Обнаружена гигантская версия Сатурна

На расстоянии 1000 световых лет от Земли расположена звезда гигантских размеров, которая каждые 2,5 тысячи лет тускнеет. Астрономы в настоящее время определи, по каким причинам это происходит.

Данная звезда расположена в созвездии Ориона и носит название PDS 110. Коллектив астрономов, которые занимались исследованиями полученных при помощи двух телескопов данных, зафиксировали несколько периодов затухания звезды, которые происходили в 2008 и 2011 годах.

Необходимо отметить, что затухание было довольно масштабным, и яркость звезды убывала почти на 30 процентов. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что то, что закрывает эту звезду, имеет большие размеры. Астрономам, возможно, удалось установить, что это – гигантская планета, которая примерно в 50 раз больше Юпитера, которая обладает еще и большими кольцами.

Несмотря на то, что это всего лишь предположение, астрономы получат возможность проверить свою теорию, если звезда в сентябре еще раз потеряет яркость. В настоящее время она яркая настолько, что астрономы-любители со всего мира могут оказать помощь в исследованиях.

В том случае, если гипотеза астрономов найдет подтверждение, данный объект может стать первой известной планетой с кольцами и орбитальным периодом, которая открыта за пределами Солнечной системы. Кроме того, период в 2,5 тысячи лет может указывать на то, что эта планета расположена на таком расстоянии от звезды, при котором возможно наличие жизни. По словам ученых, гигантский газовый гигант не может быть обитаемым, однако таковыми могут быть его спутники.