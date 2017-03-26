Палеоконтакт: миф или реальный мир

Уже с момента зарождения человечества, как социума, загадки ночного небосклона занимали мысли многих людей. Каждый раз, когда мы смотрим на звезды, нас посещает одна мысль – одиноки ли мы во вселенной.

В настоящее время род людской делает только первые шаги в изучении космического пространства вокруг нашей планеты. При том, что используем мы отнюдь не технологии каменного века. Было бы очень самонадеянно думать, что современный человек (да и человек вообще) является венцом разумной мысли, единственным во всей необъятной вселенной.

С другой стороны, в настоящее время новейшие археологические исследования, информация о которых всё чаще и чаще предаётся публичной огласке, подводят человечество к мысли, что та общепринятая историческая картина, которую нам преподавали в школе и ВУЗе, как минимум, является неполной. Более того, некоторые её положения требуют коренного пересмотра. Это особенно проявляется, когда археологические находки демонстрируют небывалый для своего времени уровень развития цивилизации.

Окружающий нас мир полон загадок и тайн. Несмотря на кажущуюся изученность нашей планеты. На ней осталось еще огромное количество фактов, которые не могут получить объяснения от учёных. Несомненно, наиболее интересной загадкой, будоражащей умы многих поколений, являются пирамиды в Египте.

Учёные и нынешние историки преподносят, как факт, что пирамиды являются сооружением, построенным не более четырёх тысяч лет тому назад. Однако, даже среди официальных учёных бытует мнение о том, что возраст пирамид гораздо больше официального. Наиболее пикантным фактом, относящимся к современной науке и пирамидам, является тот, что первая до сих пор не имеет объяснения назначения последним.

Комплекс, насчитывающий семь пирамид Египта, расположенных на берегах Нила, существенно отличается от других. И это несходство позволяет предположить, что их строительство было произведено какой-то древней цивилизацией, причем гораздо раньше появления первых египетских династий.

Среди сторонников альтернативной истории бытует мнение, что пирамиды являются результатом труда инопланетян и специально оставлены на земле, как какое-то напоминание человечеству. Идеально оформленные блоки, из которых состоят пирамиды озадачивают современных строителей и архитекторов, которые, имея на руках самые современные инструменты, не могут похвастаться подобной точностью в обработке. Да и вообще, вид пирамиды с высоты птичьего полёта подводит нас к мысли о том, что это не просто сооружение, это часть какого-то циклопического агрегата, использующего неизвестные нам виды энергии. Вполне возможно, что пирамиды использовались, как база или стартовая площадка для космических кораблей инопланетян.

Относительно недавно (в 1947 г) в Египте было найдено странное каменное сооружение, построенное около семи тысяч лет назад. Уже предварительные исследования показали, что это сооружение является древней астрономической обсерваторией – каменные строения расположены в нём по кругу. Особую роль в этой обсерватории играют специально установленные визиры, направленные на созвездия Ориона и Большого Пса, в котором расположена звезда Сириус.

Чем был вызван интерес древних учёных именно к Ориону и Сириусу? С какой целью из всех звёзд были выделены именно они? Примерно спустя полвека после обнаружения этой обсерватории, она получила ещё большую известность и вовсе не благодаря себе самой. Дело в том, что в 1994 г археологи объявили, что находящиеся внутри пирамиды Хеопса специальные шахты точно также строго ориентированы на звёзды в созвездии Ориона и на звезду Сириус. Кроме того, шахты, выходящие из пирамид на север, указывают на Полярную звезду. То есть, весь гигантский комплекс задумывался и строился с учётом ориентации, как полагают современные учёные, вентиляционных шахт, на основные звезды, имеющие для египтян важное значение. Египтяне были убеждены в том, что их божества спустились с небес. Этим легендам они придавали большое значение – Египет был глубоко религиозным государством и власть фараонов опиралась на могучую поддержку тогдашнего духовенства в виде жрецов. Возможно, направления шахт пирамид и обсерватории на эти звёзды напрямую указывали на то место, откуда появились инопланетяне.

Следы посещения инопланетянами нашей планеты можно встретить не только на берегах Нила в Африке. Например, на юге Великобритании расположено удивительное древнее строение Стоунхендж. Принято считать, что эта гигантская древняя обсерватория была построена около десяти тысяч лет назад. Удивительна точность в расположении и ориентации камней. Вообще, к загадкам Стоунхенджа относится не только способ его постройки или применения, но и вообще факт его появления. Нигде в ближайших районах не находилось ничего подобного. Кроме того, трудно представить, откуда взялись камни, из которых сделан Стоунхендж. Возможно, эта постройка также является частью инфраструктуры инопланетян?

Не менее загадочными являются и гигантские строения в Центральной Америке, которые современная наука относит к плодам культуры индейцев племен майя и ацтеков. А ведь в них загадок и вопросов не меньше, чем в египетских пирамидах. Кроме того, остается невыясненной загадка исчезновения большинства жителей высокоразвитых цивилизаций в тех местах, произошедшая задолго до появления на американском континенте европейцев. Могли ил примитивные племена создать такие строения? Многие, даже официальные учёные, сомневаются в этом.

Человечество, проводя исследования в космосе, должно понимать, что рано или поздно оно столкнется с представителями других цивилизаций. И, возможно, когда-нибудь, человек обнаружит жизнь вне своей планеты и тогда люди сами станут для кого-то инопланетянами, пришельцами. Никто не знает, какой след оставит это в жизни обнаруженных существ. И как потом будет отражено влияние человечества на их культуру, науку и мировоззрение.

Источник: tainy.net