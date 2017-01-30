Откуда берутся болезни — подсказки из психосоматики

У человека с грустным лицом явно невеселые мысли. В этом отношении интересны лица стариков. Они — прямое отражение их образа мыслей на протяжении всей их жизни. А как вы будете выглядеть, когда постареете? В этой книге я привожу полный список метафизического диагноза и ментальных причин многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.

Голова представляет нас самих. Это то, что мы показываем миру. Нас узнают по голове. Когда что-то не в порядке с головой, это значит, что что-то не в порядке с нами.

Волосы представляют силу. Когда нам очень страшно, мы создаем «стальной ремень», который обычно начинается в плечевых мускулах, а потом идет к голове, а иногда к глазам. Волосы прорастают через волосяной мешочек. Когда мы создаем большое напряжение в черепной коробке, эти мешочки автоматически закрываются и волосы начинают отмирать и выпадать. Если напряжение постоянно продолжается и череп не расслаблен, волосы перестают расти. Результат — лысина. Женщины начали лысеть с тех пор, как они вошли в «деловой» мужской мир. Мы, конечно, это далеко не всегда замечаем, так как многие парики выглядят совершенно натурально.

Уши представляют собой символ способности слушать и слышать. Когда у человека проблемы с ушами, это значит, что в его жизни происходит нечто такое, что он наотрез отказывается слышать. Боль в ушах — это пример наивысшего раздражения в отношении того, что вы слышите. У детей часто бывают боли в ушах. Им, бедным, приходится выслушивать дома все то, что им не хочется слышать. Выражать свой гнев ребенку запрещено, а так как он практически не в силах что-либо изменить, то эта невозможность и приводит к боли в ушах.

Глухота представляет собой долгое — возможно продолжающееся всю жизнь — нежелание кого-либо слушать. Обратите внимание: когда мы видим одного партнера со слуховым аппаратом, другой говорит без остановки.

Глаза говорят о возможности видеть. Когда у нас проблемы с глазами, это обычно означает, что мы отказываемся что-либо видеть — или в нас самих, или в своей жизни. Когда я вижу маленьких детей в очках, я знаю: что-то не в порядке дома, они в прямом смысле отказываются на что-то смотреть. Если они не в силах изменить домашнюю ситуацию, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем, чтобы глаза потеряли способность видеть ясно.

Головные боли происходят, когда мы себя чувствуем неполноценными. В следующий раз, когда у вас заболит голова, остановитесь на минутку и спросите себя, где вы себя чувствуете униженным и почему. Простите себя, пусть это чувство уйдет, и ваша головная боль исчезнет сама собой.

Мигрени создаются людьми, которые хотят быть совершенными, а также теми, у кого накопилось много раздражения в этой жизни.

Шея и горло очень интересны. Шея — это способность к гибкости мышления, способность увидеть другую сторону вопроса м понять точку зрения другого человека. Когда у нас проблемы с шеей, это значит, что мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими. Горло представляет нашу способность постоять за себя, попросить того, чего мы хотим. Проблемы с горлом возникают от чувства, что мы «не имеем права», и от ощущения собственной неполноценности. Больное горло — это всегда раздражение. Если ему сопутствует простуда, то, помимо этого, еще и замешательство. Ларингит обычно означает то, что мы так злы, что буквально не можем говорить. Горло, кроме того, представляет собой участок организма, где сосредоточена вся наша творческая энергия.

Болезни, связанные с гландами и щитовидкой, свидетельствуют поэтому о том, что в творческом смысле вам не удалось сделать то, что бы вы хотели. Именно в области горла прежде всего происходят наши перемены. Когда мы сопротивляемся переменам, у нас чаще всего появляются проблемы с горлом. Обратите внимание на то, как мы иногда начинаем кашлять ни с того, ни с сего. Или кто-нибудь другой начинает кашлять. Что именно говорится в эту минуту? На что мы реагируем? Может быть, это упрямство, сопротивление или свидетельство того, что мы в процессе перемены?

Спина представляет собой систему поддержки. Проблемы со спиной указывают на то, что вы чувствуете недостаточную поддержку. Слишком часто мы думаем, что нас поддерживает семья и друзья. В действительности же это поддержка Вселенной и самой Жизни.

Проблемы с верхней частью спины — сигнал недостаточной эмоциональной поддержки: «Мой муж (любовник, друг) не понимает и не поддерживает меня». Средняя часть спины имеет прямое отношение к чувству вины. Боитесь ли вы того, что у вас сзади, или прячете что-то там? Нет ли у вас чувства, что кто-то ударил вас в спину?

Беспокоитесь ли вы все время о своих деньгах? Какова у вас ваша денежная ситуация? Она может быть источником проблем с нижней частью спины.

Легкие — это способность брать и давать жизнь. Проблемы с легкими обычно возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью или от того, что мы считаем, что у нас нет права жить в полную силу. Те, кто много курят, обычно отрицают жизнь. Они скрывают за маской чувство своей неполноценности.

Грудь — олицетворение материнства. Когда возникают проблемы с молочными железами, это значит, что мы буквально душим своим вниманием другого человека, вещь или ситуацию. Если имеет место рак груди, это дополнительно еще и накопленная обида или злоба. Освободитесь от страха и знайте, что в каждом из нас активен и действует разум Вселенной.

Сердце, конечно, символизирует любовь, а кровь — радость. Когда у нас в жизни нет любви и радости, то сердце буквально сжимается и становится холодным. В результате кровь начинает течь медленнее, и мы постепенно идем к анемии, склерозу сосудов, сердечным приступам (инфаркту). Мы настолько иногда запутываемся в жизненных драмах, которые сами себе создаем, что совсем не замечаем радости, которая нас окружает. Золотое сердце, холодное сердце, черное сердце, любящее сердце — а какое у вас сердце?

Желудок перерабатывает, переваривает все новые идеи и ситуации. А что и кого вы можете «переварить»? Когда у нас проблемы с желудком, это обычно означает, мы не знаем, как ассимилировать новую жизненную ситуацию. Нам страшно. Многие из нас помнят время, когда пассажирские самолеты только начали летать. Для нас это было новостью — идея полета в небо, и нам было чрезвычайно трудно ассимилировать ее в нашем мозгу. На каждом сиденье имелись пакеты, которые выручали нас, если нам становилось плохо. И мы почти всегда ими пользовались. Сейчас же, много лет спустя, хотя пакеты предоставляются по-прежнему, ими никто не пользуется. Мы, наконец, ассимилировали идею полета.

Язва желудка — это более чем просто страх, чувство, что мы недостаточно хороши или полноценны. Мы боимся, что недостаточно хороши для своих родителей, боссов, учителей и т. д. Мы буквально не можем переварить того, что мы из себя представляем. Мы то и дело стараемся угодить другим. Неважно, какой пост вы занимаете на работе, у вас может совершенно отсутствовать чувство собственного достоинства. Ответ на разрешение такой проблемы — любовь. Люди, которые любят и уважают себя, не имеют язв. Будьте же нежной и внимательной к ребенку внутри вас и всегда поддерживайте и уважайте его.

Камни в желчном пузыре символизируют накопленные горькие мысли, а также гордость, которая вам мешает избавиться от них. Попробуйте следующее упражнение: говорите себе постоянно: «Я с радостью отпускаю свое прошлое. Жизнь прекрасна и я тоже».

Проблемы с мочевым пузырем, задним проходом, половыми органами происходят из-за извращенных идей о наших телах и функциях, которые они выполняют. Каждый орган нашего тела — это великолепное отражение самой жизни! Мы же не думаем, что жизнь грязная и грешная. Почему же мы такое думаем о половых органах? Задний проход так же прекрасен, как и и уши. Без заднего прохода мы были не в состоянии освободиться от шлаков и погибли бы очень быстро. Каждая часть нашего тела и каждая функция, которую она выполняет, совершенно нормальна, естественна и прекрасна. Наши половые органы были созданы для удовольствия. Отрицать этот факт — значит создавать боль и наказание.

Секс прекрасен, и для нас совершенно нормально заниматься сексом, так же, как есть и пить. На минутку представьте себе бесконечность Вселенной. Нам такое трудно даже представить. А внутри Вселенной много галактик. Вокруг Солнца вращаются много планет, среди которых — Земля. И знаете, мне невероятно трудно представить, что та Сила, которая создала всю Вселенную — это всего лишь старик, который сидит себе на облаках и… наблюдает за нашими половыми органами! И все-таки именно этому научили многих из нас, когда мы были детьми. Для нас очень важно избавиться от этих глупостей.

Однако не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не проповедую свободный секс с кем попало. Просто многие из наших правил давно устарели, поэтому многие их нарушают и становятся лицемерами. Когда мы удалим вину сексуальности из нашего сознания и научим людей любить и уважать себя и, следовательно, других, только тогда они автоматически станут жить во имя высшего — Добра и Радости. У нас у всех так много проблем с сексуальностью из-за нашей самоненависти и самоотвращения. Поэтому мы плохо относимся и к себе и к другим. Недостаточно давать в школах сексуальное образование. Нам необходимо, на более глубоком уровне, разрешить детям понять, что их тела, половые органы и сексуальность созданы для радости.

Яичники представляют собой творческую энергию. Проблемы с ними — невыраженные творческие возможности.

Ноги несут нас по жизни. Проблемы с ногами свидетельствуют о страхе продвигаться вперед или нежелании двигаться в определенном направлении. Наши ноги нас везут, тащат, волочат, а на них сидят большие, жирные, полные детских обид бедра. Нежелание действовать часто проявляется в серьезных проблемах с ногами. Варикозные вены — это или дом, или работа, которые вы ненавидите.

Несчастные случаи совсем не «случаи»

Как и все остальное в нашей жизни, мы их создаем. Вовсе не надо себе говорить: «Хочу, чтобы со мной произошел несчастный случай». Мы просто создаем систему умственных убеждений, которая может привлечь несчастный случай. С некоторыми из нас постоянно случается что-то, а другие проживают жизнь без одной царапины.

Несчастные случаи — это выражение раздражения и обиды. Они являются выражением безысходности и полной несвободы человека заявить о своих чувствах.

Несчастные случаи — это также восстание против представителя власти. Мы так злимся, что хотим кого-нибудь ударить, а вместо этого ударяем самих себя. Когда мы злимся на самих себя, чувствуем себя виноватыми, когда мы буквально ищем себе наказание, оно приходит в форме несчастного случая. На первый взгляд, мы лишь невинные жертвы несчастного случая. Несчастный случай позволяет нам обратиться за помощью и сочувствием к другим. Нам омывают раны и ухаживают за нами. Часто мы вынуждены лежать в постели, иногда в течение долгого времени. И мы стонем от боли. С помощью боли наше тело подсказывает нам, над чем в жизни нам нужно еще поработать. Размер боли указывает, насколько жестоко мы хотели наказать себя.

Ревматизм — болезнь, приобретенная от постоянной критики себя и других. Люди с ревматизмом обычно привлекают к себе людей, которые их постоянно критикуют. Это происходит из-за их собственного убеждения, что они должны критиковать других. На них лежит проклятие — это их желание постоянно быть «совершенством», с любыми людьми, в любой ситуации. Их ноша поистине невыносима.

Астма. Человеку с астмой кажется, что у него нет права дышать самому. Дети-астматики — это, как правило, дети с высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. Иногда им помогает перемена места жительства, особенно если вся семья не едет с ними. Обычно дети-астматики выздоравливают. Этому способствует школа, новые жизненные ситуации, когда приступ повторяется, как будто кто-то нажал на кнопку.

Рак — болезнь, вызванная глубокой накопленной обидой, которая в буквальном смысле начинает поедать тело. В детстве происходит нечто подрывающее нашу веру в жизнь. Этот случай никогда не забывается, и человек живет с чувством огромной жалости к себе. Ему трудно порой иметь долгие, серьезные взаимоотношения. Жизнь для такого человека состоит из бесконечных разочарований. Чувство безысходности и безнадежности преобладает в его сознании, ему легко винить других за свои проблемы. Люди, страдающие раком, очень самокритичны. Как я убедилась на собственном опыте, приобретенное умение любить себя и принимать себя такой, какая ты есть, излечивает рак.

Излишний вес — не что иное, как нужда в защите. Мы ищем защиту от боли, критики, сексуальности, оскорблений и т. д. Обширный выбор, не правда ли? Я никогда не была толстой, однако на собственном опыте убедилась, что когда я себя чувствую неуверенно и вообще неважно, я автоматически толстею на несколько килограмм. Когда угроза исчезает, излишек веса исчезает тоже. Бороться с миром — пустая трата энергии и времени. Как только вы прекращаете сопротивляться, ваш вес тут же нормализуется. Доверие к себе, к самому процессу жизни, воздержание от отрицательных мыслей — вот способы похудеть.

Боль любого происхождения, по моему мнению, — свидетельство чувства вины. А вина всегда ищет наказания, наказание же, в свою очередь, создает боль. Хроническая боль происходит от хронического чувства вины, так глубоко захороненного в нас, что мы часто о ней даже и не знаем. Вина — бесполезное чувство. Это чувство никогда никому не помогает, оно же не в силах изменить ситуацию. Так что выпустите себя из тюрьмы.

Операция (любая). Вмешательство хирурга необходимо, например, при травмах рук, ног, с тем, чтобы человек мог сконцентрировать свое внимание на выздоровлении и на том, чтобы это больше не повторилось. В медицине сегодня много прекрасных врачей, которые полностью посвятили себя оказанию помощи людям. Все больше и больше врачей начинают лечить, применяя холистические методы. И все же большинство наших медиков не хотят иметь дело с причинами болезней, а лечат лишь симптомы и следствия.

Они это делают двумя способами: либо отравляют лекарствами, либо режут. Хирурги режут, и если вы обратитесь к хирургу, он, конечно, будет рекомендовать операцию. Если у вас нет выбора, приготовьтесь, пожалуйста, к ней, с тем, чтобы вы быстро и без осложнений выздоровели. Одной моей знакомой пришлось делать срочную операцию. Перед операцией она разговаривала с хирургом и анестезиологом. Она попросила их включить во время операции приятную легкую музыку и обращаться друг к другу и к ней только в мягких тонах. Медсестра делала то же самое после операции. Операция прошла прекрасно, и моя знакомая выздоровела в рекордный срок. После операции слушайте все время музыку, которую вы любите, и говорите постоянно самой себе: «Я быстро выздоравливаю. С каждым днем я чувствую себя лучше и лучше».