У каждого своя высота полёта.
Воробьи летают с воробьихами, голуби — с голубями, лебеди — с лебедями, орлы — с орлами.
Если орел возьмет с собой в полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со свойственной ему скоростью. Рано или поздно, каждый вернется к своей траектории полета.
Природная заданность человека не меняется. Меньшее крайне редко преодолевает свои ограничения во имя большего.
Если Вы задержались в отношениях, ради которых пришлось снизить свойственные Вам высоту и скорость, если понимаете, что Вам нужно лететь дальше, — летите.
Единственно возможное чудо, способное превратить, трансформировать меньшее в большее, превзойти различия, разрушить стереотипы привычных фильтров восприятия — это Встреча.
Но Чудо Встречи неосуществимо без готовности потерять привычное во имя Неизвестного, без предельной открытости.
Случается, что на пике эмоционального подъема мы решаемся открыться и довериться Жизни, но потом включается ум и зачастую мы жалеем о принятом решении.
А пожалевший о своей открытости, о предпринятом риске Жить, обнуляет достигнутые этой решимостью результаты.
Поэтому, не ждите никого. Летите на своей высоте, к своим, со своими.
Как сказал один мой знакомый, многие годы вкладывавшийся в рост и развитие других людей: «От нас не уходят, от нас отстают». В его же тональности добавлю от себя: «К нам не возвращаются, нас догоняют».
Автор — Игумен Евмений