У каждого своя высота полёта.

Воробьи летают с воробьихами, голуби — с голубями, лебеди — с лебедями, орлы — с орлами.

Если орел возьмет с собой в полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со свойственной ему скоростью. Рано или поздно, каждый вернется к своей траектории полета.

Природная заданность человека не меняется. Меньшее крайне редко преодолевает свои ограничения во имя большего.

Если Вы задержались в отношениях, ради которых пришлось снизить свойственные Вам высоту и скорость, если понимаете, что Вам нужно лететь дальше, — летите.

Единственно возможное чудо, способное превратить, трансформировать меньшее в большее, превзойти различия, разрушить стереотипы привычных фильтров восприятия — это Встреча.

Но Чудо Встречи неосуществимо без готовности потерять привычное во имя Неизвестного, без предельной открытости.

Случается, что на пике эмоционального подъема мы решаемся открыться и довериться Жизни, но потом включается ум и зачастую мы жалеем о принятом решении.

А пожалевший о своей открытости, о предпринятом риске Жить, обнуляет достигнутые этой решимостью результаты.

Поэтому, не ждите никого. Летите на своей высоте, к своим, со своими.

Как сказал один мой знакомый, многие годы вкладывавшийся в рост и развитие других людей: «От нас не уходят, от нас отстают». В его же тональности добавлю от себя: «К нам не возвращаются, нас догоняют».

Автор — Игумен Евмений