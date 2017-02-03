«обитаемой суперземли» не существует

Долгое время мы думали, что наша Солнечная система была эталоном для планет, которые мы можем найти во Вселенной. Внутренние, твердые миры, преобладающие в самой горячей части Солнечной системы, с большими, газообразные планетами, вращающимися гораздо дальше. Самая большая из этих твердых планет — это, конечно, Земля; самый маленький газовый гигант — Уран; разница в массах между ними — 17 раз, при этом Уран в четыре раза больше Земли в радиусе. Представьте, каково было удивление ученых, когда перед нами начали открываться экзопланеты. Среди них были не только планеты разных размеров и масс, каковых в Солнечной системе и не было, но и большая их часть была представлена, как оказалось, самым распространенным типом планеты: суперземлей. В нашей Солнечной системы такой вообще… нет.

Этот класс планет — суперземли — помещается в категорию масс от двух до десяти земных (с соответствующим радиусом) и превосходит в числе любой другой класс планет, включая планеты типа Нептуна, Юпитера, Земли (и меньше) и других, которые мы смогли найти. Вместе с этим открытием появилось много вопросов. Например:

Какие эти миры — больше похожи на Землю, с твердой поверхностью и тонкой атмосферой, или на Уран, с толстым газовым одеялом?

Имеют ли они большие объемы водорода и гелия или же эти элементы слишком легкие, чтобы избежать их гравитационного притяжения?

Будут ли они потенциально обитаемы и подходящи жизни вроде нашей или же их условия совершенно непригодны для жизни?

Если верить последним многочисленным сообщениям и недавней презентации NASA, можно подумать, что ответ на последний вопрос будет «да» и эти миры подойдут для воплощения наших внеземных мечтаний. Но холодный, жесткий взгляд на научные факты — и на физику за пределами планетарной науки — ставит точку в этой недвусмысленности. На самом деле, современная наука говорит нам, что сама идея «супер-Земли» не выдерживает критики. Но пока мы на самом деле не найдем жизнь в другом мире — или узнаем побольше о планетах, которые только начали открывать — мы не можем знать наверняка, какие условия являются обязательными для разумной жизни, а какие из них — просто случайность. Когда мы классифицируем экзопланету как планету земного типа, мы смотрим на ее радиус и на то, сколько энергии она получает от своей звезды.