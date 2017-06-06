О снах и сновидениях

Сон является очень важной частью нашей жизни. Это не просто период отдыха мозга, да и все остальных органов нашего тела. Сон – это особенное состояние организма, при котором процессы метаболизма в нашем теле идут несколько иначе, чем при бодрствовании. Собственно, только во время сна и возможны как некоторые обменные процессы в нашем организме, так и процессы усвоения некоторых веществ. Фраза о том, что дети растут во сне, должна пониматься буквально – усвоения кальция, из которого формируются наши кости, происходит исключительно во время сна.
Так ли нам необходим сон? Наблюдения показывают, что у людей, поведших без сна 120 и более часов, начинаются необратимые изменения в головном мозгу – клетки мозга разрушаются и у человека начинаются проблемы не только с неврологией, но и с психиатрией. Существуют, конечно, уникумы, способные не спать 250 часов и более, не переживая при этом каких-либо необратимых изменений, но таких людей полтора-два десятка на всё человечество.
Однако, человека всегда мало интересовали физиологические особенности сна. Раньше о них знали мало, поэтому особо не интересовались, теперь же знают почти всё и это мало кому интересно. Гораздо важнее была роль не физиологической, а психосоматической составляющей этого важного для жизни процесса.
Каждому человеку снятся сны. И не только человеку! Доказано, что сны видят все млекопитающие; есть мнение, что высшие беспозвоночные, например, осьминоги также способны видеть сны. В сновидениях мы видим самые разные явления. Некоторые видят то, чего хотелось бы достичь, некоторые то, чего хотелось бы избежать. В любом случае, в снах происходят те вещи, которые в реальной жизни были бы невозможны в силу самых разнообразных ограничений: будь то законы физики, или уголовный кодекс, или просто принципы морали.
Почему же такое большое значение люди уделяют снам? Ведь, по сути, это ничего не значащие картинки, которое рисует наше подсознание, подсказывая варианты решений, которые мы могли бы применить в той или иной ситуации или варианты её развития.
Всё дело в том, что сны иногда показывают настолько реальную картину положения вещей или настолько чётко описывают предстоящие события, что создаётся впечатление, будто в снах мы можем путешествовать в будущее и своими глазами видеть его картины посредством сновидений. В народе такие сны называют вещими.
Скептики, традиционно отрицающие всякие паранормальные явления, заявляют, что подобные сны объясняются тем, что у индивидуума, их видевшего, подсознание настолько «просчитало ситуацию наперёд», что по другому-то и быть не могло. Такая точка зрения вполне имеет право на существование, тем более, что её есть масса подтверждений. Знаменитый Дмитрий Менделеев не просто увидел своё величайшее детище – периодическую таблицу элементов, во сне. Он более пятнадцати лет работал над ней; и, естественно, когда она ему приснилась, это был вовсе не элемент «божественного вмешательства», а просто продолжение его мыслительной деятельности во время сна. Многие авторы различных творений также заявляют, что сюжеты их некоторых произведений почерпнуты из снов. Но они и сами соглашаются с тем, что в этом нет ничего сверхъестественного, поскольку, когда постоянно пребываешь в одном и том же информационном поле, то, естественно, оно приникает и в твоё подсознание, а оттуда – в сны.
Примеров подобных снов, являющихся продолжениями реальности масса. Данте написал половину «Божественной комедии», вдохновившись снами; Тьюринг увидел во сне блок-схему первого компьютера; Бах и Штраус написали немало музыкальных произведений, темы которых «услышали» на сне, и так далее…
Проблема вещих снов состоит в том, что люди видят вещи, к которым они никогда не имели никакого отношения, и даже не знали о них, тем не менее, увиденное ими в непередаваемой точностью описывает все возможные детали грядущих событий. Существует немало примеров задокументированных сновидений, которые сбывались через десятки и сотни лет. И можно было бы назвать авторов шарлатанами, если бы подлинность этих записей не была подтверждена исторически. Многим предсказателям во снах являлись как видения из будущего, так и откровения прошлого, позволяющие в прямом смысле слова «открыть глаза» на многие уже прошедшие события.
Отдельную проблему составляют осознанные сновидения. Первоначально наука вообще отказывалась признавать факт их существования. Действительно, как же можно понять во сне, что ты во сне? Тем не менее, существуют практики, способные научиться входить в состояние управляемого сна и пытаться влиять на него. Начинаются они, как правило с несложных действий, а могут заканчиваться практически полным контролем не только над своими действиями в этом «мире сна», но и подчинением себе его законов, даже физических.
Подобные эксперименты у практикующих их людей называются «виртуальной реальностью». И существуют отдельные личности, играющие в этой виртуальной реальности в богов. Ведь если ты можешь изменять саму основу окружающего тебя мира, ты и есть его бог. Существует даже мнение, что, меняя «виртуальную реальность» в снах можно добиться и изменения самой, что ни на есть обычной реальности. Да, да, той самой, которая окружает нас. Ведь, если существуют вечные сны, то почему бы не существовать и неким процессам обратной связи, позволяющим из снов управлять реальностью?
Впрочем, подобные рассуждения, часто декларируемые практикующими «хозяевами виртуальной реальности», так рассуждениями и остаются. Не зафиксировано ещё ни одного случая влияния событий в управляемых снах на реальный мир. Да и как его можно зафиксировать? Сон ведь нельзя записать на носитель информации! Источником информации о сне может быть только сам спящий; а спящий в этом вопросе – лицо небеспристрастное.
Серьёзные учёные вообще рассматривают вещие сны, как отдельный случай дежавю. А откровения средневековых медиумов, предсказавших войны и технологии будущего – более поздними фальсификациями. Так ли это? С научной точки зрения – бесспорно. Но ведь наука так часто ошибалась…
Источник: tainy.net