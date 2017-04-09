Пауки способны за один год уничтожить человечество

Интересное открытие сделали европейские ученые Клаус Биркхофер и Мартин Ниффлер. По их словам, теоретически пауки способны съесть всех людей, живущих на Земле, в течение одного года.

Результаты своего исследования биологи опубликовали в одном из специализированных изданий. Они подсчитали, что за один год мировая популяция пауков поглощает порядка 400-800 миллионов тонн пищи. А суммарный вес всех семи миллиардов человек, живущих на нашей планете, достигает всего 357 миллионов тонн. Иными словами, как отмечают биологи, пауки способны съесть все человечество за один год и все равно будут голодными.

Свои предположения ученые базируют на определенных показателях, в частности, среднем количестве пищи, которую потребляют членистоногие различных размеров, и количестве пауков на один квадратный метр в разных районах планеты, которые пригодны для их проживания. Так, к примеру, согласно статистике биологов, на один квадратный метр в мире в среднем приходится 131 паук.

Большинство пауков питаются насекомыми, но в то же время, боле крупные виды способны употреблять в пищу птиц, ящериц и млекопитающих небольших размеров.

Источник: http://tainy.net/