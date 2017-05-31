Почему, чем больше делаешь добра, тем хуже к тебе относятся?

Если вы человек от природы добрый, то наверняка вам знакомо Золотое правило: «Не делай добра — не получишь зла». К сожалению, она работает практически всегда, но почему так происходит? Если этот вопрос хотя бы раз оказывался в вашей голове, то настоятельно советую прочитать эту притчу, в ней вы найдете ответ, а главное поймете, как жить с несправедливостью мира.
Однажды к старому мудрецу в дверь постучалась молодая незнакомка, которая, заливаясь слезами, поведала старцу свою историю.
Мудрец терпеливо выслушал и затем дал девушке совет:
— Разденься догола и пройдись совсем нагой по улицам города, — спокойно произнес старец.
— Простите, но я еще не докатилась до такого… Вы, наверное, с ума сошли или шутите! Сделай я такое, то не знаю, что ожидать от прохожих… Глядишь, еще кто-то обесчестит или надругается надо мной…
— Ты стыдишься выйти на улицу нагишом, но почему-то тебе вовсе не стыдно идти по миру с обнаженной душой, раскрытой, как эта дверь, нараспашку. Ты пускаешь туда всех кому не лень. Твоя душа — это зеркало, именно поэтому все мы видим отражение самих себя в других людях. Их душа полна зла и пороков — именно такую безобразную картину они и видят, когда заглядывают в твою чистую душу. Им не хватает силы и мужества, чтобы признать, что ты лучше их, и поменяться. К сожалению, это удел только поистине смелых…
— Что же мне делать? Как я могу изменить эту ситуацию, если от меня, по сути, ничего не зависит? — спросила красавица.
— А ну-ка пойдем со мной, я кое-что тебе покажу… Посмотри, это мой сад. Вот уже много лет я поливаю эти невиданной красоты цветы и забочусь о них. Признаться честно, я ни разу не видел, как распускаются бутоны этих цветов. Всё, что мне приходилось лицезреть, — это прекрасные распустившиеся цветы, которые манят своей красотой и душистым ароматом.
Дитя, учись у природы. Посмотри на эти замечательные цветы и делай, как они, — раскрывай свое сердце перед людьми осторожно, чтобы никто этого даже не заметил. Открывай душу хорошим людям. Уходи от тех, кто обрывает твои лепестки, кидает под ноги и топчет. Эти сорняки еще не доросли до тебя, поэтому ты ничем им не поможешь. В тебе они будут только видеть уродливое отражение себя.
Источник — peaceforyou.ru