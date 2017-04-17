Отношение к деньгам: 6 уровней денег

Отношение к деньгам

В последнее время очень много пишется о деньгах. Еще бы, прошлый век счастливого и нищего пролетариата канул в Лету, ныне вышел на передний план модный капитализм. Именно деньги делают погоду в доме, в бизнесе и даже в отношениях.

Но деньги ли являются двигателем всего живого на этой земле? Они ли управляют миром? Или все же сам человек управляет деньгами? Именно отношение к деньгам и рассмотрим. Заодно я предлагаю пройти тест на богатство личности. То, на каком уровне отношений с деньгами вы находитесь, свидетельствует о богатстве и развитии вашей личности.

Шесть уровней денег

1. Ничто.

Люди этого уровня совсем не имеют какого-либо отношения к деньгам. Они не только не умеют зарабатывать деньги, они не умеют их откладывать или экономить. Они плохо знакомы с уровнем цен на рынке. И с трудом отдают себе отчет, что сколько стоит. Их можно приравнять к детям, ведь детям совершенно не ясно, что такое деньги. Дети не строят отношения с деньгами. Только для детей деньги – это разноцветные фантики, которые можно обменять на что-либо. Наверное вы помните детские игры в магазины, где вместо денег используются разноцветные бумажки.

Люди с уровня «ничто» совсем не понимают зачем так много работать на дядю, чтобы получить эти заманчивые денежные фантики. Ясно, что любая работа для них даётся с трудом. А деньги у них разлетаются с рук. Благо для этого есть всякие мелкие вымогатели, начиная с продавцов на рынке, заканчивая милыми домочадцами. Покупка таким человеком часто совершается огульно, необдуманно. Про них говорят «не от мира сего». Они находят себе место в семьях с зарабатывающими мужьями, реже женами. Они могут быть «блондинками», содержанками, безработными, бомжами. Они могут быть и просто увлекающимися личностями. Но увы, за их увлечения должен кто-то платить. Чтобы перейти на второй уровень такому человеку нужно попасть в затруднительную или очень тяжелую жизненную ситуацию. Тогда он задумывается и начинает понимать, что добывание денег занимает едва ли не все время и едва ли не все смыслы в жизни.

С этого времени такие люди переходят на уровень «фетиш».

2. Фетиш

На этом уровне деньги людям даются ой как непросто! За них приходится серьезно расплачиваться, воевать, отдавать себя всего, потому что они занимают центральное место в жизни. И для того, чтобы они, деньги, в жизни были, нужно почти в буквальном смысле выворачиваться наизнанку.

Такие люди недолюбливают тех, у кого деньги водятся, тем более, если они даются людям легко. Такое отношение к деньгам формирует два уровня достатка. На первом – человек нищий, потому как ему неохота много трудиться, но и прогибаться, обманывать ради денег он не готов. Про таких говорят: бедный, но гордый. На втором – человек зарабатывает, и ему хватает на жизнь, но это делается с помощью огромных моральных и физических усилий.

Ему приходится упорно трудиться или же изворачиваться, или манипулировать другими. В общем, деньги нелегкие. Причина в том, что человек идеализирует деньги, они для человека все: идол, бог, вселенная. Поэтому на них замыкаются все базовые потребности человека. На них организованы страхи, желания, предрассудки и т.д. Из-за денег ссорятся, разводятся, влюбляются и женятся. Деньги покупают самого человека. Если деньги вам даются тяжело, или их попросту нет в вашей жизни, тогда ваш уровень «Фетиш».

3. Бонус

Это уровень успешности. Любой человек на этом уровне начинает зарабатывать. Ему нравится много работать и адекватно зарабатывать. На этом уровне становится понятно, что уровень доходов зависит от личной эффективности.

Поэтому, чем более предприимчивый человек, тем больше к нему приходит денег. Формула «хочешь жить – умей вертеться», как раз про этот уровень, она описывает, как отношение к деньгам, так и мировоззрение таких людей в целом. Каждый человек на этом уровне пытается больше работать, сильнее развиваться, больше понимать в бизнесе и профессии, строить даже отношения с уклоном на успех.

Он имеет достаточно высокое качество жизни и большие возможности. Интересно покупать дорогие и качественные вещи, квартиры, автомобили, яхты, самолеты. Такие люди все меряют категорией успеха, и лишний доллар попросту не упустят. Уже нет страхов и предрассудков по отношению к деньгам. Но деньги приравниваются к успешности человека. Если вы стремитесь к успешности, выраженной в денежном эквиваленте, значит, вы находитесь на втором уровне «бонус», и вы в своей жизни гоняетесь за дорогими призами.

4. Инструмент

Для тех людей, кто вышел на еще более высокий уровень, деньги уходят на второй план, они живут категориями целей и созидания. Им интересно создавать нечто новое, участвовать в перспективных проектах, занимательных идеях. Эти люди уже не работают и не являются предпринимателями, они воплощаю идеи – как свои, так и других людей. Как правило, у них достаточно много свободного времени.

Уровень дохода у них может быть абсолютно разный. Сегодня они могут быть без гроша в кармане, завтра миллионерами. Деньги в их жизнь приходят на реализацию цели. Поэтому почти 100-процентно их мечты и цели воплощаются. Им интересно поднимать большой бизнес, организовывать благотворительные общества, запускать передовые технологии в жизнь. В общем, им не скучно. Если для вас деньги лишь средство для воплощения идей и вы можете поднять любой проект, о котором мечтали, тогда ваш уровень «деньги — инструмент».

5. Творчество

Это уровень выше инструментального, потому как значимость денег падает еще больше. Такие люди не ищут денег, они ищут возможности заявить о своем творчестве и творчестве других людей. Они почти никогда не бедствуют, но и не заинтересованы в добывании денег. Вселенная заботится о том, чтобы человек творил, и денег в его жизнь приходит ровно столько, чтобы он мог продолжать воплощать свои животворящие идеи. К таким людям часто относятся художники, поэты, писатели, изобретатели.

Главной их фишкой является «незамороченность» на деньгах и большая потребность в творчестве. Они живут другими категориями. Их отношение к деньгам: средства приходят для продолжения творчества. Подумайте, как у вас с реализацией вашего творчества и денежной «незамороченностью», если вы такой, тогда можете смело причислить себя к этому уровню.

6. Ничто

Для этих людей деньги – пустое место, бумага, ничто. Любая категория, о которой можно было бы помыслить важнее денег. Хлеб, облако, мечта, посадка картошки – все это для них имеет живой смысл, куда более важный, нежели деньги. Среди них встречаются как нищие люди, так и имеющие деньги. Живут они на подаяния или на то, что приходит в их жизнь само, денег не просят.

Даже если таких людей встречают жизненные трудности, они стойко их переносят, но размениваться на деньги, заработок, работу и вознаграждение они не будут. К такой категории, прежде всего, относят святых людей. Потому что именно для них деньги не имеют цены. Их идея жизни и отношение к деньгам похоже на новозаветное высказывание: «Будьте как дети. Не заботьтесь о завтрашнем дне». Попробуйте дотянуться и до этой категории и выбрать.

И сейчас, немного поэкспериментировав, определите свою ступень развития личности в зависимости от отношения к деньгам. Этот выбор нужен не для того, чтобы посмеяться над другими или бить себя в грудь. Это понимание нужно вам, чтобы просто определить свое место в денежной нише и жить своей жизнью. Помните, деньги к вам приходят для того, чтобы обеспечить тот уровень, на котором вы находитесь. Смело экспериментируйте с собой, а деньги придут, чтобы поддержать вам ваш уровень.

Автор — Александр Харин