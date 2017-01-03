Очередная тайна докторов! ЭТО нужно знать каждому! АСД!!!

Уже более 60-ти лет существует уникальное лекарство от большинства болезней, которое вы можете свободно купить хоть сегодня, но официальная медицина замалчивает это.

В этой статье вы найдёте всё о препарате АСД и сможете обходиться без дорогих лекарств! Ведь он стоит буквально копейки. Естественно, что это не выгодно для фармацевтических корпораций.

Преамбула:

Недавно в одном из архивов НКВД была найдена докладная записка от Л.П. Берии к И. В. Сталину. В ней говориться:

«…в связи с тем, что официальное медицинское применение препарата изобретенного профессором Дороговым А.В. неминуемо приведет к:

— уменьшению сроков лечения большинства заболеваний, а как следствие этого, к сокращению численности медперсонала и к снижению промышленного выпуска многих лекарственных средств;

— увеличит среднюю продолжительность жизни нетрудоспособного населения СССР в среднем на 15-20 лет, что приведет к необоснованным нагрузкам на Пенсионный и Жилищный Фонды,

Предлагаю перевести препараты АСД Ф-1, АСД Ф-2 и АСД Ф-3 в разряд ветеринарных…»

И резолюция Сталина: «УТВЕРЖДАЮ»

ПРЕПАРАТ АСД. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Мы часто забываем, что новое — хорошо забытое старое. Термическая возгонка тканей лягушек с различными добавками, конденсация полученных паров в жидкость, разделение полученной жидкости на фракции были известны еще задолго до рождества Христова. Лекари изготавливали биологически активную жидкость из тканей лягушек, которой лечили людей и животных почти от всех болезней.

В XIII — XV веках на Руси такая жидкость ценилась на вес золота. В Европе ее называли эликсиром жизни, т. к. она спасла многие народы от вымирания во время многочисленных эпидемий. Но войны на Руси и инквизиция на Западе уничтожили древние знания!

О «жидкости чародеев» до нас дошли лишь легенды. Но Дорогов, наперекор общенаучному скептицизму поверил в них и воссоздал лекарство на основе древних рецептов. Так появился препарат равного которому не было и пожалуй нет до сих пор.

А. В. Дорогов создал так называемую «биологическую бомбу» — АСД Ф-1. Микродозы этого вещества лечили практически от всех болезней, кроме тех, что лечатся только хирургическим путем. С помощью него можно было бы прекращать выпуск от 75 до 90% всех существующих лекарств! Взвод солдат охранял Дорогова и его лабораторию тканевой терапии, где сверхсекретно (знали только И. В. Сталин и Л. П Берия) изготавливался АСД Ф-1. (…важно предубойное состояние биосырья. В качестве него он использовал и добавки живых медуз при создании АСД Ф-1 (см. «Совершенно секретно», 3/91, с.2).(…В АСД образуется биоэлектромагнитное поле (от молекул ДНК, их осколков и т.д.), которое помогает устранять возможную «энергетическую дыру» на больном и уменьшать вредное воздействие на людей геопатогенных зон). При выходе всех сотрудников лаборатории обыскивали, чтобы исключить несанкционированый вынос препарата.

Угнетенный режимом особой секретности в 1953 г. Дорогов обратился с письмом к министру здравоохранении А. С. Третьякову, где предлагал открыто обучить своей методике тканевой терапии врачей и создать для этого специализированную клинику.

Но ученый-новатор получил устный отказ. До сих пор многое остается непонятным в судьбе изобретателя и его препарата. Неожиданно начинается прокурорское преследование, под предлогом незаконной медицинской деятельности, увольнение Дорогова из ВИЭВа и закрытие возглавляемой им лаборатории тканевой терапии. Все закончилось 8 октября 1957 г, трагической гибелью Алексея Власовича недалеко от своего дома… (найден утром, умершим в «красном уголке» отравленным угарным газом).

Особым приказом 14 апреля 1959 года вся информация по АСД Ф-1 была засекречена.

А что теперь? Более 50 лет препарат АСД существует после смерти его создателя. Существует тихо. Его как бы и нет. В медицине применение АСД не поощряется, но при категорическом требовании пациента, и не запрещается. Большинство врачей о нем даже не слышали. Потеряны многие методики применения АСД Ф-2 и АСД Ф-3 для лечения людей, потеряна технология создания той самой «биологической бомбы» — АСД Ф-1. Армавирская биофабрика выпускает лишь 2ю и 3ю фракции препарата. И то, для нужд ветеринарии. Продвинутые врачи, использующие на свой страх и риск АСД Ф-2 в своей медицинской практике, убедились в широком спектре его применения. Такие сложные в лечении болезни, как псориаз и нейродермит, туберкулез и бронхиальная астма, мастопатия и фибромиома поддаются успешной коррекции с помощью «живой воды» профессора Дорогова. При правильном использовании АСД зафиксирована нормализация работы нервной и эндокринной систем, стойкое повышение неспецифического иммунитета и половой активности, нормализация обмена веществ. Он уменьшает тучность, устраняет сексуальные расстройства, улучшает состояние диабетиков.

История создания препарата …

В 1943 г. нескольким лабораториям различных институтов СССР было дано секретное правительственное задание. Надо было разработать препарат, защищающий людей и животных от радиации. Он должен был не только значительно повышать иммунитет организма, но и быть дешевым, недефицитным. Такие жесткие рамки поставили в тупик многих исследователей. Успех выпал лишь на долю лаборатории Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ), возглавляемой кандидатом наук Дороговым А.В. Препарат был создан в 1947 г. Удачу принесли нетрадиционный подход к решению проблемы и экспериментаторский талант Алексея Дорогова. Дорогов использовал в качестве сырья лягушек, а в качестве способа переработки – термическую возгонку тканей с конденсацией жидкости. Полученная жидкость обладала антисептическими, стимулирующими, ранозаживляющими свойствами и была названа АСД (антисептик-стимулятор Дорогова).

Вначале Дорогов работал с лягушками, однако через некоторое время стал пользоваться мясокостной мукой, что не сказалось на свойствах полученного препарата – воздействие высоких температур «стирает» всякую информацию о виде организма, который послужил исходным сырьем. Первая фракция практически представляла собой воду и не имела особой ценности. Зато 2-я (АСД-2) и 3-я (АСД-3), растворимые в воде, жире и спирте, оказались веществами с уникальными свойствами. Их-то создатель препарата и предназначал для воздействия на организм человека или животных. 3-я фракция АСД использовалась (и используется) только для наружного применения. На животных она уничтожала кожных паразитов, различные грибки, дезинфицировала раны, помогала при различных кожных патологиях (экзема, угревая сыпь, дерматиты, трофические язвы, нейродермит и даже псориаз).

Ранее – до изобретения АСД – такие заболевания, как псориаз, не поддавались медикаментозному лечению. Врачи-дерматологи буквально «вцепились» в АСД и в скором времени получили прекрасные результаты при лечении кожных заболеваний человека на добровольцах. 2-ю фракцию разбавляли водосодержащим раствором и использовали как для наружного, так и для внутреннего применения. Отличные результаты на животных, отсутствие побочных эффектов, усиление эффективности лечения при сочетании с другими препаратами поразили даже самых ярых насмешников. Параллельно были проведены многочисленные исследования эффективности применения АСД-2 при лечении патологий различных систем и органов. Отличные результаты АСД показал при лечении бронхиальной астмы – заболевания, наряду с псориазом, для которого в то время не было медикаментозных средств лечения. Курсы лечения АСД приводили к нормализации функций нервной, эндокринной, иммунной и других систем. АСД успешно излечивал варикозное расширение вен, а при длительном применении увеличивал упругость кожи и тканей, омолаживающее действуя на организм. Особенно эффективно АСД проявил себя в гинекологии.

АСД-2 успешно излечивал трихомоноз, хламидиоз, а так же фиброму, миому, рак матки, мастопатию и рак груди. Препарат начал приобретать популярность в Москве и близлежащих областях (кстати, он широко использовался для лечения партийно-государственной элиты). К ученому приходили тысячи благодарственных писем. Среди них было множество писем от онкологических больных, которых обычная медицина обрекла на смерть, а АСД-2 вылечил. Встал вопрос о применении АСД в медицине.

Широчайший спектр эффективного применения АСД при лечении кожных, легочных, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, онкологических и гинекологических заболеваний обескураживал виднейших практиков и научных медицинских работников. Особое неприятие с их стороны вызвало то, что «ветеринар» – кандидат ветеринарных наук – «учил» медиков – в том числе занимавших высшие должности и имевших кандидатские, докторские, академические звания. Снобизм многих медиков по отношению к ветеринарам, как к врачам второго сорта общеизвестен. Дорогову сначала прозрачно намекали, потом «настоятельно советовали», что для внедрения АСД в медицине ему необходимо убрать букву «Д» из названия препарата, включить в соавторы высокопоставленных медработников и раскрыть для них секрет приготовления АСД.

Отказ ученого привел к крайне негативным для него последствиям. На него было заведено уголовное дело прокуратурой Ухтомского района по обвинению в коммерческом использовании препарата. Однако, все попытки следователей найти людей, которым явно «навредил» препарат, оказались тщетными – таких просто не было. Более того, оказалось, что А.В. Дорогов на личные деньги изготовил две опытные установки по получению препарата – для дома и для ВИЭВа. Домашняя установка на несколько лет ускорила разработку и создание АСД. Деньги за препарат ученый никогда не брал – всегда отпускал его бесплатно (вместе с консультацией по его использованию). В результате дело замяли. Ученый продолжал свои исследования и вскоре обнаружил еще одно применение возможностей АСД. Из-за нервных перегрузок, нарушения деятельности эндокринной системы многие мужчины подвержены заболеванию простатитом. Один из компонентов лечения – прием АСД.

Больные простатитом относительно быстро излечивались, а здоровые люди, принимавшие препарат в профилактических целях, за короткий срок очищали организм от шлаков, улучшали обмен веществ и повышали жизненный тонус. По личным указаниям кремлевских руководителей проводились исследования на заключенных. В первую очередь, АСД применяли для профилактики и лечения туберкулеза. Смертность снижалась в несколько раз. Результаты были ошеломляющими – отпадала необходимость в большинстве лекарственных средств. Опробовали АСД и военные медики. Препарат прошел успешные испытания. Были излечены от тяжелых болезней некоторые тогдашние руководители страны и члены их семей.

Фармакологическим комитетом Минздрава СССР в 1951 г. было разрешено применение обеих фракций АСД, препарат был внесен в знаменитый фармацевтический справочник Мошковского. Начался бум АСД. Препарат и его создатель приобрели среди больных и их родственников огромную популярность в Москве. За флакончиком АСД в очереди стояли сутками!.. В 1957 г. ученый попытался «пробить» АСД, используя свои многочисленные связи со многими членами Политбюро ЦК КПСС. Но эти попытки закончились неудачей. Препарат АСД подвергался тщательным исследованиям (Дерябкина З.И., Кирюткин Г.В., Сироткина В.П. и др.). Неоднократно изучались его физико-химические свойства, биологическая и фармакологическая эффективность, совершенствовалась технология получения (Кирюткин Г.В., 1974 – 1983 гг.).

Кто такой Дорогов Алексей Власович

Дорогов родился в 1909 г. в селе Хмелинка Саратовской области, в многодетной крестьянской семье. Незаурядность и богатство его натуры проявлялись уже в детстве. Он был очень музыкален: хорошо пел, сам научился играть не только на гармони, но и на гитаре и флейте. Однако дальнейшую судьбу Алексея определили другие интересы. Его мать была деревенской повитухой, занималась целительством: знала приемы костоправства, лечила заговорами. Дорогов закончил ветеринарный институт, затем – аспирантура в Москве и работа во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). Еще до создания АСД на счету у Дорогова было 26 научных работ и 5 изобретений!

Делом его жизни стал поиск препарата, способного защитить человека и животных от средств массового поражения. И он нашел-таки этот препарат!.. В 1954 г. Дорогов оказался на больничной койке с инфарктом, его внезапно увольняют из института ветеринарии. Упорные хождения по инстанциям не принесли результата: на работе Дорогова так и не восстановили. И это несмотря на то, что за изобретение АСД он был удостоен Государственной премии. Лаборатория, которую он возглавлял, прекратила свое существование примерно через год. В начале октября 1957 г. Дорогов скончался – ему не было и пятидесяти…

Был ли Дорогов «алхимиком»?

Есть мнение, что при создании АСД Алексей Дорогов шел по пути средневековых алхимиков. Недаром препарат нередко называют эликсиром. Вот что говорит по этому поводу его дочь, Ольга Алексеевна, врач-иммунолог и гомеопат, кандидат медицинских наук: «Серьезных оснований для подобных утверждений нет. Отец работал в лаборатории химической защиты, и, скорее всего, его мысль шла по такому пути: если древесный уголь служит сорбентом, то продукты органического разложения могут стать дезактивантами, помешать вредным воздействиям на организм, быть надежным барьером на их пути. Именно так и был нащупан путь спасения живых организмов. Недаром отец любил повторять известную фразу из Священного Писания: «смертию смерть поправ».

Думаю, что к изысканиям средневековых алхимиков идеи Дорогова прямого отношения не имеют». Почему АСД до сих пор не получил официального признания? Это одна из загадок препарата. АСД был открыт более 60 лет назад. Он мог спасти жизнь и здоровье многим, однако до сих пор официально используется лишь в дерматологии и ветеринарии (в обычных аптеках АСД, как правило, не продается, купить его можно в ветеринарных аптеках или в ветеринарных отделах обычных аптек). Ошеломляющая эффективность препарата не на шутку встревожила парт-номенклатуру и чиновников от науки. Революции в медицине и фармацевтике (а также здоровья и долголетия своего народа) они не хотели. Засекреченность препарата (гриф «секретно» был снят с АСД лишь в 1962 г.!), ранняя смерть его создателя и прекращение исследований привели к незаслуженному забвению препарата АСД.

Дочь Дорогова, Ольга Алексеевна, главной задачей своей жизни считает полную реабилитацию антисептика-стимулятора и внедрение его в арсенал официально принятых медицинских препаратов. В последнее время, благодаря усилиям отдельных энтузиастов и «ЗОЖ», АСД опять (всё еще неофициально!) начинает успешно применяться в лечении людей. АСД может и должен помогать людям, ведь его поистине целительные свойства используются далеко не полностью!.. Что представляет собой АСД Препарат АСД является продуктом термического разложения (при высокотемпературной сухой возгонке) сырья животного происхождения (мясокостной муки, мясных и костных отходов). При возгонке органические вещества – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты – постепенно расщепляются до низкомолекулярных компонентов. Почему препарат носит двойное название: антисептик-стимулятор. Как точнее охарактеризовать его с позиций современной науки?

Многие ученые считают, что АСД действительно обладает ярко выраженным антибактериальным действием, однако значительно важнее другое: это мощный адаптоген. Он легко проходит тканевый и плацентарный барьеры, т.к. соответствует структуре живой клетки и не отторгается ею, не имеет побочных эффектов, не оказывает отрицательного влияния на плод в материнской утробе, восстанавливает координирующую роль периферической нервной системы и нормальный гормональный фон. АСД также называют биогенным стимулятором, тканевым препаратом. Препарат не только без труда вступает во все обменные процессы организма, но и является иммуномодулятором (иногда АСД называют модулятором иммунной системы организма).

АСД восстанавливает правильное отношение клеток, участвующих в регуляции различных процессов организма. И, тем самым, обеспечивает правильную работу всех органов и систем. Вот почему Дорогов всегда подчеркивал, что изобретенный им препарат действует не на какой-то определенный микроб. Он влияет на организм человека, который сам уничтожает этот микроб, получив для этого необходимые силы и материал… Антисептик-стимулятор обладает широким спектром лечебного и профилактического действия и применяется при большом числе заболеваний с различной этиологией: астмы, бесплодия, гормонозависимых опухолей, псориаза, экземы… При этом он дешев, доступен и абсолютно безвреден.

Единственное неприятное качество, которым обладает АСД, – весьма и весьма специфический запах! Этот «аромат» неотделим от препарата, и все попытки дезодорировать его приводят к тому, что антисептик-стимулятор теряет свою активность. Но, в конце концов, когда речь идет о жизни и здоровье человека, на неприятный запах можно «закрыть глаза», заткнув нос (кстати, многие так и принимают его, зажав нос!).

При применении АСД легкие увеличивают ассимиляцию кислорода. Нет привыкания к препарату. Фракция АСД-2 Фракция АСД-2 содержит: карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, соединения с активной сульфгидрильной группой, производные амидов и воду. По внешнему виду представляет собой жидкость от желтого до темно-красного цвета (как правило, светло-желтая с коричневым оттенком), имеет специфический запах, хорошо смешивается с водой. Обладает резким специфическим запахом. Предназначена как для наружного, так и для внутреннего применения. Фракция АСД-3 Фракция АСД-3 содержит: карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, диалкилпроизводные пиррола, алифатические амины и амиды, соединения с активной сульфгидрильной группой и воду. По внешнему виду препарат представляет собой густую маслянистую жидкость от темно-коричневого до черного цвета, растворимую в спирте, растительных и животных маслах и практически не растворимую в воде. Обладает резким специфическим запахом. Предназначена она только для наружного ( ! ) применения.

Биологическое воздействие

Препарат АСД-2 при пероральном применении оказывает активизирующее действие на ЦНС и вегетативную нервную систему, стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, секрецию пищеварительных желез, повышает активность пищеварительных и тканевых ферментов, улучшает проникновение ионов Nа+ и К+ через клеточные мембраны, способствует нормализации процессов пищеварения, усвоения питательных веществ и повышению естественной резистентности (сопротивляемости внешним негативным воздействиям) организма. При наружном применении препарат стимулирует активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Препарат АСД-З (при наружном применении!) оказывает стимулирующее действие на ретикулоэндотелиальную систему, нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим свойством. Препарат АСД-З относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых дозах не обладает сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием.

Схема приема АСД фракции 2 при конкретных заболеваниях:

Гинекологические заболевания. АСД 2 фракция перорально по стандартной схеме, спринцевание 1% водным раствором до полного излечения;

Гипертония. Схема приема стандартная, но следует начать с 5 кап. 2 раза в день, ежедневно прибавляя по одной довести до 20. Принимать до нормализации давления;

Глазные воспалительные заболевания. 3 √ 5 кап. на ½ стакана кипяченой воды, принимать перорально по схеме 5 дней через 3;

Для стимуляции роста волос. 5% раствор АСД-2 втирать в кожу головы;

Заболевания печени, сердца, нервной системы. АСД-2 перорально по схеме: в течение 5 дней по 10 кап. на ½ стакана кипяченой воды, перерыв 3 дня; далее 5 дней по 15 кап., перерыв 3 дня; 5 дней по 20 кап., перерыв 3 дня; 5 дней по 25 кап., перерыв 3 дня. Курс проводить до возникновения стабильных положительных результатов. При обострении болезни следует на время прекратить прием. Возобновить после утихания болей;

Заболевания почек, желчных путей. Стандартная схема приема и дозировка.

Зубная боль. Ватный тампон, смоченный препаратом АСД фракция 2, приложить к больному месту;

Импотенция. Перорально за 30-40 минут до еды, 3 √ 5 кап. на ½ стакана кипяченой воды, курс 5 дней через 3;

Кашель, насморк. 2 раза в день по 1 мл АСД-2 на ½ стакана кипяченой воды;

Колиты, гастриты. Дозировка и схема приема стандартные, но принимать препарат 1 раз в день;

Молочница. 1% раствор АСД-2 наружно;

Недержание мочи. 5 кап. на 150 мл охлажденной кипяченой воды, 5 дней, перерыв 3 дня;

Подагра, воспаление лимфоузлов, ревматизм. Перорально 5 дней через 3 по 3-5 кап. на ½ стакана кипяченой воды, компрессы из АСД-2 на больные места;

Простуда. Ингаляции √ 1 ст. л. АСД-2 на литр закипевшей воды;

Профилактика простудный заболеваний. 1 мл АСД-2 на ½ стакана воды;

Радикулит. На 1 стакан воды 1 чайная ложка АСД-2, принимать 2 раза в день до выздоровления;

Спазмы сосудов конечностей. «Чулок» из нескольких слоев марли. Смочить 20% р-ром АСД-2. Кровообращение восстанавливается после 4 √ 5 месяцев регулярных процедур;

Трихомоноз. Однократное спринцевание АСД-2. 60 кап. на 100 мл теплой кипяченой воды;

Туберкулез легких и других органов. Утром натощак 1 раз в день, за полчаса до еды. Начинать с 5 кап. на ½ ст. кипяченой воды. 5 дней через 3. Далее 5 дней по 10 кап, перерыв 3 дня; 5 дней по 15 кап., перерыв 3 дня; 5 дней по 20 кап., перерыв 3 дня;. Курс длится до 3-х месяцев;

Тучность. 5 дней по 30-4- кап. на стакан кипяченой воды, перерыв 5 дней; 10 кап. √ 4 дня, перерыв 4 дня; 20 кап. 5 дней, перерыв 3-4 дня;

Ушные воспалительные заболевания. 20 кап. на стакан кипяченой воды, перорально. Промывания и компрессы √ местно;

Язва желудка, 12-перстной кишки. Стандартная схема приема.

Я сам знаю этот препарат с самого детства и могу подтвердить его поистине чудодейственное влияние на самые различные болезни. Разве этот препарат не заслуживает того, чтобы расширить официальное его применение?