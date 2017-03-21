Почему ангелы-хранители спасают далеко не всех?

Исследователи различных паранормальных явлений давно уже заметили, что некоторых людей по неизвестной причине словно кто-то (или что-то) хранит от страшных бед. Такие счастливчики отделываются легкими царапинами даже при серьезном ДТП, в котором практически все остальные его участники погибают, непременно опаздывают на самолет, который должен разбиться, без веских причин вдруг покидают корабль, словно предчувствуя его гибель, ну и так далее (источник esoreiter.ru).

Конечно, все можно списать на пресловутый случай, однако сами чудом избежавшие неминуемой смерти отчего-то так не думают. Они утверждают, что не только обстоятельства препятствуют, например, попасть в роковой самолет, как это было при трагедии с аэробусом Ту-134, который в 2011 году разбился под Петрозаводском. Конечно, с точки зрения логики, говорит один из тех счастливчиков Игорь Гольдберг, все кажется просто: мы сначала летели из Екатеринбурга в Москву, и этот рейс по техническим причинам задержали на два часа, отчего мы опоздали на Ту-134, сдали билеты, а уже на другой день узнали, что самолет разбился. Но это далеко не так: о себе могу сказать, что на протяжении всего того дня чувствовал непонятное волнение, словно что-то вот-вот должно было произойти, и далеко не хорошее. А когда я уже сдал билет, вдруг на душе стало спокойно, хотя я не мог понять – отчего…

Приблизительно то же самое говорят и пассажиры, опоздавшие на самолет, который в 2008 году разбился под Пермью. Их оказалось пятеро, и каждый из них с трудом мог объяснить, что его задержало – практически не пустило на этот рейс. А вот шестерых молодых людей, которые должны были лететь в 2004 году рейсом «Москва — Сочи» и который закончился трагически, не пустили в самолет просто сотрудники аэропорта: ребята были пьяны. Потом они вспоминали: во всем этом удивляют две странные вещи, во-первых, у них вроде не было никакого повода, чтобы пить спиртное перед рейсом, а во-вторых, они выглядели не настолько пьяными, чтобы их не пускать в самолет, и обычно на такую степень опьянения пассажира работники аэропорта не обращают внимания. А тут – на тебе, молодые люди даже грозились подать в суд на аэропорт, а на другой день приехали благодарить тех, кто спас им жизнь…

Исследователи таких феноменов утверждают, что почти девяносто процентов спасшихся чудом уверены: тут дело обошлось не без ангела-хранителя. Причем такой версии придерживаются не только верующие, но и самые закоренелые атеисты. Последние просто говорят об интуиции, но когда, например, выходят из страшнейшего ДТП как гусь из воды, отделавшись легким испугом, то разводят руками и соглашаются: Бог спас…

Математические расчеты указывают на ангелов-хранителей

Один из исследователей этого странного с точки зрения логики явления американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал сотни железнодорожных катастроф, происшедших в прошлом веке, и пришел к удивительному выводу. Оказывается, в поездах, которые в дальнейшем терпели крушения, ехало не более шестидесяти процентов от необходимого количества пассажиров. А вот в поездах благополучных с этой точки зрения путешествовало от восьмидесяти процентов и выше.

Откуда взялись эти загадочные двадцать процентов «погрешности»? Неужели все-таки ангелы-хранители?

Практически к такому же выводу пришел и математик Валерий Исаков, правда, анализировал он уже не железнодорожные аварии, а авиакатастрофы. Натолкнул его на это исследование знаменитый американский писатель Стивен Кинг, который просто обожал всякие мистические загадки. Так вот Кинг однажды заметил, что на трагический авиарейс «Денвер — Бостон» не пришли шестнадцать пассажиров, причем тринадцать из них сдали билеты загодя, остальные просто опоздали. При этом на благополучных рейсах билеты сдают единицы, а опоздавших практически не бывает (несколько редчайших случаев).

К такому же выводу пришел и математик Исаков, по его статистике в среднем на двадцать процентов больше пассажиров отказываются лететь (или опаздывают) на самолетах, которые терпят крушения, чем на благополучных рейсах. Получается, что ангелы-хранители все-таки существуют? Тем более что сами счастливчики почти на девяносто процентов уверены в этом, скептиков среди них фактически нет. Как правило, скептически настроены против этих исследований только ученые, которые сами не испытывали ничего подобного.

Ангелы-хранители чаще помогают верующим и детям

Группа исследователей из Техасского университета, занимающаяся данной проблемой, пришла к выводу, что ангелы-хранители чаще всего помогают верующим и детям. Например, житель Нью-Йорка Стэн Прэймонт, два раза оказавшийся во Всемирном торговом центре во время взрывов (1993 и 2001 годы) и оставшийся в живых, считает, что его спас Бог, поскольку он в тот момент молился и полностью положился на волю Всевышнего.

В 2003 году у берегов Красного моря терпит крушение пассажирский «Боинг», в живых остается только трехлетний малыш из Судана. В конце июня 2009 года падают в море аэробус А-310 (у Коморских островов) и одномоторный самолет «Сессна». В первом случае спасается лишь четырнадцатилетняя девочка, которая и плавать-то не умела, во втором – пятилетняя дочка пилота. И таких случаев немало…

Однако исследователей данного феномена не перестает смущать тот факт, что в различных катастрофах нередко гибнут и дети, и верующие. Более того, погибают даже те из них, которых ангел-хранитель всячески не пускал, скажем, на тот же роковой рейс самолета, однако человек все равно на него попадал, опять-таки из-за странных стечений обстоятельств. Судьба, как говорят фаталисты, от которой нельзя уйти, а значит, и избежать катастрофы или той же случайной пули, выпущенной даже не в тебя.

У якутов, например, есть такие понятия, как полная и неполная судьба. Так вот, человек с полной судьбой практически неуязвим для «случайных трагедий» и потому всегда доживает до глубокой старости. Тогда получается, что ангелы-хранители стоят на страже только людей с полной судьбой? Или это все-таки не так, и куда важнее, как пишут некоторые эзотерики, просто дружить со своим ангелом-хранителем, полностью полагаясь на его волю (знания будущего)? А вот основоположник учения Трансерфинг Вадим Зеланд утверждает, что все зависит от того, во что вы верите: счастье, та или иная судьба и даже возможности вашего ангела-хранителя – все зависит от веры. Однако на практике не все так просто и однозначно получается. А потому застывшей истины, как говорил великий мистик Индии Шри Ауробиндо, нет и не может быть, она так же, как и все в этом мире, развивается, а потому для нашего сознания просто неуловима…