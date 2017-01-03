Почему нам так нравятся кошки?

Когда человек сильно расстроен или очень злится по серьезной причине, то кошачьи представители это сразу чувствуют и обязательно придут к своему хозяину для утешения. При этом кошки действуют, как успокоительное, будто у них есть дар утешения. Говорят, что собака — друг человека, а кошка — друг души.

Почему же кошек тянет именно к больным местам людей? Имеется мнение биоэнергетиков о том, что коты обладают позитивной аурой. При контакте с кошкой, достаточно погладить её по голове, и у больного человека давление и пульс нормализуются. В случаях заболеваний желудка и кишечника тепло и энергетика короткошерстых котов, снимают боль в больных органах. Усатые любимицы легко снимают усталость, стресс и лечат мигрень своих хозяев. А под воздействием кошачьего мурлыканья с частотой от четырех до шестнадцати герц происходит повышение иммунитета человека.

Древние прародители современных кошек жили около тридцати миллионов лет тому назад. Зоологи называют их прайлероз, что в переводе с греческого языка означает первая кошка. Домашняя кошка относится к семейству кошачьих, которое появилось приблизительно двенадцать миллионов лет назад.

Кошка – единственное животное на нашей планете, которое обладает сверхъестественными способностями. Культ кошки зародился ещё в древнем Египте. Первые домашние усатые любимцы появились именно там. Они спасали урожай зерновых от грызунов. Божество кошки изображалось в виде статуи богини Бастет с кошачьей головой. Она считалась хранительницей женской половины дома, здоровья женщины, её детей, а также защитницей дома от сглаза, порчи, любого лиха, зла и болезней. А на стенах древних гробниц фараонов сохранились тексты о путешествии в иной мир. Вход в эту область через врата владыки мира мертвых Осириса охраняет Миоцио – кот с огненными ножами.

Всё семейство кошачьих находится как бы в пограничном положении: с одной стороны, они обитают в нашем мире, связаны с солнцем и способны побеждать силы хаоса, но с другой стороны кошки, как ночное хищное животное, царствуют в ночи и способны проникать в те тонкие сферы, которые человеку совершенно не доступны. Поэтому все кошачьи могут отображаться как хранители портала пространства. Люди, перенесшие клиническую смерть, уверяли, что видели кошек на границе двух миров – реального и параллельного (тонкого) мира.

Мозг кошки настолько совершенен, что был выбран в качестве модели для нейрокомпьютеров нового поколения. Нервная система кошки в сочетании с мозговой активностью является лучшей обучающейся системой познавания информации для принятия массы сложных решений. Ученые до сих пор не нашли однозначного ответа на вопрос, как кошки ориентируются в пространстве. Приблизительно установили, что чувствительные органы кошки запоминают акустическое и электромагнитное место в пространстве.

Есть удивительные реальные примеры из жизни, когда хозяева отвозили кошек на очень удаленное расстояние от их жилища, а кошки легко находили дорогу обратно и быстро возвращались. Так, например, одна семья взяла с собой в путешествие домашнюю любимицу. Они улетели на самолете на три тысячи километров от дома, и вдруг эта кошка сама вернулась домой за невероятно короткий временной промежуток, как если бы она перемещалась с огромной скоростью, около шестисот километров в час. Единственное объяснение скорости возвращения кошек домой, которая намного быстрее, чем они способны передвигаться в том, что кошачьи могут использовать порталы и коридоры в параллельные измерения (мир тонких энергий) для укорачивания дороги.

А может коты прилетели из космоса?

Кошек, не преувеличивая, можно отнести к представителям иного разума. У кошки нет особой нужды в людях, она вполне может и сама о себе заботиться, однако, почему-то она всегда рядом с ним. Согласно древним священным текстам кошек до всемирного потопа на Земле вообще не было. В Перу недавно была обнаружена пещера с наскальными рисунками возрастом около десяти тысяч лет. На них изображались ракеты, астронавты в скафандрах и очертания существ, похожих на кошек.

В глазах кошки есть сегмент, который дает возможность «слышать» глазами, несмотря на то, что её уши и так самые чувствительные в мире. Не зря в народе говорят, что кошачьи глаза – это глаза самой Вселенной. Возможно космическое предназначение кошек – наблюдать за людьми на Земле и помогать им в случае необходимости.

Кошки весьма охотно дают возможность нежить и любить себя, а это очень важно для пожилых и одиноких людей. Даже если у домашней любимицы испортилось настроение, и она не расположена, чтобы её гладили, то все равно через некоторое время она сама прыгнет на колени хозяина за очередной порцией ласки.

Когда кошки приносят хозяину убитых мышей, они как бы показывают ему свою благодарность за его любовь и свое желание накормить хозяина, который не такой ловкий и, по их мнению, плохо охотится.

Если кошка легла на спину – это признак большого доверия к другому живому существу, так как её живот самое уязвимое место. Когда домашняя любимица возле ног хозяина поднимает кверху и помахивает своим хвостом, тем самым она показывает большую любовь к человеку. Нужно дать ей возможность постоять рядом некоторое время, а когда хвост животного опустился, можно дальше заниматься своими делами. Домашней любимице тоже нужен заряд положительной энергии.

Ветеринары утверждают, что глобальное исчезновение кошек вызовет глобальную катастрофу, ведь именно кошачьи имеют главное значение в сдерживании растущей популяции грызунов. Без кошачьих всего за пятьдесят лет нашу планету оккупируют крысы. К примеру, голодание в Индии началось бы уже через десять лет в связи с тем, что урожай съели бы расплодившиеся грызуны. К тому же мир тогда охватит чума двадцать первого века, которая будет распространяться с невероятной скоростью благодаря разносчикам заболевания семейства грызунов.

В природе давно сложился баланс в пищевой цепочке, и кошка заняла в ней свое почетное место, а заодно и подсознательную любовь человека к ней в благодарность за выживание человечества.