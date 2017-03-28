Почему в 1648 году Ватикан выбросил из Библии 14 книг?

История Ватикана, то есть римской католической церкви, полна коррупции и обмана. Помимо геноцида альбигойцев несколько веков тому назад и совращения малолетних детей в наше время, эта организация является ещё и одной из самых коррумпированных в истории.

В 1611 году Библия была переведена с латыни на английский. В то время она состояла из 80 книг. Вот последние 14 книг, завершавшие Ветхий Завет и на сегодняшний день исключённые:

1 Ездры.

2 Ездры.

Товит.

Иудифь.

Часть Книги Есфирь.

Премудрости Соломона.

Екклесиаст.

Послание Иеремии.

Варуха

1 Маккавеев.

2 Маккавеев.

3 Маккавеев.

3 Ездры.

Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

В 1684 году все эти книги были исключены из всех версий, кроме первого англоязычного издания 1611 года.