Особый метод воздействия на человека. Порча

Согласно представлениям различных эзотерических учений человек, окружен особой энергетической оболочкой (аурой), играющей огромное значение в его жизни. Эта оболочка имеет свою собственную частоту колебаний, свой цвет и диапазон. Она может быть очень плотной по структуре или наоборот очень тонкой.

Эзотерики считают, что именно аура определяет физическое и ментальное здоровье человека. Сияющее, плотное по структуре энергополе защищает тело от физических и душевных болезней, в то время, как истонченная, прерывистая, темная аура принадлежит человеку с серьезными физическими или психическими заболеваниями. Маги и колдуны уверены, что энергетическая оболочка — это купол, защищающий тело, она непостоянна и может изменяться, подвергаясь положительному или негативному воздействию посредством особых магических ритуалов. Умышленные магические действия, совершаемые с целью ослабить, истончить чужое энергополе, в народе называются порчей.

Страх сглаза и наговора. Почему люди боятся порчи?

Несмотря на то, что порча (наговор, сглаз) является исключительно магическим ритуалом, имеющим отношение только к миру сверхъестественного, обычные люди всегда в нее верили и боялись. И по сей день, в современном обществе, люди из разных культур и религий продолжают опасаться данного вида магических манипуляций.

В зависимости от преследуемой цели существует множество различных методов изменения чужого энергополя. Порчи совершаются на болезнь, на бедность и неудачу, на потерю рассудка. Существуют заговоры на бесплодие, на истребление мужской линии в роду, бывают обряды и на смерть. Некоторые заговоры начинают действовать с первого дня совершенного ритуала, некоторые вступают в силу через несколько месяцев или лет, иные распространяются на будущее поколение и не затрагивают саму жертву наговора. При совершении обряда, как правило, используются вспомогательные предметы. Ими могут быть свечи, распятия, нитки, гвозди, иголки, личные предметы жертвы (одежда, локоны волос, любимая игрушка). Могут использоваться еда и напитки, которые употребит ни о чем не подозревающий объект воздействия. В заговорах на смерть, колдун нередко прибегает к помощи умерших, используя, например, землю со старой или свежей могилы.

Несмотря на то, что все наговоры и сглазы так и не нашли своего научного подтверждения, и все причинно-следственные связи между совершенным действием и полученным результатом имеют лишь гипотетический характер, больше половины людей на земле продолжают верить и опасаться порчи. Большинство примет и традиций, имеющих место быть в повседневной жизни, так или иначе связано с желанием людей уберечься от порчи (нельзя подбирать монеты, пуговицы, булавки с земли; нельзя чужим людям показывать новорожденного; напротив, входной двери в квартире следует повесить зеркало).

Почему же суеверный страх иногда сильнее голоса разума? На это есть несколько причин.

1)Страх неизвестного. Люди всегда боятся вещей, которых они не могут логически объяснить. Куриное яйцо, завернутое в красный платок, или сломанные булавки, найденные под дверью, выбиваются из реалий современной жизни, возвращают к первобытным страхам. Возможно, после таких найденных предметов, в жизни человека и правда случается череда неудач, но имеют они отнюдь не мистическое происхождение. В современной психологии существует понятие «психосоматики».

Психосоматика – это явление, при котором психологические факторы влияют на физическое самочувствие. Иными словами, страх от возможной порчи приводит человека к депрессии, подавленности, мнительности, он замыкается в себе и перестает спать, общаться, радоваться жизни. От недосыпа, стресса и усталости ухудшается общее самочувствие пострадавшего от сглаза, появляются постоянные головные боли, возникают проблемы с сердцем, гормональные расстройства. Проблемы со здоровьем приводят к проблемам в общении с другими людьми, не складываются дела на работе. Жертва еще больше убеждается в действенности обряда, совершенного против нее. Проблемы и болезни начинают расти, словно снежный ком, загоняя человека в тупик.

2)Нежелание брать ответственность за свои поступки. Люди, проживая свой век, ежедневно сталкиваются с ситуациями, где им нужно принимать решение. Череда верных или ошибочных решений, так или иначе, ведет к определенным результатам. В случае, когда неверно принятое решение в итоге привело к очень сложным и тяжелым последствиям, человеку всегда легче списать все на злой наговор и порчу, чем признаться самому себе и окружающим, что он сам является виновником произошедшего. Очень часто родственники больного, страдающего от алкогольной или наркотической зависимости, предпочитают подозревать в случившейся беде злое магическое влияние со стороны, не желая признавать тот факт, что зависимый человек сам однажды принял решение взять в руки рюмку или шприц.

3)Некомпетентность в области медицины. В глубокой древности и средневековье людям ничего не было известно о генетике, о хромосомных мутациях, о бактериях и вирусах. Поэтому, когда в семье рождался ребенок с патологиями развития, или внезапно от гриппа умирал сосед, начинала усыхать от онкологии молодая красивая женщина, эти события, несомненно, приписывались к злодеянию ведьмы. Уверенность в магической природе вещей так прочно вошла в сознание людей, что и по сей день в отдаленных селах и деревнях продолжают свято в это верить.

На сегодняшний день существование порчи невозможно полностью подтвердить или опровергнуть, возможность магического воздействия все еще остается гипотезой. Верить или нет в магическое влияние на биополе человека, каждый по-прежнему решает для себя сам. Так или иначе, людям, верящим в магию, стоит помнить, что на любое действие найдется противодействие. Дабы уберечь свое энергополе от дурного сглаза, необходимо жить добрыми мыслями и поступками, любить и уважать родных и близких, подходить к своей жизни ответственно и не искать врагов. Сильная и чистая аура не поддается никаким злым чарам.

Источник: tainy.net