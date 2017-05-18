Почему болеют просветленные? Версия Ошо.

Ошо:
У меня нет никакого тела. Ощущение того, что у вас есть тело является абсолютно неправильным. Тело принадлежит вселенной, у вас его нет, оно не ваше. Таким образом если тело болеет или если тело является здоровым, об этом позаботится вселенная. А медитирующему человеку следует оставаться свидетелем того, является ли тело здоровым или больным. Желание быть здоровым это часть невежества. Желание не быть больным тоже часть невежества. И это не новый вопрос — это один из старейших вопросов. Его задавали в отношении Будды, его задавали в отношении Махавиры, с тех самых пор как существуют просветленные люди, непросветленные всегда задавали этот вопрос.
- Свами Вивекананда умер в 38 лет в весе 120 кг и диагнозом сахарный диабет .
- Рамакришна: умер в 45 лет с диагнозом рак горла.
- Болел галлюцинаторно-параноидальным синдромом
- Шри Свами Шивананда: диабет и ожирение.
- Шри Ауробиндо – болел туберкулезом и нефритом, умер от ХПН.
- Морихея Уешибу, создатель айкидо, умер в 74 года , рак печени.
- Масутацу Ояму, создатель Киокушин карате, умер в 71 год , рак легких.
- Карлос Кастанеда, умер в 73 года, рак печени.
- Гурджиев умер в 72 года вследствии тяжелой автомобильной катастрофы.
- Шри Чинмой — умер от инфаркта в четверг в возрасте 76 лет.
- Шри Рамана Махариши умер в 71 год от рака
- Блаватская умерла в 60 лет во время эпидемии гриппа
- Болела водянкой, тромбофлебитом,астмой,частые приступы галлюцинаций
- Рудольф Штейнер прожил всего 64 года
- Кришнамурти умер от рака.
- Рерих умер в 73 года из-за тяжёлой болезни лёгких
- Елена Рерих умерла после продолжительной и тяжёлой болезни в 76 лет. Страдала хроническим катаром желудка, ишемической болезнью сердца
- Порфирий Корнеевич Иванов страдал запоями, раковым заболеванием, термоневрозом.
- Идрис Шах прожил 72 года перенёс два обширных инфаркта.
Посмотрите… Иисус сказал что вера может сдвинуть горы, но сам умер на кресте. Он не мог сдвинуть креста. Вы или кто-либо вроде вас должно быть присутствовали при этом, ожидая. Ученики ждали потому что они знали Иисуса, а он говорил много раз что вера может сдвинуть горы. Поэтому они ожидали свершения какого-то чуда — а Иисус просто умер на кресте. Но в том-то и было чудо, он мог быть свидетелем своей собственной смерти. А момент свидетельствования своей собственной смерти это величайший момент пребывания живым.
Будда умер от пищевого отравления. Он страдал непрерывно, в течении шести месяцев и при этом было много учеников ждавших что он сотворит чудо. Но он тихо страдал и тихо умер. Он принял смерть. Были ученики пытавшиеся вылечить его, ему давали много лекарств. Великий врач тех дней, Дживака, был личным врачом Будды. Он обычно сопровождал его куда бы тот ни шел. Люди, должно быть, спрашивали много раз, «Почему с вами ходит этот Дживака?» Но то было по собственной привязанности Дживаки. Дживака шел с Буддой по причине своей собственной привязанности, и ученики пытавшиеся помочь телу Будды остаться дольше живым в этом мире, хотя бы еще на несколько дней, также были привязаны. Для самого Будды, болезнь и здоровье были одним и тем же.
Это не значит что болезнь не причиняет боли. Причиняет! Боль это физическое явление, она случится. Но она не потревожит внутреннего сознания. Внутреннее сознание останется непотревоженным, оно останется таким же уравновешенным как всегда. Тело будет страдать, но внутренняя сущность будет оставаться лишь свидетелем всего этого страдания. Не будет никакого отождествления — и это то что я называю чудом. Это возможно с помощью веры. И нет горы большей чем отождествление — запомните. Гималаи ничто, ваше отождествление со своим телом является большей горой. Можно сдвигать или не сдвигать Гималаи с помощью веры, это не существенно, но ваше отождествление может быть разрушено. Но мы не можем представить себе ничего из того чего не знаем, мы можем думать только в соответствии с нашими умами. Мы думаем в соответствии с тем где мы находимся, образ мыслей остается прежним. Иногда болеет мое тело, и люди приходят ко мне и говорят, «Почему вы болеете? Вы не должны болеть, просветленный человек не должен болеть.» Но кто сказал вам что это так? Я никогда не слышал ни о каком просветленном человеке который не был бы болен. Болезнь принадлежит телу. Она не имеет отношения к вашему сознанию или к тому являетесь вы просветленным или нет. И порой случается так что просветленные люди болеют больше чем непросветленные. На то есть причины. Теперь, когда они не принадлежат телу, они не сотрудничают с телом, глубоко внутри они оторвали себя от тела. Таким образом тело остается, но привязанность и мост разорваны. Многие болезни происходят по причине случившегося разделения. Они пребывают в теле но больше с ним не сотрудничают. Вот почему мы говорим что просветленный человек больше никогда не родится — потому что теперь он уже не может провести моста ни к какому телу. Мост сломан. Еще пребывая в теле, он уже на самом деле мертв.
Будда достиг просветления когда ему было около сорока. Он умер когда ему было восемьдесят, таким образом он прожил еще сорок лет. В день его смерти, Ананда заплакал и сказал, «Что с нами станет? Без тебя мы упадем во тьму. Ты умираешь а мы еще не стали просветленными. Наш собственный свет еще не зажегся а ты умираешь. Не покидай нас!» Говорят что Будда сказал ему, «Что? О чем это ты, Ананда? Я умер сорок лет назад. Это существование было лишь призрачным существованием, существованием тени. Оно продолжалось каким-то образом, но в нем не было силы. Это было лишь инерцией из прошлого.» Если вы крутите педали велосипеда, а потом прекращаете их крутить, никоим образом не сотрудничаете с велосипедом, то одно время он будет продолжать двигаться просто по инерции, на той энергии которую вы дали ему в прошлом.
В тот момент когда кто-то становится просветленным сотрудничество прервано. Теперь тело пойдет своим чередом. Оно обладает инерцией. Оно получило толчок от многих прошлых жизней. Оно имеет свою собственную продолжительность жизни которая закончится, но сейчас, так как в нем больше нет внутренней силы, тело склонно болеть больше обычного. Рамакришна умер от рака, Рамана умер от рака. Для учеников это было большим потрясением, но из-за своего невежества они не смогли этого понять.
Нужно понять еще одну вещь. Когда человек становится просветленным, это будет его последняя жизнь. Поэтому все прошлые кармы и вся их протяженность должны быть реализованы в этой жизни. Страдание — если ему есть за что страдать — станет интенсивным. Для вас никакой спешки нет, ваше страдание будет распределено на многие жизни. Но для такого как Рамана эта жизнь последняя. Все что есть из прошлого должно быть завершено. Будет интенсивно все, все кармы. Эта жизнь станет сконденсированной жизнью. Трудно понять но иногда за один миг можно выстрадать страдания многих жизней. В одно мгновение интенсивность становится такой… потому что время можно сконденсировать или растянуть.
Вы уже знаете что бывает так что вы спите и видите сон, а когда просыпаетесь снова то знаете что вы проспали всего несколько секунд. Но вы видели такой длинный сон. В одном единственном сне можно увидеть даже целую жизнь. Что случилось? За столь короткий промежуток времени как могли вы увидеть такой длинный сон? Существует не только один пласт времени как мы обычно понимаем, есть много пластов времени. Время сна обладает собственным существованием. Даже в часы бодрствования время продолжает меняться. Оно может не меняться в соответствии с часами потому что часы вещь механическая, но психологическое время продолжает меняться. Когда вы счастливы, время течет быстро. Когда вы несчастны, время замедляет ход. Одна единственная ночь может быть вечностью если вы страдаете, и вся жизнь может стать одним мгновением, если вы счастливы и блаженны.
Когда человек становится просветленным, все должно быть завершено, это время закрытия. Многие миллионы жизней должны быть завершены и все счета должны быть оплачены потому что больше не будет никакого шанса. После своего просветления просветленный человек живет в абсолютно другом времени и что бы с ним ни случилось оно качественно различно. Но он остается свидетелем. Махавира умер от боли в желудке, нечто вроде язвы — он страдал долгие годы. Его ученики должно быть были в затруднении потому что они создали вокруг этого историю. Они не могли понять почему Махавира должен страдать, поэтому они сочинили историю которая говорит нечто об учениках, не о Махавире. Они говорят что один человек, Гошалак, обладавший очень злым духом, был причиной страданий Махавиры. Он бросил свою злую силу на Махавиру, а Махавира поглотил ее только из сострадания — вот почему он страдал. Это не говорит ничего о Махавире, но кое-что о том затруднении в котором оказались его ученики. Они не могут представить себе страдающего Махавиру, поэтому они должны были найти причину где-либо в другом месте. Однажды я страдал от простуды — это моя постоянная спутница. Кто-то пришел ко мне и сказал, «Вы должно быть взяли на себя чужую простуду.» Это ничего не говорит обо мне, это говорит нечто о нем. Ему тяжело представить меня страдающим. Поэтому он сказал, «У вас наверное чужая простуда.» Я попытался разубедить его, но разубедить учеников невозможно. Чем больше вы стараетесь их разубедить, тем больше они верят в то что они правы. Под конец он сказал мне, «Что бы вы ни говорили, я не собираюсь слушать. Я знаю. Вы взяли на себя чужую болезнь.»
Что делать?
Здоровье и недуг тела это его собственное дело. Если вы хотите кое что предпринять на этот счет, то вы все еще привязаны к нему. Оно пойдет своим чередом, вам не нужно слишком о нем беспокоиться. Я только свидетель. Тело родилось, тело умрет, будет только свидетельствование. Оно останется навсегда. Только свидетельствование есть нечто абсолютно вечное — все остальное продолжает меняться, все остальное — поток.
Источник — uchvatovsb