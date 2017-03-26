Почему Россия отдала Америке Аляску?

Полтора столетия назад в Вашингтоне между Россией и США был подписан договор о передаче Аляски Америке. На протяжении многих лет ведутся жаркие споры о том, почему данное событие произошло и как к нему относиться. Фонд Егора Гайдара и Вольное историческое общество организовали дискуссию, в рамках которой доктора исторических наук Юрий Булатов и Александр Петров сделали попытку ответить на все возможные вопросы, которые возникают в связи с данным событием.

Так, по словам Александра Петрова, 150 лет назад Россия уступила, а не продала Аляску Соединенным Штатам. За это время обе стороны переосмыслили произошедшее, что привело к появлению диаметрально противоположных точек зрения по обе стороны океана. Вместе с тем, те далекие события по-прежнему будоражат общество.

Причиной тому являются несколько существенных моментов. Во-первых, Россия продала огромную по размерам территорию, которая в данный момент занимает ключевые позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет развития добычи полезные ископаемых и нефти. Необходимо в то же время отметить, что данная сделка касалась не только Америки и России. Вовлечены в нее были и такие страны, как Франция, Великобритания, Испания, а также различные государственные структуры этих стран.

Продажа Аляски осуществлялась в период с декабря 1866 до марта 1867 года, деньги пришли значительно позже. Именно на эти средства было построено железнодорожное сообщение в рязанском направлении. Вплоть до 1880 года выплачивались дивиденды по акциям Российско-Американской компании, управлявшей данными территориями.

Данная структура была организована в 1799 году. У ее истоков стояли купцы из определенных регионов – Иркутской и Вологодской губерний. Компания была организована ими на свой страх и риск. По мнению купцов Голикова и Шелехова, Екатерина II была не права. Шелехов отправил ей подробное послание, в котором просил для своей компании утвердить на 20 лет монопольные привилегии и дать огромную на тот период времени беспроцентную ссуду, размер которой составлял 200 тысяч рублей. Екатерина отказала, объяснив свой отказ тем, что основное внимание обращено на Крым, и в монополии она вовсе не заинтересована.

Впрочем, купцы были очень настойчивы, и всеми доступными средствами вытесняли конкурентов. Павел I фактически зафиксировал образование монопольной компании как свершившийся факт и даровал ей привилегии и права в 1799 году. Купцы добивались также перевода главного управления в Санкт-Петербург из Иркутска, и принятия флага. Иными словами, изначально это была действительно частная организация. Со временем на места купцов стали назначать представителей военно-морского флота.

Процесс передачи Аляски начался со знаменитого письма князя Константина Николаевича, который являлся братом императора Александра II, Александру Горчакову, министру иностранных дел, в котором речь шла о необходимости уступить данную территорию Соединенным Штатам Америки. Позже он только усиливал свою позицию, не приняв ни единой поправки.

Сама сделка была проведена без уведомления Российско-Американской компании. После ее завершения одобрение государя и Правительственного сената со стороны России стало простой формальностью. Интересно, что данное письмо было написано ровно за десять лет до продажи Аляски.

По словам Петрова, между Россией и США во все времена было больше партнерских отношений, нежели конфликтов. На протяжении длительного периода времени после продажи Аляски между этими двумя странами были практически дружеские отношения. Поэтому применительно к Аляске, уверен ученый, нецелесообразно употреблять слово «соперничество».

Если говорить о позиции Константина Николаевича, то она необъяснима и несвоевременна, но не преступна. Не было нарушено никаких определенных норм, правил и установок, существовавших в обществе в то время. С формальной точки зрения все было сделано правильно. Однако то, каким образом была подписана сделка, вызывает немало вопросов.

По словам Петрова, единственная альтернатива, которая существовала в то время, — это предоставление возможности Российско-Американской компании действовать в регионе и дальше, заселять данный регион выходцами из центра России и Сибири и продолжать осваивать обширные территории в рамках крестьянской реформы и отмены крепостного права. Но вопрос заключается в том, хватило бы на все это сил или нет.

Юрий Булатов отметил, что продаже Аляски в настоящее время уделяется очень много внимания. Когда в 1997 году Великобритания передала Китаю Гонконг, системная оппозиция стала говорить о том, что России необходимо вернуть Аляску, которую у нее отобрали. Аляска, якобы не была продана, поэтому американцы должна заплатить проценты за использование территории.

Эта тема интересует не только ученых, но и широкую общественность. Существует множество интересных, эмоциональных публикаций по этому поводу. Когда в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, в прямой трансляции интервью президента России, в рамках которой ему был задан вопрос относительно Аляски. На это он ответил, что горячиться не следует, и русская Америка России не нужна.

Проблема заключается в том, что у России нет никаких документов, которые помогли бы установить, что происходило в действительности. Известно о том, что 16 декабря 1866 года состоялось особое совещание, однако, по словам ученого, подобные совещания всегда были нелегитимны, а принятые на них решения – неправомерны.

Кроме того, отмечает Булатов, нужно выяснить, в чем заключалась причина такой большой симпатии к Америки династии Романовых и тайна продажи Аляски, поскольку тайна здесь присутствует. В договоре было оговорено, что все архивные документы, существовавшие в те времена в русской Америке, безраздельно переходили Соединенным Штатам. Вполне вероятно, американцам было что скрывать ,и они таким образом пытались подстраховаться.

В то же время, слово государя – закон, если он решил, что Аляску нужно продать, значит, так надо. Письмо Константина Николаевича Горчакову 1857 года имело свои причины. Министр должен был по роду своих обязанностей, доложить о нем государю, несмотря на то, что ране он всячески от данного вопроса уходил. На этот раз, впрочем, император написал, что над этой идеей стоит подумать.

Аргументы, которые были приведены в письме, по мнению Булатова, опасны и в наше время. В частности, Константин Николаевич, будучи председателем Русского географического общества, неожиданно сделал открытие, что Аляска находится слишком далеко от центра империи. Но вопрос в том, почему нужно продавать именно Аляску, а не Камчатку, Чукотку или Сахалин?

Еще один аргумент, приведенный в письме – Российско-Американская компания не приносит прибыли. В действительности, это было не так, поскольку существуют документальные доказательства, которые свидетельствуют о том, что доходы были, пусть и не очень большие. Третий момент – якобы казна пуста. Действительно, это была правда, но и сумма с 7,2 миллионов долларов не могли существенно изменить ситуацию. В те годы бюджет империи составлял 500 миллионов рублей. 7,2 миллиона долларов составляли всего лишь 10 миллионов рублей. К тому же, долг России в то время составлял 1,5 миллиарда рублей.

В письме также говорилось о том, что в случае военного конфликта России не удастся удержать эту территорию. Однако это, по словам ученого, не соответствует действительности. Крымская война в 1854 году велась не только в Крыму, но и на Дальнем Востоке и на Балтике. Флот, которым руководил будущий адмирал Завойко, в Петропавловске-Камчатском, сумел отразить нападение англо-французской эскадры. По приказу Константина Николаевича в 1863 году две эскадры были направлены в Нью-Йорк и Сан-Франциско, тем самым предотвратив превращение в международный конфликт гражданской войны в Америке.

И, наконец, последний аргумент, который приводился в письме – если Россия продаст Америке Аляску, то между странами восстановятся замечательные отношения. В таком случае, отмечает Булатов, было бы лучше продать Аляску Великобритании, поскольку в те времена у России с Америкой не было ни одной общей границы, и заключить сделку с англичанами было бы гораздо выгоднее.

Подобные доводы, по словам ученого, преступны. В настоящее время на их основании можно продать любую территорию, будь то Курильские острова или Калининградская область. Они также находятся далеко от центра, государственная казна пуста, существуют определенные вопросы относительно удержания этих территорий в случае военного конфликта. С покупателем также отношения улучшатся, но как надолго? Как показал опыт продажи Аляски, ненадолго.

Между Россией и Америкой отношения не были дружественными, о чем свидетельствуют скорость оформления данной сделки и определенные факты.

Интересный факт: Россия в 1863 году подписала с Соединенными Штатами договор о проведении телеграфа через Сибирь с выходом на территории русской Америки. Однако в феврале 1867 года, примерно за месяц до продажи Аляски, американцы аннулировали данное соглашение, заявив, что намерены вести телеграф через Атлантику. Отношение общественности к данному факту было крайне негативным. На протяжении четырех лет американцы фактически вели разведывательную деятельность на территории России, после чего внезапно отказались от проекта.

Если говорить о сделке о продаже Аляски, отмечает Булатов, то ее можно назвать договором между победителем и побежденным. Формулировки говорят сами за себя: Америка имеет право, а Россия обязана выполнять условия.

Таким образом, подвел итог ученый, у династии Романовых были меркантильные отношения с США, а вовсе не дружественные. К тому же, общество не знало, что происходит. Министр внутренних дел Валуев, председатель министров Гагарин и военный министр Милютин о факте сделки узнали из газет. Если их не поставили в известность, значит, существовала опасность, что они были бы против. Отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки не были дружественными.

Источник: http://tainy.net/