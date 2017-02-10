Откуда произошло человечество. Невероятный вывод ученых

Ученые, наконец, начинают осознавать, что ощущение большинства людей, что они находятся словно не в своей тарелке, что им плохо на этой планете, в каком бы уголке ее они ни находились, не плод больного воображения, а суть того, что Земля на самом деле не является нашим домом. Сегодня, говорят многие исследователи, идея, что мы — инопланетяне, не кажется уже такой фантастической. Так откуда все же произошло человечество?

Вот что говорит по этому поводу доктор Эллис Сильвер, собравший многие доказательства тому, что Земля – это не Родина человечества.

Человечество родом с Альфа Центавра

Во-первых, утверждает Сильвер, человек вроде венец природы (по крайней мере, мы долго так считали), но он совершенно не приспособлен к жизни на этой плане в отличие от прочих ее обитателей. Например, мы совершенно не защищены от солнечных лучей, потом и гравитация Земли совершенно не подходит человеку, она слишком большая для него, отчего мы постоянно страдаем болями в спине, ногах. Человек явно с другой планеты, на которой притяжение значительно слабее.

Во-вторых, пишет ученый, в нашем геноме более двухсот лишних генов. Совсем недавно группа ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии Фрэнсисом Криком доказала, что в ДНК человека присутствуют гены от двадцати с лишнем внеземных цивилизаций. Это подтверждает и профессор Сэм Чанг, обнародовавший свои собственные исследования по этому поводу в проекте Геном Человека.

В-третьих, продолжает Сильвер, на Земле нет проходящего для человека климата, а потому мы страдаем, где бы ни проживали. Более того, все люди в той или иной степени хронически больны, абсолютно здоровых индивидуумов просто не существует. А все дело в том, как показали исследования, что наши биологические часы рассчитаны на 25-часовой день. А у нас он на один час меньше. Отрицательное влияние этого поистине странного фактора легко проследить во все времена истории человечества.

Скорее всего, говорит ученый, на нашу Землю были доставлены гуманоиды, которых затем скрестили с местными разновидностями человекоподобных – так и возник Homo sapiens, загадочное появление которого на Земле до сих пор вызывает недоумение. Наиболее предположительной звездной системой, откуда произошло человечество, ученый считает ближайшее к нам созвездие Альфа Центавра.

Источник: esoreiter.ru