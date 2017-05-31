Почему, чем больше делаешь добра, тем хуже к тебе относятся?

Если вы человек от природы добрый, то наверняка вам знакомо Золотое правило: «Не делай добра — не получишь зла». К сожалению, она работает практически всегда, но почему так происходит? Если этот вопрос хотя бы раз оказывался в вашей голове, то настоятельно советую прочитать эту притчу, в ней вы найдете ответ, а главное поймете, как жить с несправедливостью мира.

Однажды к старому мудрецу в дверь постучалась молодая незнакомка, которая, заливаясь слезами, поведала старцу свою историю.

— Я не знаю, как мне дальше жить… — с трепетом в голосе произнесла она. — Всю жизнь я относилась к людям так, как бы хотела, чтобы они относились ко мне, была с ними искренна и открывала им душу… По возможности я старалась делать всем добро, не ожидая ничего взамен, помогала, чем могла. Я действительно делала это всё безвозмездно, но взамен получала зло и насмешки. Мне обидно до боли и я просто-напросто устала… Умоляю, скажите, как мне быть?

Мудрец терпеливо выслушал и затем дал девушке совет:

— Разденься догола и пройдись совсем нагой по улицам города, — спокойно произнес старец.

— Простите, но я еще не докатилась до такого… Вы, наверное, с ума сошли или шутите! Сделай я такое, то не знаю, что ожидать от прохожих… Глядишь, еще кто-то обесчестит или надругается надо мной…

Мудрец вдруг встал, отворил дверь и поставил на стол зеркало.

— Ты стыдишься выйти на улицу нагишом, но почему-то тебе вовсе не стыдно идти по миру с обнаженной душой, раскрытой, как эта дверь, нараспашку. Ты пускаешь туда всех кому не лень. Твоя душа — это зеркало, именно поэтому все мы видим отражение самих себя в других людях. Их душа полна зла и пороков — именно такую безобразную картину они и видят, когда заглядывают в твою чистую душу. Им не хватает силы и мужества, чтобы признать, что ты лучше их, и поменяться. К сожалению, это удел только поистине смелых…