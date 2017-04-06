Письмо освобождения: метод, позволяющий разобраться в причинах жизненных ситуаций

В какой-то момент я поняла, что изменилась. Это вроде бы я и не совсем. Вернее, я, но очень симпатичная себе. Та, какой всегда хотела быть. Глубокой, но без надрыва. Оперативной в решениях, но не в ущерб результату, а учитывающей все исходные переменные. Радостной, позитивной, но не благодаря волевым усилиям, а совершенно естественно, откуда-то изнутри.

Я почувствовала, словно живу на новом уровне понимания, и это не только не утомляет, но вопреки опасениям — окрыляет, поднимая над обыденным и привычным. И я всем своим существом осознала, что значит жить в радостном предвкушении.

Когда я поняла это, я остановилась и задумалась, а что, собственно говоря, изменилось? Город тот же, деятельность та же, образ жизни стабильно приближен к желаемому, изменений в окружении и личной жизни — ноль, просветление пока не достигнуто. Словом, видимые причины для перемен отсутствуют, но при этом они налицо.

И только когда уже привычным движением руки потянулась к ручке с бумагой, меня осенило! Ну конечно! Дело именно в этом!

Свободное письмо, фрирайтинг или интуитивное письмо — имён много, но суть одна — я применяю в свой жизни около пяти лет. Обращаюсь к нему по разным поводам и в разных формах, но совершенно бессистемно и не регулярно. В последние же пару месяцев, незаметно для себя, стала пользоваться этим инструментом очень активно. С разными целями, длительностью, техникой, но практически каждый день. По любому поводу.

Иногда — чтобы разгрузить ум, когда понимала, что мозг не в состоянии справиться с элементарными задачами. Пару раз — чтобы подготовиться к деликатному разговору и понять истинную причину разногласий, выпустив тем самым лишние, а зачастую придуманные эмоции.

Глобально проработала несколько подвисших многолетних проблем. Время от времени — для ускорения вдохновения, когда нужно было немного покреативить в процессе работы. И чаще всего — просто от желания прислушаться к себе, дать своему тихому глубинному голосу возможность донести то важное, что в ежедневной суете моментально скрывается из виду.

И чем регулярнее я садилась за письмо, тем активнее, энергичнее и легче становилась. Я чувствовала, как в моем обычном течении дня текущие ситуации разрешаются быстрее и проще. И, кажется, совершенно без усилий, приходят ответы на вопросы более тонкого порядка. О душе и Боге, о карме, предопределенности и всём остальном, что сопровождает каждого ищущего человека.

Вокруг меня появилось свободное чистое пространство для самой жизни.

Поняв, что стало источником моей свободы, мне стало любопытно — как же это работает?

В двух словах о сути метода

Вы хотите найти ответ на какой-либо вопрос, решить проблему (разного характера: личного, творческого, мировоззренческого, бытового — любого). Вы формулируете вопрос/задачу и начинаете писать.

С ограничением времени или без, на компьютере или от руки (детали будут позже), вы просто записываете всё, что приходит вам в голову. Пишете так быстро, насколько можете. Без оценки, переписывания, проверки, выявления связей, корректировки, прочтения и прочих отвлечений. Так быстро, чтобы не успевать осмысливать написанное. Без остановки. Без усилий. Без попытки понять.

А через какое-то время получаете ответ. Выводите собственной рукой. Несколько слов или фраз, которые всё расставляют по своим местам и нередко обескураживают своей очевидностью и глубиной.

В этом весь метод. Вот так просто и гениально.

Что лежит в основе этой простоты? Каким образом в этом хаосе, казалось бы, беспорядочных слов вдруг возникает пронзительно-ясный самый важный ответ?

Не найдя объяснения этому феномену в русскоязычных источниках, я обратилась к… самому инструменту. Я села за письмо, чтобы понять, как оно функционирует. Система, познающая сама себя. Испытание на прочность. Из путешествия я вернулась с базовыми принципами, которые оставалось уложить в термины.

Почему зачастую нам бывает очень сложно самим разобраться в причинах жизненных ситуаций?

Проблема нашего времени не в отсутствии информации. Проблема в её переизбытке и неумении упорядочивать. Мысль настолько хаотична и неконтролируема, а новая информация так быстро отвлекает наше внимание, что суметь одним усилием воли запустить последовательный процесс мышления, по цепочке переходя от одного уровня к другому, в поисках нужного ответа, становится практически невыполнимой задачей.

Предположим, у меня возник некий вопрос. Я начинаю осознанно обдумывать его. В первые минуты мышление идёт на поверхностном уровне, включая в кругооборот привычные, реактивные мысли, которыми я оперирую чаще всего и с завидным постоянством.

Мышление строится стереотипно. Поэтому если я пытаюсь сознательно обдумывать что-то, я запускаю собственный стандартный шаблон, который будет гонять меня по одному и тому же кругу, не пуская вглубь. А поскольку этот процесс очень длительный и промежуточных звеньев бывает очень много (особенно по залежалым, многолетним проблемам), я, не имея должной степени концентрации, не успеваю дойти до первоисточника, до корня проблемы, отвлекаясь на внешние раздражители. По этим причинам мысленное раздумье часто оказывается неэффективным.

«В своих простейших формах мышление, как процесс, это всего лишь переработка информации в потоке течения мыслей, образов и ощущений. Мышление происходит на разных уровнях. На поверхности — произвольные мысли, осознаваемые и контролируемые. Ниже, внутри нас — автоматические мысли, навязанные стереотипы мышления. И в глубине — базовые схемы и когнитивные убеждения, живущие в нас, как правило, бессознательно». Николай Козлов

Задав вопрос в письме, мы тоже запускаем мышление. С аналогичным механизмом действия. Первые ответы, появляющиеся на бумаге из верхнего слоя, будут близкими к запросу, но избитыми. Теми, которые мы уже не раз давали себе. Стандартными и известными.

Но в случае с письменным эквивалентом, благодаря сосредоточенности на процессе, поток образов не прерывается. Чем дольше мы пишем, тем глубже в него проникаем. Контроль сознания с каждой минутой ослабевает. С поверхностного слоя мы переходим на автоматический уровень и потом как цель — к базовым установкам, в бессознательное, где хранятся ответы на все вопросы, которые и управляют нашей жизнью.

Выражаясь образно, ступая по фрагментам слов, словно по страховке, мы спускаемся в пещеру бессознательного. Мы не знаем, что нас там ждёт, не оцениваем картины, меняющиеся по ходу движения. Доверившись, мы просто позволяем увлечь себя на самое дно.

Что же хранит бессознательное? Наши знания — обрывочные и концептуальные, воспоминания, отношения, впечатления, оценки, опыты, мысли, идеи, эмоции, ценности, ощущения, смутные и явные символы и образы и другие продукты жизнедеятельности, приобретающие в зависимости от степени эмоциональной значимости, бОльший или меньший вес в совокупности всего опыта.

Самые сильные и глубинные мысли формируют наши базовые установки, являющиеся основной движущей силой. В зависимости от мировоззрения, для кого-то этот запас информации будет ограничиваться текущей жизнью, для кого-то суммой всех предыдущих воплощений — это не важно. Механизм одинаков, вне зависимости от объемов хранилища.

Фрейду принадлежит приоритет в открытии бессознательного как автономного, независящего от сознания безличного начала человеческой души: «Всё вытесненное бессознательно, но не всё бессознательное есть вытесненное».

Что для нас важно в этом вопросе?

То, что всё это, казалось бы, хаотичное поле информации и процессов пронизано ассоциациями.

Физиологическую основу возникновения ассоциаций составляет открытый И. П. Павловым механизм образования временной нервной связи, т. е. проторение нервного пути между различными участками коры головного мозга, замыкание возбуждений этих участков. Ассоциация составляет основу всех более сложных образований психики человека. Философский словарь.

Мы мыслим ассоциативно. Крепим новые впечатления к сформировавшимся цепочкам, нанизывая их словно бусинки на нитку. В течение жизни мы плетём несчетное число таких «ожерелий», цепляющихся и пересекающихся друг с другом и создающих прочные сети образов.

А когда мы пишем, мы запускаем обратное действие. Слово за слово мы разматываем эту цепочку, распутываем её, возвращаясь к самому началу, к первому звену.

Изучая этот вопрос сложно было обойти гуру бессознательного — Зигмунда Фрейда, отказавшегося в определенный момент от гипноза в пользу метода свободных ассоциаций.

По мнению Фрейда, в свободных ассоциациях обнаруживается тесная связь между прошлым и настоящим. Случайно пришедшая в голову мысль может иметь прямое отношение к какому-то забытому представлению. Правда, в психике пациента работает механизм сопротивления, препятствующий воспоминаниям и переводу вытесненного бессознательного в сознание. Поэтому в произвольно высказанной пациентом мысли часто нет прямого сходства с тем, что скрыто в бессознательном. Тем не менее, в этой мысли содержится намек на нечто такое, что является чрезвычайно важным в плане выявления истинных причин.

«Во время психоаналитического сеанса пациент может утверждать, что ему ничего не приходит на ум и у него нет никаких ассоциаций по поводу какого-то слова или образа. Фрейд считал, что на самом деле не существует подобного отказа со стороны мыслей. В действительности у пациента начинает работать сопротивление, выступающее в различных формах критики, сомнения в ценности пришедшей в голову ассоциации. Психоаналитик призывает пациента не критиковать свои мысли. Материал, который представляется пациенту не заслуживающим внимания и отбрасывается как ненужный, сомнительный или вызывающий отвращение, стыд как раз и является наиболее ценным для психоаналитика. По словам Фрейда, именно этот материал из мыслей представляет собой для психоаналитика руду, из которой с помощью искусства толкования можно извлечь драгоценный металл». Валерий Лейбин, «Словарь-справочник по психоанализу».

Техника свободных ассоциаций основывается на трёх положениях:

1. Мысль склонна следовать в направлении того, что значимо.

2. Потребности пациента в лечении и осознание, что его лечат, направят его ассоциации на то, что значимо, за исключением тех ситуаций, когда действует сопротивление.

3. Сопротивление становится минимальным при расслаблении и максимальным при сосредоточении (Психотерапевтическая энциклопедия).

То есть, метод свободных ассоциаций — один из самых естественных и эффективных способов доступа в бессознательное.

И именно свободное письмо или как его ещё называют, ассоциативное, позволяет, взяв все выгоды от данного метода, в то же время исключить элементы сопротивления, которые при устном контакте с другим человеком, требуют длительной подготовки и проработки:

Высокая скорость письма позволяют устранить контроль сознания и достаточно быстро вовлечь в процесс бессознательное.

Отсутствие зрителей и читателей автоматически вносит элемент расслабления и позволяет изначально снизить порог критицизма и напряжения, который в ходе письма сглаживается полностью.

Любопытно, что метод свободных ассоциаций Зигмунду Фрейду опосредованно подсказал немецкий писатель и публицист Людвиг Берне в своем рассказе «Искусство в три дня стать оригинальным писателем»:

«… Возьмите несколько листов бумаги и в течение трех дней записывайте все, что придет вам в голову. Пишите все, что вы думаете о самих себе, о ваших успехах, о турецкой войне, о Гете, об уголовном процессе и его судьях, о ваших начальниках, — и через три дня вы изумитесь, как много кроется в вас совершенно новых, неведомых вам идей. В этом и заключается искусство в три дня стать оригинальным писателем».

Теперь, когда магия инструмента в общих чертах стала понятна, осталось лишь проверить действие свободного письма на себе.

Для чего будет особенно полезно? Делюсь только теми направлениями, которые применяю сама, однако, диапазон применения неисчерпаем:

Выявление негативных установок, убеждений в любой сфере жизни. Надеяться обнаружить их сознательным путём — губительно и неэффективно. Мы прекрасно умеем заблуждаться и обманывать самих себя. Поэтому для самостоятельной работы сложно придумать что-то лучше. Вам не нужно ни с кем говорить, отвечать на вопросы, смущаться, играть роли. Вопрос в данном случае сформулировать следующим образом: «Какие установки, убеждения мешают мне … (сделать карьеру, найти спутника жизни и так далее)».

Надеяться обнаружить их сознательным путём — губительно и неэффективно. Мы прекрасно умеем заблуждаться и обманывать самих себя. Поэтому для самостоятельной работы сложно придумать что-то лучше. Вам не нужно ни с кем говорить, отвечать на вопросы, смущаться, играть роли. Вопрос в данном случае сформулировать следующим образом: «Какие установки, убеждения мешают мне … (сделать карьеру, найти спутника жизни и так далее)». Поиск ответов на вопросы, казавшиеся риторическими. В чём моё предназначение? Что такое Душа? Каков смысл жизни? Да-да, для меня знакомство с фрирайтингом началось именно с этого вопроса. Тогда я получила ответ, до которого сознательно вряд ли добралась бы и от которого я вдохновлено парила несколько дней. И, конечно, это стало началом больших перемен в моей жизни и привнесло в нее совершенно новые смыслы.

В чём моё предназначение? Что такое Душа? Каков смысл жизни? Да-да, для меня знакомство с фрирайтингом началось именно с этого вопроса. Тогда я получила ответ, до которого сознательно вряд ли добралась бы и от которого я вдохновлено парила несколько дней. И, конечно, это стало началом больших перемен в моей жизни и привнесло в нее совершенно новые смыслы. Способ найти истинную причину своего нестабильного состояния. Что тебя гложет, Ева?! В моменты внутренней дисгармонии спросите себя: что именно вызывает у меня раздражение (гнев, скуку, злость)? Наше мышление многослойно, а в условиях информационного ажиотажа настолько перегружено, что порой мы неспособны понять самих себя. Простые и понятные явления превращаются в недоступные осознанию.

Что тебя гложет, Ева?! В моменты внутренней дисгармонии спросите себя: что именно вызывает у меня раздражение (гнев, скуку, злость)? Наше мышление многослойно, а в условиях информационного ажиотажа настолько перегружено, что порой мы неспособны понять самих себя. Простые и понятные явления превращаются в недоступные осознанию. Разобраться в отношениях с кем угодно (близкие, коллеги, дети, друзья), понять причины ситуаций, своего поведения, нетипичной реакции.

(близкие, коллеги, дети, друзья), понять причины ситуаций, своего поведения, нетипичной реакции. Генерирование новых свежих идей (в любой сфере). Вместо того чтобы раз за разом проглатывать тонны однотипной информации в поиске готового ответа, полезнее обратиться за новым взглядом вглубь себя. Наша память хранит всё, что когда-либо и как угодно мимолетно коснулось нашего сознания. Тома прочитанных книг, миллиарды услышанных слов, вагоны фраз, звуков, запахов, эмоций… все это позволяет нам создавать неограниченную никакими пределами вариативность идей. Бесконечное множество, которое в сознательном состоянии, к сожалению, ходит по кругу поверхностных ассоциативных цепочек, упираясь в одни и те же решения. Вот почему новые идеи посещают нас, когда мы испытываем какие-то нестандартные впечатления, меняем вид деятельности или расслабляемся. Иногда достаточно одного слова, прикосновения, зыбкого образа, чтобы возбудить внутри новый ассоциативный ряд и привести нас к свежему взгляду и нестандартному решению.

(в любой сфере). Вместо того чтобы раз за разом проглатывать тонны однотипной информации в поиске готового ответа, полезнее обратиться за новым взглядом вглубь себя. Наша память хранит всё, что когда-либо и как угодно мимолетно коснулось нашего сознания. Тома прочитанных книг, миллиарды услышанных слов, вагоны фраз, звуков, запахов, эмоций… все это позволяет нам создавать неограниченную никакими пределами вариативность идей. Бесконечное множество, которое в сознательном состоянии, к сожалению, ходит по кругу поверхностных ассоциативных цепочек, упираясь в одни и те же решения. Вот почему новые идеи посещают нас, когда мы испытываем какие-то нестандартные впечатления, меняем вид деятельности или расслабляемся. Иногда достаточно одного слова, прикосновения, зыбкого образа, чтобы возбудить внутри новый ассоциативный ряд и привести нас к свежему взгляду и нестандартному решению. Творчество. Многие писатели рекомендуют начинающим писать быстро и стремительно, не останавливаясь. Но это можно дополнить ещё и мини-сессиями (интенсивное письмо с ограничением времени). Подробнее об этом хорошо описано в книге Марка Леви «Гениальность на заказ». Забег в писательский марафон отлично помогает встряхнуть сюжет и выстроить новые связи, увидеть неожиданные повороты. Мне этот прием помог сгенерировать финал своей книги, ставший логичным и живым окончанием идей, положенных в основу сюжета. Возможно, длительное обдумывание с течением времени привело бы меня к тому же (что не гарантированно), но, очевидно, письмо существенно ускорило процесс, не в ущерб качеству.

Итак, базовый алгоритм:

1. Сформулировать и написать точный запрос. Постарайтесь это сделать максимально честно. Не в «приличных» формулировках, а именно в тех, которыми вы мыслите.

2. Как только вопрос появился на листе, сразу же начинайте писать. Как можно быстрее. Не оценивая, насколько далеко или близко вы находитесь от исследуемого вопроса. Ассоциативный ряд не поддаётся осмыслению. Поэтому даже не пытайтесь его понять.

3. Не останавливайтесь, не прерывайтесь на «попить воды», или «погладить кошку». Прервётесь — фактически придётся начинать заново. В случае генерирования идей процесс менее напряженный, чем при поиске ответов на конкретные вопросы, но и в этом случае качество результата зависит от степени бессознательности письма. А оно достигается исключительно непрерывностью и скоростью.

4. Каждый раз, садясь за стол, отдавайте себе отчет, что это только для вас. Если вы будете думать с оглядкой, практика потеряет смысл. Не анализируйте ответы: глупые, странные, повторяющиеся — совершенно неважно. Никто не будет читать это. Вы можете впоследствии всё уничтожить или сохранить отдельные моменты, показавшиеся вам интересными и перспективными.

От руки или на компьютере?

Если не владеете методом слепой десятипальцевой печати, лучше от руки.

Минусы рукой: поначалу она болит, потому что пишешь быстро настолько, насколько можешь. Но со временем боль проходит, рука, разогнавшись, словно получает заряд силы. Это как тренировка, только тут происходит всё в считаные минуты.

Минусы компьютера: остановки и возвраты от порыва исправить текст. Потому что ты либо видишь ошибки и опечатки, либо чувствуешь их, даже если не смотришь на экран.

Такой постоянный возврат чреват мини-разрывами ассоциативной цепочки по причине подключения сознания.

С ограничением времени или без?

Зависит от цели. И это принципиально.

Если она в генерировании идей, креативности, творческих подходах — обязательно установите таймер. Мы уже говорили, что творческие идеи бесконечны. Поэтому в таких поисках есть смысл устанавливать временные границы.

Бонусом является то, что интенсивно запущенное бессознательное мышление по окончании сеанса не прекращает свою работу. Так что, даже если в отпущенное время на бумаге не появилась вожделенная гениальная идея, которая перевернёт мир, то просто продолжая работать в обычном режиме (читать, писать, развивать идеи, выуженные в процессе сеанса), со временем она выкристаллизуется.

Если же цель — найти четкий ответ на конкретный вопрос (где живет мой Бог? какие установки мешают мне создать семью? кто виноват и что делать, и пр.), то здесь никаких ограничений не может быть. В зависимости от глубины установки и витиеватости ассоциативного пути, вы можете добраться до него за десять минут, а можете за час.

Особенность таких изысканий в том, что когда ответ придёт, он будет однозначен и конечен. Если же определить лимит времени (например, 20 минут), вы можете так и не добраться до ответа. А это вас очень разочарует и обессилит. Потому что процесс запущен, но цели не достиг. Задавая вопрос, вы внутренне настраиваетесь на то, что не прекратите, пока не найдете ответ на него. В конце концов, что значит цена в полчаса или даже час жизни за радость сбросить бремя проблемы, мучавшей вас месяцами, а, возможно, годами? Если же в силу разных причин вам все же пришлось прерваться, рекомендую вернуться к письму и продолжить так скоро, как позволят обстоятельства.

И, напоследок, нюансы. Не в смысле их незначительности, а, скорее, напротив — от их соблюдения во многом зависит успешный результат.

1. Вода — стакан перед началом сессии и стакан после. Зачем? Даже если мы не осмысливаем написанное, процессы в мозгу от этого не становятся менее интенсивными. Вы думаете на пределе своих скоростей и это обезвоживает мозг.

2. Очень важно: отключить телефон, интернет, уединиться в комнате, то есть исключить любые источники извне. Крайне важно. Если вы будете реагировать на них (а вы будете), это станет грубым вмешательством в ход мышления, который вы выстроили. Ассоциативный ряд разрушится и придётся начинать заново.

Плюс ко всему, чувствительность обостряется, из-за чего может возникнуть раздражительность на внешние факторы, что не желательно с любой точки зрения. Если все же вы понимаете, что мысленно переключились на что-то постороннее — вылейте на бумагу свое негодование, пусть оно останется на бумаге. Уменьшить сопротивление и вернуться в процесс помогает повторное формулирование вопроса.

3. Если вы почувствовали скуку, злость, гнев или дискомфорт во время упражнения — напишите об этом, только не прерывайтесь. Подсветите возникшие эмоции, чтобы они не нарушили связь, которую вы построили с бессознательным. Эмоции не бывают случайными. Возможно, это отклик на одно из звеньев или возникший протест при касании нужной темы.

4. Не бросайте. С вероятностью в 99% такое желание посетит вас на финишной прямой. В то время, когда разумные ответы и объяснения закончатся, а новых вы не увидите. Когда начнутся повторения, и вам будет казаться, что вы зашли в тупик. Но на самом деле, именно в этот момент идет переход с автоматического уровня на бессознательный.

И вероятнее всего, в ближайшие минуты ответ всплывет на поверхность. Потому что в отличие от изощрённости ума, глубинная установка, являющаяся движущей силой, всегда имеет одну формулировку. Иначе её действие не проявлялось бы одинаково. Если же бросите, это вызовет раздражение от потраченного времени и отсутствия результата. До которого, как я уже упоминала, вероятнее всего, были считаные шаги.

5. Как правило, один сеанс закрывает проблему/вопрос. Но если вы по какой-то причине сопротивляетесь поиску ответа, то процесс может затянуться. Если такое происходит, возможно, есть смысл начать с ответа на вопрос: почему я не хочу разбираться с этим вопросом?

6. Как узнать, что вы дошли именно до первоисточника? Что ответ на вопрос найден? Всегда это будет некий знак тела (смех, слёзы радости, что-то другое). Вспомните состояния, посещающие вас в моменты озарений, соприкосновения с чем-то доселе непознанным. Сигнал будет схожим, но не прогнозируйте и не ждите ничего конкретного.

Когда это произойдет, вы узнаете совершенно точно. Облегчение, ясность и чёткое понимание, что писать больше нет смысла. Процесс окончен. Лёгкость в теле и уме будут служить сигналом освобождения от разрушительной обусловленности. В этом и заключается смысл практики без ограничения времени. В противном случае вы можете добраться лишь до промежуточного звена цепочки и вскрыть лишь часть айсберга. Но его основа так и останется дрейфовать, обрастая новыми ассоциациями. По существу же, вопрос же так и не решится, обретя лишь новое обличье.

У ассоциативного письма есть один не подлежащий измерению побочный эффект — при его регулярном использовании происходит ментальная генеральная уборка. Высвобождая конструкцию за конструкцией, мы упорядочиваем свои мыслеформы, делая шаблоны мышления прозрачными, познавая природу собственных поступков и выявляя причинно-следственные связи.

Мы начинаем понимать, как мы создали те или иные ситуации в своей жизни. Мы совершенствуемся в моделировании своей жизни, и никто уже в здравом уме не позволит нерешенным вопросам накапливаться, цепляясь за ворох прошлого. Мы учимся отлавливать мысли и оценивать целесообразность присутствия их в нашей жизни. И чем дальше мы идём, тем глубже постигаем суть вещей.

Мы освобождаем себя для интересных задач и красивых вопросов. Мы становимся источниками прекрасных ответов. Ответов, которые всегда внутри нас. Были, есть и будут. Только протяни руку.

Автор — Ева Кайгородова