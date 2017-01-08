Первая негритянка в составе экипажа МКС

В 2018 году NASA планирует отправить на МКС двух американских астронавтов, среди которых будет негритянка экс-сотрудница ЦРУ Джанетт Эппс, которая станет первой афроамериканкой (как называют в США негров) в составе Международной космической станции.
Как сообщили в аэрокосмическом агентстве США, уроженка города Сиракьюз штата Нью-Йорк Джанетт Эппс будет отправлена на МКС в мае будущего года в качестве бортинженера, она войдет в состав пятьдесят шестой экспедиции под командованием Эндрю Фойстела (США). Сам командир отправится на орбиту в марте 2018 года, сначала как бортинженер пятьдесят пятой экспедиции, чтобы потом возглавить следующую команду МКС.
Джанетт Эппс станет участницей также пятьдесят седьмой экспедиции, то есть она задержится на орбитальной станции, если ничего не случится непредвиденного. Как сказал начальник отряда астронавтов НАСА Центра космических полетов Хьюстона Крис Кэссиди, Джанетт обладает достаточными знаниями и опытом, которыми можно поделиться на станции. Например, она — доктор в области авиационно-космической техники, семь лет прослужила техником в ЦРУ.
Заметим, что в данный момент вахту на МКС несут российские космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, Олег Новицкий, француз Тома Песке, а также американские астронавты Пегги Уитсон, Роберт Кимбро.
Стало известно, что в декабре прошлого года российское руководство согласилось использовать МКС до 2024 года, к тому же обсуждается дополнительный срок – до 2028 года. С ним уже согласны Россия, Канада, США и Япония. Европейское космическое агентство пока не готово дать утвердительного или отрицательного ответа — пока не ясен долговременный бюджет ЕС. Директор NASA Чарльз Болден считает, что Международная космическая станция может успешно функционировать не только до 2028 года, но и в более дальней перспективе. Главное, чтобы руководство США и России находили взаимопонимание в этом вопросе, как, впрочем, и во всех остальных.