Панацея от обесценивания

Стоит сфокусироваться на приятных моментах, как жизнь поворачивается к нам лицом

Идея этой статьи долго витала в воздухе, подкрепляемая сомнениями и несуществующими обидами. Все чаще я стала выдергивать из контекста «ничего страшного» и «да что ты, это того не стоит», «ладно тебе, ничего особенного», «со всеми бывает». Речь пойдет об обесценивании.

Самые классические примеры этого недуга можно увидеть на детской площадке:

— Мама, посмотри какой у меня замок получился!

— Ты уверен, что это замок? Больше похоже на убитого динозавра.

(обесценивание действий)

— Папа, мне больноооо ааайяй я пораааанил пааальчик!

— Ну ничего страшного, ты пацан или где, чего разнылся?

(обесценивание эмоций)

Недалеко ушла и школа:

— Мама, я получил пятерку за сочинение!

— А что ты хотел? У тебя бабушка учительница литературы. А Лена из параллельного класса, между прочим, олимпиаду выиграла. Каково нашей бабушке это слышать?

(обесценивание качеств и достижений)

И вот мы со всем этим багажом за плечами выходим во взрослую жизнь и начинаем обесценивать себя и других.

Нам кажется, что мы не очень-то красивы, далеко не успешны и вовсе не умны. Мы пытаемся скрыть свою уязвимость, сдерживая слезы умиления и пряча улыбку там, где, как нам кажется, она неуместна. Мы уверяем себя, что все что с нами происходит, абсолютно неважно и не стоит того, чтобы быть замеченным. Ничего особенного.

Обесценивая, мы защищаемся от прошлого негативного опыта и, как результат, лишаемся возможностей в настоящем. Мы создаем броню и «сидим в домике», где тепло и вкусно кормят.

Подруга говорит: «Женя, тебе надо писать, у тебя отлично получается», а я в ответ: «Да ну, глупости, все пишут, чего уж тут».

Зачем я это делаю? А затем что я пытаюсь сохранить свою собственную самооценку, защитив ее от посягательств. Чтобы, когда прозвучит нелестное: «Что это еще за поиски себя, высосанные из пальца», — я была к этому готова.

Все эти игры в конкуренцию и борьба с невидимым врагом родом из детства. Кто забыл ту самую Ленку, что лучше всех писала диктанты или Колю — гения математики?

Часто за обесцениванием скрывается и страх признать собственную уязвимость, показать истинные эмоции. Моя знакомая, добрейшей души человек, не склонна, однако, к проявлению чувств, считая их признаком слабости. Ей легче отвесить ироничный комментарий, чем признаться в том, что ее что-то растрогало. А уж плакать и вовсе стыдно, даром что от радости.

Пожалуй, пришло время разобраться с этой занозой в не столь очевидном для нее месте.

Диагноз первый: я сам себя обесцениваю

Вскрываем, откуда возникло то или иное убеждение относительно себя, какой негативный опыт за этим стоит. Чья-то неаккуратно брошенная фраза или наши собственные неудачные действия или неодобрительный взгляд. Вспоминаем ситуацию и отделяем себя прошлого от себя настоящего. Да, в переходном возрасте у меня были прыщи и десяток лишних килограммов. Да, я не всегда успевала по математике и физике, и пела не самым приятным голосом. Но это совсем не значит, что в свои 32 я жирная дура без музыкальных способностей.

Завершив ментальные раскопки, находим положительные установки и производим замену старых убеждений.

В этом нам поможет позитивный опыт, как то: счастливое замужество, сложившаяся карьера и даже тот факт, что соседи не вызывают полицию, когда мне вздумается спеть в душе. А еще друзья — кладезь позитивной информации о нас самих.

Позвоните другу и предложите вспомнить ваши успехи и достижения — заодно весело проведете время.

Итак, собираем информацию по крупицам, перемалываем в муку и расстаемся с демонами прошлого.

«Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня…» К/ф «Самая обаятельная и привлекательная».

Избавляемся от стремления к совершенству. Обесценивая себя, мы забываем о том, что жизнь наделила нас уникальными способностями. Мы не ценим преподнесенные нам дары, оставаясь голодным у корыта, наполненного всевозможными яствами, и умасливая своего внутреннего критика.

Как перестать идти на поводу у вечно недовольного монстра перфекционизма? Прежде всего перетрясти свой портфель отличника и выкинуть из него такие разрушающие установки, как: «я должен быть самым лучшим», «я не имею права на ошибку», «лучше вообще не начинать, если есть хоть малейший шанс не преуспеть», «быть хуже кого-то стыдно», «хорошую оценку надо заслужить».

Поздравляю с окончанием школы — пришло время быть самим собой! Мы не лучше и не хуже других — мы и есть другие, смелые и прекрасные в собственной неидеальности.

«Перфекционизм — не поиск лучшего. Это следование за тем худшим, что есть внутри нас, за голосом, который говорит, что все, что мы делаем, недостаточно хорошо, и надо пробовать снова» Джулия Кэмерон «Путь художника»

Верим в значимость своего дела. Даже если всем кажется, что до вашего увлечения никому нет дела и, возможно, вы сошли с ума, даже когда на вас обрушивается критика и одолевают сомнения…если вы получаете истинное удовольствие от того, что делаете — продолжайте это делать, несмотря ни на что.

«Если вы слышите внутренний голос, который говорит вам: «Вы не сможете рисовать», рисуйте во что бы то ни стало, и этот голос однажды замолчит» Винсент Ван Гог

Помним про тех, кто нам дорог. Мне очень помогло осознание факта, что, обесценивая себя, я перечеркиваю вклад близких мне людей в мою жизнь. Я забываю про бабушку и мои первые уроки русского языка, про маму, которая своим примером передала мне любовь к чтению, про учительницу литературы Наталью Николаевну и увлеченные споры в классе о счастье, грехе и спасении во имя любви, про несравненную Елену Ивановну, благодаря которой я до сих пор помню склонения прилагательных в немецком языке.

Как-то мне не с руки теперь говорить, что я так себе графоман, а мой немецкий отчаянно плох.

Диагноз второй: меня обесценивают

Психология определяет обесценивание как форму психологического насилия с вариантами избавления от него в виде бегства от источника опасности. То есть попросту предлагает прекратить общение с тем, кто нас не ценит.

Мне лично этот подход не близок: я придерживаюсь мнения, что мы получаем ровно то, что заслуживаем. Мы сами создаем свою реальность, и если мы уверены в себе и том, что делаем, открыто выражаем свои эмоции и чувства, то вопрос обесценивания нас другими переходит в разряд условных.

Вряд ли нас заденет скабрезный комментарий или некорректная оценка, ведь и то, и другое — признак слабости и собственной неудовлетворенности собеседника. А если все же трогает, говорим «спасибо» (как тому доктору, что вскрыл гнойный абсцесс), возвращаемся к первому пункту и продолжаем работать.

По мне, так нет ничего увлекательнее, чем открыто признавать свои слабости и трансформировать их в достоинства, наполняя силой осмысленности.

«Когда тебя отвергли и заставили страдать, возникает мысль, что обидчик того и добивался и злобные намерения будут руководить им и в дальнейшем. Однако, думая так, почти всегда ошибаешься. Чаще всего ты обидчика просто не интересуешь. Не он делает тебе больно — ты сам причиняешь себе боль». Чарльз Паллисер, «Непогребенный»

Диагноз третий: я обесцениваю других

Наблюдаем и замечаем. Часто обесценивание происходит в силу привычки, стереотипа поведения, страха проявить эмоции или из-за желания самоутвердиться. Важно отслеживать каждый из таких моментов, помнить, что небрежно брошенное мужу: «Лучше бы я вызвала мастера, у тебя руки не из того места растут» или сыну: «Смотри, какой Илюша молодец, не то что ты» может ранить. Мы сами, не замечая того, строим отношения на обесценивании, и удивляемся, почему брак трещит по швам, друзья сплошь завистники, а дети балбесы, да еще и с дурным характером.

Признаюсь, мне самой проще бабахнуть свежескошенным: «Ну что ты ноешь, оно того не стоит», чем расспросить, что произошло и насколько это важно и, быть может, на самом деле стоит детских слез.

Не сравниваем. Ни с кем. Даже если Вася определенно лучше решает задачки, а Танькин муж больше зарабатывает и уже почти депутат, жить вам не с Васей и не с чьим-то мужем, а с собственными мужчинами. Каюсь, грешна. Порой по старой привычке какое-нибудь нравоучительное «А у Маши…» крутится на языке. Однако осознание того факта, что оно ничего в себе не несет, кроме унижения и разочарования, оставляет его невысказанным.

Благодарим. Для меня это находка года, панацея от обесценивания.

«Благодарность — хорошая почва. На ней можно вырастить пусть не волшебные кусты любви, но вполне хорошее дерево со съедобными плодами». Виктория Токарева, «Первая попытка».

Как благодарить? Ведем дневник благодарности. Вспоминаем все то, что сделало наш день лучше, и отмечаем в дневнике.

Мы привыкли обращать внимание на то, что нам не по душе, при этом положительные моменты не замечаем, считая их чем-то само собой разумеющимся.

Улыбка ребенка, чашка горячего чая, принесенная мужем, вишневое варенье, сваренное бабулей специально для вас (а как она, подслеповатая, вынимала косточки своими морщинистыми руками) — все это прекрасные поводы для благодарности.

«Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем» Даниэль Дефо

Вот несколько записей из моего дневника:

Я благодарна Богу за то, что жива и здорова, у меня есть дом, еда, одежда, и я ни в чем не нуждаюсь.

Я благодарна себе, что проснулась в 6 утра, написала утренние страницы, сделала практики и приготовила вкусный завтрак.

Я благодарна мужу за любовь и поддержку.

Я благодарна сыну за вдохновение, уроки терпения и теплое дыхание на моей щеке.

Я благодарна подруге за письмо, наполненное ее переживаниями, смехом, радостью.

Я благодарна нашим родителям за бесконечную заботу о нас и нашем сыне.

Сила благодарности не может быть переоценена: она несет мощнейшую трансформацию, полностью меняя угол нашего зрения с негативного аспекта жизни на позитивный. А вместе с этим меняется и окружающая действительность, позволяя случаться ни много ни мало чудесам.

Стоит сфокусироваться на приятных моментах, как жизнь поворачивается к нам лицом.

А вы как думали? Она это умеет.

Автор — Евгения Дегтярева