Почему Вы имеете то, что имеете — пирамида Дилтса

Роберт Дилтс, один из наиболее известных экспертов-разработчиков в нейро-лингвистическом программировании (лично я нежно люблю его за разработки для писателей и журналистов), предложил удобную для описания Вашей жизни модель в виде пирамиды.

Особенность модели в том, что для каждого из уровней пирамиды ответ на вопрос «Почему это так?» лежит на один уровень выше.

Нижний уровень пирамиды, уровень Вашего быта, Вашей повседневности, отвечает на вопрос «Что я имею?» Это касается и Ваших финансов, и Вашей работы или бизнеса, и Вашего дома, Вашей семьи, Вашего круга общения и т.п.

Если же Вы зададитесь вопросом «Почему я имею то, что имею?», за ответом придётся обратиться на второй уровень, где находятся Ваши действия. Этот уровень отвечает на вопрос «Что я делаю?» — и очевидно, что от того, что Вы делаете изо дня в день, очень сильно зависит то, что Вы имеете в итоге.

Если задаться вопросом «Почему я делаю то, что делаю?», ответ будет лежать на третьем уровне, уровне стратегии. Этот уровень отвечает на вопрос «Как я выбираю?» — а уж от того, как Вы принимаете решения, как делаете свой выбор, какой стратегией руководствуетесь («стремиться к большему» или «не напрягаться», «жить сегодняшним днём» или «планировать на годы»и т.п.), зависит то, как Вы будете действовать в каждой конкретной ситуации.

Например, станете ли Вы, вернувшись домой с работы, читать специальную литературу, заниматься спортом — или пить пиво перед телевизором. Или будете ли Вы на работе предлагать новые проекты и брать за них ответственность — или же будете изо всех сил стараться делать только привычную и понятную работу

Если же спросить себя, «Почему я выбираю то, что выбираю?», то придётся подняться ещё на один уровень пирамиды Дилтса, чтобы получить ответ. На четвёртом этаже находятся Ваши убеждения, он отвечает на вопрос «Во что я верю?» И тут уже понятно, что если Вы верите, будто найти хорошую работу можно только по блату, Вы не слишком будете усердствовать с учёбой. А если Вы убеждены, что настойчивость побеждает любые препятствия — очевидно, что если что-то не выходит, для Вас будет естественно повторить попытку ещё раз, и ещё, и снова…

Ну а если Вы зададитесь вопросом «Почему я верю в то, во что верю?», разобраться в этом поможет пятый уровень пирамиды, отвечающий за самосознание и самоидентификацию. Он отвечает на вопрос «Кто я такой?» — а от ответа на этот вопрос во многом зависят Ваши убеждения. Очевидно, что у человека, который говорит «Я бездарь и никому не нужный неудачник» и у человека, который говорит «Я гений и рождён, чтобы добиться успеха», картины мира будут совсем разные.

Наконец, последний уровень пирамиды — это уровень миссии, уровень смысла жизни. Он отвечает, как несложно догадаться, на вопрос «Зачем я живу?» На мой взгляд, этот уровень доступен только людям религиозным, поскольку он предполагает, что смысл Вашей жизни лежит вне самой жизни и назначается кем-то со стороны, а не Вами.

Зачем Вам знать о пирамиде Дилтса? Во-первых, она позволяет лучше понять, почему Вы живёте так, как живёте, и почему имеете то, что имеете — позволяет провести экспресс-анализ собственной жизни. А во-вторых, она позволяет понять, что именно надо изменить в Вашей жизни, чтобы получить на выходе другой, более радующий Вас результат — а для этого нужно подняться на уровень (или больше) вверх по пирамиде.

Как гласит один из принципов системного анализа, «проблема обычно не может быть решена на том уровне, на котором она поставлена»

Если Вас не устраивает то, что у Вас есть, будь то окружение или финансы — модель Дилтса покажет, что надо менять Ваши действия. Если вроде бы правильные действия не приводят к нужному результату — нужно менять стратегию в целом. Если непонятно, куда менять стратегию — значит, надо покопаться в своих убеждениях, что-то с ними не так. И т.п.

Ну как, леди и джентльмены — сейчас, когда Вы приложили модель Дилтса к себе, увидели ли Вы, в каких местах пробуксовывала Ваша жизнь, и что нужно делать, чтобы она перестала буксовать?

Автор — Александр Левитас