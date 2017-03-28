Почему в 1648 году Ватикан выбросил из Библии 14 книг?

История Ватикана, то есть римской католической церкви, полна коррупции и обмана. Помимо геноцида альбигойцев несколько веков тому назад и совращения малолетних детей в наше время, эта организация является ещё и одной из самых коррумпированных в истории.
В 1611 году Библия была переведена с латыни на английский. В то время она состояла из 80 книг. Вот последние 14 книг, завершавшие Ветхий Завет и на сегодняшний день исключённые:
- 1 Ездры.
- 2 Ездры.
- Товит.
- Иудифь.
- Часть Книги Есфирь.
- Премудрости Соломона.
- Екклесиаст.
- Послание Иеремии.
- Варуха
- 1 Маккавеев.
- 2 Маккавеев.
- 3 Маккавеев.
- 3 Ездры.
- Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
В 1684 году все эти книги были исключены из всех версий, кроме первого англоязычного издания 1611 года.
Особый интерес среди этих книг представляют Премудрости Соломона.
Для тех, кто не в курсе: Соломон — один из самых легендарных библейских персонажей. Он был сыном Давида и считался мудрейшим человеком всех времён.
Обычно он изображается как положительная фигура. Но то, что говорится в этой книге, заставит вас задуматься.
Итак, обратите внимание на этот отрывок:
Премудрости Соломона 2:1–20.
1 Неправо умствующие говорили сами в себе: «коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада.
2 Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении нашего сердца.
3 Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух;
4 и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдёт, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягчённый теплотою его.
5 Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается.
6 Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью;
7 преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдёт мимо нас весенний цвет жизни;
8 увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли;
9 никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий.
10 Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.
11 Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным.
12 Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания;
13 объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа;
14 он пред нами — обличение помыслов наших.
15 Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его:
16 он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.
17 Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его;
18 ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов.
19 Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его;
20 осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет».
Возникает ряд вопросов.
- Кого Соломон хочет осудить на «бесчестную смерть»?
- Почему Ватикан решил изъять эти 14 книг из Библии?
- Почему в этой книге Соломон представлен злобным безумцем?
Похоже, Соломон говорит об Иисусе. Но Иисус родился только через 900 лет после его смерти!
Мог ли он предвидеть пришествие Христа? Смотрите сами:
- ИИСУС был осуждён на бесчестную смерть.
- Жизнь и пути ИИСУСА были не похожи на других.
- Он объявляет себя (и является) Сыном Господа.
- Он был бедняком-праведником, считавшим Соломона и прочих «мерзостью».
- Он объявлял себя имеющим познание о Боге.
А теперь перечитайте, что говорит Соломон:
- Он — обличение (критика) помыслов наших.
- Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.
- Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов.
Также обратите внимание на этот призыв Соломона:
Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.
Это никак не сочетается с тем образом царя Соломона, который нам рисовали! Тут он больше похож на злодея, чем на мудреца!
Любопытно, что Соломон также занимался оккультизмом, поклонялся разным богам и имел слабость к женщинам. А знаменитый Храм Соломона считается местом рождения масонов — тайной ложей, которую часто обвиняют в закулисном управлении миром.
Как бы то ни было, это наводит на размышления…
Источник: http://lifter.com.ua/