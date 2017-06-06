О снах и сновидениях

Сон является очень важной частью нашей жизни. Это не просто период отдыха мозга, да и все остальных органов нашего тела. Сон – это особенное состояние организма, при котором процессы метаболизма в нашем теле идут несколько иначе, чем при бодрствовании. Собственно, только во время сна и возможны как некоторые обменные процессы в нашем организме, так и процессы усвоения некоторых веществ. Фраза о том, что дети растут во сне, должна пониматься буквально – усвоения кальция, из которого формируются наши кости, происходит исключительно во время сна.

Так ли нам необходим сон? Наблюдения показывают, что у людей, поведших без сна 120 и более часов, начинаются необратимые изменения в головном мозгу – клетки мозга разрушаются и у человека начинаются проблемы не только с неврологией, но и с психиатрией. Существуют, конечно, уникумы, способные не спать 250 часов и более, не переживая при этом каких-либо необратимых изменений, но таких людей полтора-два десятка на всё человечество.

Однако, человека всегда мало интересовали физиологические особенности сна. Раньше о них знали мало, поэтому особо не интересовались, теперь же знают почти всё и это мало кому интересно. Гораздо важнее была роль не физиологической, а психосоматической составляющей этого важного для жизни процесса.

Каждому человеку снятся сны. И не только человеку! Доказано, что сны видят все млекопитающие; есть мнение, что высшие беспозвоночные, например, осьминоги также способны видеть сны. В сновидениях мы видим самые разные явления. Некоторые видят то, чего хотелось бы достичь, некоторые то, чего хотелось бы избежать. В любом случае, в снах происходят те вещи, которые в реальной жизни были бы невозможны в силу самых разнообразных ограничений: будь то законы физики, или уголовный кодекс, или просто принципы морали.

Почему же такое большое значение люди уделяют снам? Ведь, по сути, это ничего не значащие картинки, которое рисует наше подсознание, подсказывая варианты решений, которые мы могли бы применить в той или иной ситуации или варианты её развития.