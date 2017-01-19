Отчего умер католический экзорцист Малахия Мартин?

Не смотря на то, что священник, экзорцист и известный ирландский писатель Малахия Мартин умер в 1999 году, причем в преклонном возрасте — семидесяти восьми лет, только на днях всплыла истинная причина его смерт.

По официальной версии восемнадцать лет назад священник скончался от кровоизлияния в мозг, после чего он упал на пол, а его дух, как говорится, отлетел в мир иной. Случилось это в квартире Малахия Мартина на Манхэттане. Однако его близкий друг, бывший агент ЦРУ, Роберт Марроу недавно признался, что он считает, что священника-экзорциста убила некая темная сила, которая вселилась в четырехлетнюю девочку.

Как оказалось, Роберт был свидетелем поездки Мартина в Коннектикут, где проживала бесноватая малышка. Когда экзорцист вошел в дом, девочка тут же подошла к нему и совершенно жутким голосом спросила, неужели священник думает, что он может помочь ребенку? И при этом хрипло засмеялась. Это была самая жуткая картина в моей жизни, признается Марроу, у меня тогда от страха волосы на голове зашевелились, поскольку было ясно, что девочка говорит не от себя, а от той темной силы, которая завладела ею, и которую Малахия Мартин намеревался изгнать в преисподнюю.

В преддверии выхода нового фильма о Мартине, бывший сотрудник ЦРУ и друг священника не удержался и признался журналистам RTE Radio 1, что Малахия умер практически у него на руках и, прежде чем испустить последний вдох, признался Марроу, что его толкнула на пол невидимая сила, очевидно, та, которая пыталась напугать экзорциста в доме бесноватой девочки. Напугать священника она не сумела, однако все-таки нашла способ, как расправиться с Мартином.

Это был смелый и решительный человек, продолжает Роберт Марроу, например, та темная сила, вселившаяся в четырехлетнюю малышку, меня, работника ЦРУ, откровенно говоря, напугала, а вот Малахия Мартин остался спокойным и сделал все возможное, чтобы изгнать беса из девочки. К сожалению, за один сеанс это совершить практически невозможно, а другого случая у священника уже не было – он умер вскоре после первого и последнего, как оказалось, посещения несчастной малышки.