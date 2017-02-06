Побег из самой опасной тюрьмы в мире. Преступники могут быть среди вас!

Федеральная тюрьма Алькатрас это самая опасная и неприступная тюрьма в мире, из которой невозможно сбежать. Так было, до недавнего времени. Множество преступников пыталось сбежать, но они попадали в ловушку из скал и ледяной воды.

Но в 1960-х годах, три преступника совершили невозможное, они сбежали из тюрьмы Алькатрас, которую свои называли «Скала», и сломали систему. Более 50 лет правоохранительные органы не могли раскрыть тайну побега, но сейчас они нашли зацепку.

Алькатрас была возведена в 1860 годах как военная крепость, а потом стала самой страшной тюрьмой в истории США. Она действительно была крепостью, расположеная на вершине горы, она окружена скалами, холодным течением и ничем больше. Ни души вокруг, только это место, охрана и заключенные.

Непреступная

Целых 29 лет, с 1934 по 1963 годы, Алькатрас являлся федеральной тюрьмой. Если оттуда пытались сбежать заключенные, то их либо арестовывали, либо убивали. Но 11 июня 1962 года трое заключенных таинственно исчезли…

Фрэнк Моррис

Фрэнк Ли Моррис, необычно умный профессиональный преступник, родился в Вашингтоне, округ Колумбия, 1 сентября 1926 года. Осиротевший в молодом возрасте, он провел большую часть своей жизни в приемных семьях.

С 13 лет он начал преступную жизнь, и был арестован и осужден за многочисленные преступления, начиная от распространения наркотиков до вооруженного ограбление в 1960 году. Моррис был пойман во время совершения кражи со взломом, и отправлен в Алькатрас.

Братья Энглин

Сокамерники Морриса, Альфред и Джон Кларенс, родились в семье из тринадцати детей в Доналсонвилле, Джорджия, в 1930 году. Их родители были сезонными сельскохозяйственными работниками, которые переехали в США. Они начали грабить банки и другие учреждения в начале 1950-х годов. В конце концов, они были арестованы, и переведены в Алькатрас в 1960 году.

Аллен Уэст

Четвертый сообщник, Аллен Клейтоне Уэст, был осужден за кражу в 1955 году, но после неудачной попытки скрыться во Флориде, он был переведен в Алькатрас в 1957 году. Аллен был единственным заговорщиком, который не участвовал в фактическом бегстве, потому что он не смог завершить удаление решетки вентилятора в своей камере.

План

Фрэнк Моррис провел несколько месяцев, придумывая план. Они копал свой путь через вентиляционные шахты. Потом, когда все уже было готово, заключенные улизнули в середине ночи и пробрались к бухте, откуда уплыли на катере…

Муляжи

Охранники проводили ночные проверки через клеточные блоки. Моррис и его подельники сделали манекены своих голов из мыла, туалетной бумаги, манной каши и волос из пола парикмахерской. Затем они сложили одежду под одеялом, чтобы создать иллюзию своего пребывания в камере.

Бурение

За несколько месяцев до побега четырех осужденных, они использовали “музыкальный час”, и незаметно выкапывали вентиляционные каналы в камерах. Они использовали все, что смогли найти: пилки, ложки из столовой, даже самодельное сверло, изготовленное из мотора пылесоса.

Путь

Когда заключенные покинули свои камеры, возникла проблема. Аллен Уэст не смог проскользнуть сквозь дыру в клеточной стенке. Остальные, не желая ждать, решили, что это был их единственный шанс, и они его оставили. Хотя Алан признал свою причастность к побегу, он никогда не выдавал весь план своих подельников, и унес эту тайну с собой в могилу.

Подъем

От коридора обслуживания Моррис и компания поднялись по вентиляционной шахте на крышу. Громкий треск разнесся по всей тюрьме, когда они вырвались из шахты, но охранники решили не обращать на это внимание. Свобода была близка. Всем им нужно было подняться по 12-метровой колючей проволоки по периметру ограждения…

Плот

Заключенные успели нажить немалое количество украденных и переданных материалов, в том числе более 50 плащей, которые они превратили в импровизированные спасательные жилеты. Они сделали деревянные весла, и через 10 часов их плот был уже около северо-восточного побережье.

Поиск в заливе

Когда побег был, наконец, обнаружен на следующее утро, это послужило началом обширного поиска. Стражникам было приказано выйти в залив и обыскать весь остров Алькатрас. Оттуда они направились на близлежащий остров Ангела. Поиски не увенчались успехом…

Никаких тел

В течение первых 24 часов, поиски пропавших преступников оказались безуспешными. Власти не нашли ни тел, ни лодки, ничего.. Тюремщики считали, что они могли направиться в воды Тихого океана.

Массовые облавы

Начались массивные поиски по воздуху, в море и на земли с участием нескольких военных и правоохранительных органов. Операция продолжалась 10 дней.

Через четыре дня после побега береговая охрана нашла весло, плавающее в 200 метрах от острова Ангела. В этот же день, примерно в тех же местах, полицейские нашли бумажник, завернутый в пластик. В нем содержатся имена, адреса и фотографии контактов…

Новые доказательства

21 июня, после нахождения разорванных плащей на острове Ангела, береговая охрана и судебные приставы активизировали расследование. На следующий день тюремный катер нашел сдутый спасательный жилет, сделанный из такого же материала (в 50 метрах от острова Алькатрас).

Что-то видели

Норвежский корабль, который плыл по заливу, заметил тело, плавающее 20 милях от моста Золотые Ворота. Хотя они увидели его в день побега, изначально не обратили внимание на это. Описания совпадали с внешностью Фрэнка Морриса.

На рыбалку!

На следующий день после побега, человек, называющий себя Джоном Энглином, позвонил в Сан-Францискую юридическую фирму и сказал:

“Я Джон Энглин. Вы знаете, кто я?….Нет? Читайте газеты”.

И тогда мужчина повесил трубку. Вскоре один из заключенных тюрьмы получил открытку, в котором было сказано: ‘’Пошли на рыбалку’’. Это означало, что побег удался.

Сообщник

Считается, что Моррис и братья Энглин имели сообщника на свободе. Элсворт “Бампи” Джонсон, король преступного мира Нью-Йорка, организовал лодку, чтобы забрать беглецов с острова Ангела.

Новые ключи

В 1993 году, бывший заключенный Алькатраса имени Томас Кент рассказал в телевизионной программе, что он помогал планировать побег. По его словам, у Кларенса Энглин была девушка, которая согласилась встретиться с ними и отвезти их в Мексику. Говорят, что 80-летние братья живут теперь в Бразилии.

Историческое место

Хотя тюрьма была закрыта, она по-прежнему считается одним из самых таинственных мест в Сан-Франциско. Туристы, исследователи, историки постоянно посещают эту тюрьму, находят много таинственных вещей и узнают немало интересных фактов!

Источник: http://worldi.ru/