Опасные ингредиенты, скрытые в 8 популярных суши

Большинство людей считают суши здоровым выбором, когда хотят поесть в ресторане, или даже просто купить еду на вынос.

Если вы заказываете суши роллы, приготовленные во фритюре, то, вероятно, уже знаете, что не все в меню любимого азиатского ресторана на самом деле полезно.

Но вот что может вас удивить – даже самых сознательных в смысле здоровья любителей суши — так это потенциально опасные ингредиенты, скрытые даже в безобидных блюдах – таких как салат из морских водорослей, васаби или имбирь.

Опасные ингредиенты

В обличительном докладе Андре Донски, основательницы ресурса NaturallySavvy, упомянуто много совсем не полезных ингредиентов популярных азиатских блюд.

1. Салат из водорослей

Водоросли — отличный источник йода, витаминов и минералов, при условии, что добывают их в чистых, не загрязненных водах. Но салат из морских водорослей, который продается во многих суши ресторанах, поставляется дистрибьютерскими компаниями вразвес, уже готовым, и может содержать:

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Растительное масло.

Гидролизованный протеин (содержащий глютамат натрия или MSG).

Искусственные красители, такие как желтый №4 и синий №1.

Генетически модифицированные (ГМ) ингредиенты.

2. Имбирь

Имбирь обладает феноменальными полезными для здоровья свойствами — от облегчения тошноты и артрита до укрепления здоровья сердца и помощи при астме. К сожалению, маринованный имбирь, который, как правило, подают с суши, зачастую обработан некоторыми опасными добавками, в том числе:

Глутаминат натрия.

Аспартам.

Сорбат калия (консервант).

Искусственные красители, включая красный №40, который связывают с гиперактивностью у детей (если имбирь розовый).

3. Ярко-зеленая японская горчица под названием «васаби» обладает противовоспалительным, противомикробным, антитромбоцитарным и, возможно, противораковым свойствами.

Однако все это относится к настоящей васаби (то есть приготовленной из корня или корневища растения wasabia japonica).

Настоящую васаби очень трудно найти даже в Японии — считается, что ее подают лишь в 5 процентах ресторанах в Японии, а в США — только в ресторанах очень высокого класса.

Так что же за зеленую пасту подают с суши? Скорее всего, это сочетание хрена, китайской горчицы и зеленого пищевого красителя. Вот что нашли в васаби авторы упомянутого доклада:

Искусственные ароматизаторы.

Искусственные красители.

Потенциальные ГМ ингредиенты (кукуруза и соя).

4. Семена кунжута

Да-да… Даже семена кунжута могут содержать скрытые ингредиенты! Хотя большинство суши ресторанов в свои блюда добавляют обычные поджаренные семена кунжута, в продаже есть ароматизированный кунжут, который содержит:

Искусственные красители.

Искусственные подсластители (сукралоза).

5. Соевый соус

Соевый соус, который подается с суши, тоже может содержать добавки, которых лучше избегать, в том числе:

Гидролизованный соевый белок (MSG).

ГМ ингредиенты (соя и кукуруза).

Кукурузный сироп.

Сорбат калия (консервант).

Жженый сахар (некоторые его виды могут образовывать потенциально канцерогенные побочные продукты).

6. Рис

В рисе, из которого готовят суши-роллы, также могут содержаться скрытые ингредиенты, призванные сделать его слаще. В упомянутом отчете сказано, что рис может содержать:

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Аспартам.

7. Крабовые палочки

Крабовые палочки могут быть изготовлены из полосатого нитепера — вида лещей, находящегося под угрозой исчезновения, и это еще не все. В них, кроме того, могут содержаться добавки, в том числе:

Глутаминат натрия.

Искусственные ароматизаторы.

8. Икра летучей рыбы (вяленая икра)

В оранжевой икре, которую часто подают в блюдах суши, зачастую полным-полно тех же добавок, что и в других блюдах азиатской кухни. Среди них:

Глутаминат натрия.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Искусственный краситель (желтый №6).

Суши из тунца и морского окуня — не то, что вы думаете

Учитывая то, сколько всего присутствует во многих блюдах суши, становится очевидным, что эти потенциально полезные продукты питания стали жертвой искусственных добавок и наполнителей, которые заняли место настоящих, качественных ингредиентов.

Но и это еще не все… Когда вы едите тунец в своем любимом суши-ресторане, велика вероятность того, что на самом деле, это совсем не тунец. Вместо этого, большая часть рыбы с этикеткой «белый тунец» может оказаться руветтой (рыбой-маслом) — видом рыб, способным вызвать серьезные расстройства пищеварения, включая жировые выделения из анального отверстия (кериорея).

Организация «Oceana» провела анализ ДНК более чем 1200 образцов рыбы во всей стране и выяснила, что названия одной трети указаны ошибочно. Чаще всего от неправильного названия страдает красный люциан (87 процентов образцов «красного люциана» на самом деле им не являлись), следом за ним — тунец (ошибочно названо 59 процентов).

А в ресторанах суши неправильно названы 74 процента образцов рыбы. Причем этим грешит каждый суши-ресторан, в котором были проверены образцы, даже в таких крупных городах, как Чикаго, Остин, Нью-Йорк и Вашингтон.

Во многих случаях неправильно названную рыбу заменяли сортами рыбы подешевле, которая пользуется меньшим спросом и/или более доступна. Более 90 процентов морепродуктов, потребляемых в США, импортируются, но при этом всего 1 процент импорта проверяется на предмет подделки — это и объясняет такую ситуацию, которая явно вышла из-под контроля.

В суши из тунца, как правило, высокое содержание ртути

Большинство крупных водных путей мира загрязнены ртутью, тяжелыми металлами и химическими веществами, такими как диоксины, ПХБ и другие сельскохозяйственные химикаты, которые попадают в окружающую среду. Рыба всегда была самым лучшим источником омега-3 жиров животного происхождения ЭГК и ДГК, но, с ростом уровня загрязнения, этот бесценный и полезный продукт питания становится все менее жизнеспособным источником полезных жиров.

Это особенно справедливо в отношении тунца, который становится рыбой с самым высоким содержанием ртути. По итогам исследования, проведенного Геологической службой США, установлено, что ВЕСЬ проверенный тунец содержит довольно большое количество ртути. Еще выше загрязнение тунца в ресторанах, что опять-таки, подтверждает: заказывать тунец в ресторане — тот еще риск.

Кроме того, по данным отдельного исследования, токсикологический анализ показал, что тунец, который продают в ресторанах, фактически, содержит больше ртути, чем тунец, купленный в магазине. Объясняется это тем, что рестораны, как правило, предпочитают такие виды тунца, как голубой аками и большеглазый тунец, а в них значительно более высокое содержание ртути, чем в голубом и желтопером. К сожалению, ртуть, как правило, в большей степени накапливается в мышцах, чем в жире, из-за чего эта ценная, нежирная рыба более восприимчива к высокому уровню загрязнения.

Неужели больше нельзя есть любимые суши?

Если вы любите суши и хотите наслаждаться ими безо всякого риска для здоровья, попробуйте приготовить их дома. Купите целую рыбу с низким содержанием ртути, такую как выловленная в диких условиях аляскинская нерка, и используйте натуральные имбирь и васаби для приправ.

Глаза боятся — руки делают! Есть масса онлайн-пособий о том, как приготовить суши в домашних условиях.

Кроме того, всякий раз, когда я употребляю рыбу, обязательно принимаю и таблетки хлореллы. Хлорелла действенно связывает ртуть, и, если употреблять ее с рыбой, она свяжет ртуть до того, как этот металл поглотится организмом — впоследствии ртуть выведется со стулом.

Если вы хотите поесть в ресторане, поищите заведение получше, в котором готовят сами, например, тот же салат из водорослей, и вы будете уверены в ингредиентах своих блюд. Держитесь подальше от тунца из-за содержания в нем ртути — отдавайте предпочтение выловленному в диких условиях лососю с низким содержанием ртути и подумайте о том, чтобы брать с собой натуральные васаби и маринованный имбирь (их можно купить в магазинах здоровой пищи).

Еще можно попробовать полностью вегетарианские суши и отказаться от морепродуктов, если их виды и чистота вызывают у вас сомнения.

Однозначно избегайте любых суши, приготовленных из выращенной в рыбхозяйствах рыбы. Помните, что рыбные хозяйства — это водная версия выращивания в условиях ограниченного содержания, и точно так же, как на фермах и птицефермах на суше, рыба из рыбных хозяйств подвержена множеству заболеваний вследствие скученности слишком большого ее количества в небольшом пространстве.

Кроме того, они производят токсичные отходы, а рыба в них более низкого качества. Эта рыба также загрязнена препаратами и кормами из генетически модифицированных кукурузы и соевого жмыха, а в случае с лососем, и синтетическим астаксантином, который производится из нефтехимических продуктов, не разрешенных к употреблению человеком.

Источник: econet.ru