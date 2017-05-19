Плохие приметы: какие знаки предупреждают нас о неудаче

Не все неприятности случайны. Часто сама Судьба посылает нам предостережение. Наши предки накопили множество трактовок плохих примет, которые помогают избежать неудачи.

Приметы и суеверия дошли до нас от наших предков. Жизненный опыт, наблюдательность и тесная связь с природой помогали им правильно трактовать знаки Судьбы. Народные приметы могут сулить счастье, а могут предупреждать о грядущих негативных событиях. Используйте эти знания на пользу себе и окружающим вас близким людям.

Бабочка или птица в доме

Если в открытое окно или дверь залетела бабочка, она является предвестником скорого заболевания кого-то из домочадцев, обострения отступившей болезни и даже печального исхода. Насекомое необходимо поймать с помощью банки или иного сосуда и перенести подальше от дома.

Согласно примете, птица, проникшая в жилище, является душой умершего человека и предупреждает родственников о грозящих неприятностях. Им следует поставить свечку за упокой в церкви и посетить могилу, чтобы поблагодарить за предупреждение и попросить помощи и защиты.

Возвращение и забытые вещи

Когда человек поторопился и вышел из дома, забыв нужную вещь, примета предупреждает о том, что на пути возникнут трудности. Это могут быть нежелательные встречи, задержка транспорта, а также неприятности на работе. Заберите забытую вещь и обязательно загляните в зеркало «на дорожку», показав отражению кукиш или язык.

Поздравление заранее

Если вы забылись и поздравили с Днем рождения человека заранее, это сулит неприятности не только имениннику, но и вам. Считается, что вы вмешиваетесь в ход Судьбы. Эта примета связана и с тем, что никто не знает своего жизненного пути и срока, отведенного нам на этой земле. Поэтому ваша ошибка может повлечь болезни и трудности. После такой досадной оплошности стоит помолиться о здравии именинника.

Замершие часы

Если часы перестали ходить на вашей руке, следите за своими финансами и постарайтесь не тратить деньги в этот день. Также не стоит давать в долг — могут возникнут трудности в денежном плане, а также в отношениях с человеком, который попросил у вас необходимую сумму. В таких случаях стоит воспользоваться денежными талисманами.

Остановились часы в доме — к беде. Неприятности, связанные с часами, могут означать, что ваше время закончено и все, что вы не успели сделать, дастся вам с трудом. Следите за своими приборами, показывающими время, и не давайте им останавливаться.

Подаренные острые предметы

Если вам подарили ножи или вилки, это предвещает множество конфликтов и ссор в дальнейшем. Для того, чтобы избавиться от грядущего негатива, оберните острые концы мягкой тканью и спрячьте предметы на некоторое время.

Скулящая и воющая собака

Протяжный собачий вой, который переходит в испуганные повизгивания и поскуливания, наши предки считали близким предвестником кончины. Если в доме, в котором выла собака, есть тяжело больной человек, родственники морально готовились к худшему.

Карканье вороны

Если к вашему окну прилетела ворона и начала каркать, ждите беды. Необходимо прогнать птицу словами «чур меня, чур» и обязательно помолиться о защите. Вороны, каркающие у окна больного человека, предвещают затянувшееся выздоровление и ухудшение самочувствия.

Сломанное колесо

Раньше, если у телеги ломалось колесо, люди предпочитали отменить поездку. Эта примета предупреждала о трудностях в дороге и провале задуманного мероприятия. Если вы попали в такую ситуацию, постарайтесь пересмотреть свои планы и воздержитесь от задуманного. Если это невозможно, используйте амулеты и обереги, приносящие удачу.

Разбитое зеркало

Пожалуй, одна из самых распространенных примет наряду с рассыпанной солью. Разбитое зеркало предвещает неприятности, серьезные конфликты, развод супругов, а также серьезные заболевания. Необходимо смести осколки и не смотреться в них. Сложите их в непрозрачный мешок и осторожно выбросьте.

Выброшенный хлеб

Если вы нечаянно выбросили или уронили хлеб — это сулит бедность и безденежье. Наши предки серьезно относились к продуктам, ведь все они — результат их тяжелого труда. Упавший хлеб стоит поднять, отряхнуть и скормить птицам, чтобы не переводить добро.

Вещи наизнанку

Эта примета грозит серьезными конфликтами и даже рукоприкладством. Неряшливость и пренебрежение — признаки рассеянного и неучтивого человека. Поэтому если вы поторопились и надели вещь неправильно, переоденьтесь и приколите к внутренней стороне булавку. Она убережет вас от возможных неприятностей.

Старайтесь избегать негативных эмоций и возьмите себе за правило видеть позитивные стороны событий. Судьба не дает нам того, с чем бы мы не справились. Преодолевайте трудности — они закаляют и делают нас сильнее.