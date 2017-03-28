Почему в 1648 году Ватикан выбросил из Библии 14 книг?

История Ватикана, то есть римской католической церкви, полна коррупции и обмана. Помимо геноцида альбигойцев несколько веков тому назад и совращения малолетних детей в наше время, эта организация является ещё и одной из самых коррумпированных в истории.

В 1611 году Библия была переведена с латыни на английский. В то время она состояла из 80 книг. Вот последние 14 книг, завершавшие Ветхий Завет и на сегодняшний день исключённые:

  • 1 Ездры.
  • 2 Ездры.
  • Товит.
  • Иудифь.
  • Часть Книги Есфирь.
  • Премудрости Соломона.
  • Екклесиаст.
  • Послание Иеремии.
  • Варуха
  • 1 Маккавеев.
  • 2 Маккавеев.
  • 3 Маккавеев.
  • 3 Ездры.
  • Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

В 1684 году все эти книги были исключены из всех версий, кроме первого англоязычного издания 1611 года.

Особый интерес среди этих книг представляют Премудрости Соломона.

Для тех, кто не в курсе: Соломон — один из самых легендарных библейских персонажей. Он был сыном Давида и считался мудрейшим человеком всех времён.

Обычно он изображается как положительная фигура. Но то, что говорится в этой книге, заставит вас задуматься.

Итак, обратите внимание на этот отрывок:

Премудрости Соломона 2:1–20.

1 Неправо умствующие говорили сами в себе: «коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада.

2 Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении нашего сердца.

3 Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух;

4 и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдёт, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягчённый теплотою его.

5 Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается.

6 Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью;

7 преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдёт мимо нас весенний цвет жизни;

8 увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли;

9 никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий.

10 Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.

11 Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным.

12 Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания;

13 объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа;

14 он пред нами — обличение помыслов наших.

15 Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его:

16 он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.

17 Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его;

18 ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов.

19 Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его;

20 осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет».

Возникает ряд вопросов.

  • Кого Соломон хочет осудить на «бесчестную смерть»?
  • Почему Ватикан решил изъять эти 14 книг из Библии?
  • Почему в этой книге Соломон представлен злобным безумцем?

Похоже, Соломон говорит об Иисусе. Но Иисус родился только через 900 лет после его смерти!

Мог ли он предвидеть пришествие Христа? Смотрите сами:

  • ИИСУС был осуждён на бесчестную смерть.
  • Жизнь и пути ИИСУСА были не похожи на других.
  • Он объявляет себя (и является) Сыном Господа.
  • Он был бедняком-праведником, считавшим Соломона и прочих «мерзостью».
  • Он объявлял себя имеющим познание о Боге.

А теперь перечитайте, что говорит Соломон:

  • Он — обличение (критика) помыслов наших.
  • Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.
  • Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов.

Также обратите внимание на этот призыв Соломона:

Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.

Это никак не сочетается с тем образом царя Соломона, который нам рисовали! Тут он больше похож на злодея, чем на мудреца!

Любопытно, что Соломон также занимался оккультизмом, поклонялся разным богам и имел слабость к женщинам. А знаменитый Храм Соломона считается местом рождения масонов — тайной ложей, которую часто обвиняют в закулисном управлении миром.

Как бы то ни было, это наводит на размышления…

Источник: http://lifter.com.ua/

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