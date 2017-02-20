Объединённые Арабские Эмираты планируют построить город на Марсе

Всего каких-то 40 лет назад Дубай был небольшим поселением, в котором проживали ловцы жемчуга. А сегодня это один из крупнейших и самых футуристических городов мира, украшающий собой Объединённые Арабские Эмираты. Растворяющиеся в облаках небоскрёбы, пожарные, летающие на джетпаках, да и вообще, высокие технологии, встречающиеся на каждом шагу, – всё это делает Дубай настоящим городом будущего. Но, как оказалось, строительства подобных городов на планете Земля ОАЭ уже мало, поэтому теперь они планируют колонизировать Марс.

Вчера в ходе саммита глав государств премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум объявил о новом проекте, целью которого является основание общины и возведение небольшого города на поверхности Марса. Правда, участвовать в проекте будут сразу несколько стран, а не только ОАЭ, так как международное сотрудничество критически важно для настолько масштабных проектов.

«Мы всегда стремились к великим свершениям, поэтому я и мой брат Мухаммед бен Заид (первый президент ОАЭ и наследный принц Абу-Даби) решили, что ОАЭ присоединятся к глобальным усилиям по отправке человека на Марс», — торжественно объявил Аль Мактум.

Первый марсианский город планируют назвать Mars 2017 в честь года обнародования этого невероятно амбициозного проекта. Разумеется, строительство его начнётся в далёком будущем, и сам глава ОАЭ прекрасно понимает и уточняет, что «сегодня он всего лишь посадил зерно, а пожинать плоды этого начинания, вероятнее всего, будут уже его потомки». Mars 2017 по своим размерам будет сопоставим с американским Чикаго, а проживать в нём смогут около 600 000 человек.