопаться в своих убеждениях, что-то с ними не так. И т.п.
Ну как, леди и джентльмены — сейчас, когда Вы приложили модель Дилтса к себе, увидели ли Вы, в каких местах пробуксовывала Ваша жизнь, и что нужно делать, чтобы она перестала буксовать?
Автор — Александр Левитас