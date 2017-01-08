Первая негритянка в составе экипажа МКС

В 2018 году NASA планирует отправить на МКС двух американских астронавтов, среди которых будет негритянка экс-сотрудница ЦРУ Джанетт Эппс, которая станет первой афроамериканкой (как называют в США негров) в составе Международной космической станции.

Как сообщили в аэрокосмическом агентстве США, уроженка города Сиракьюз штата Нью-Йорк Джанетт Эппс будет отправлена на МКС в мае будущего года в качестве бортинженера, она войдет в состав пятьдесят шестой экспедиции под командованием Эндрю Фойстела (США). Сам командир отправится на орбиту в марте 2018 года, сначала как бортинженер пятьдесят пятой экспедиции, чтобы потом возглавить следующую команду МКС.