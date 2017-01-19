О духовных и материальных долгах

Я с детства тонко чувствую энергию долга, поэтому всегда отдаю что-то взамен полученному и стараюсь не путать духовный и материальный план. Многие мне говорят, мол, да зачем ты так сложно к этому относишься, дают, бери и не переживай.

А у меня внутри вибрирует, прям зудит мысль и не дает покоя: «Я должна отблагодарить!» Если кто-то меня поддерживает, успокаивает, дарит тепло, я стремлюсь вернуть все сполна.

Если кто-то что-то дает материальное в дар, то стараюсь отблагодарить так же.

И когда мне говорят, не нужно благодарить, ведь от души, прими от чистого сердца; я понимаю этот посыл, но не могу себя пересилить, поэтому стараюсь вернуть энергию дара обратно, отблагодарить, пусть не сразу, но со временем.

Раньше, я думала, что я не умею принимать что-то, что я как-то обижаю людей и что нужно меняться. Но когда я начала жить осознанно, быть честной с самой собой, без оглядки на мнения и слова других, я поняла, что всегда была права. Энергия долга, не важно ждут от тебя что-то взамен или нет, одна из самых сильных и если не соблюдать баланс, она может стать разрушительной.

Как это работает?

Все, что мы делаем для других, мы делаем в первую очередь, для СЕБЯ (чтобы поддерживать отношения с важным для НАС человеком, чтобы наладить полезные для НАС связи, чтобы дети выросли достойными НАШЕЙ гордости, таких ЧТОБЫ много). Когда вы осознаете эту мысль то сначала испытаете разочарование, так как с детства нам вдалбливают, что жить надо ради других, потом уже для себя. На деле оказывается , что «просто нас так приучили думать» и что это просто слова, которые звучат, вроде бы, красиво, а на самом деле это уловка, чтобы наживаться на человеческой наивности и ведомости.

Каждый живет в первую очередь для СЕБЯ, так всегда было и будет. Когда осознаешь эту мысль до конца, разочарование проходит и на смену ему приходит прозрение. Ты начинаешь осознавать себя полностью, четко понимать свои потребности, уметь отделять лишнее от нужного, начинаешь уважать себя, свои дела и свое время и бонусом приходит осознание того, что и другие, также как и ты, достойны того, чтобы ценить их дела и время.

Когда мы относимся не осознанно к энергии долга, нашу жизнь начинают преследовать неудачи, болезни, стрессы и другие негативные последствия. Нам кто-то сделал добро, неважно какого плана, духовного или материального, мы взяли его, не оценили, забыли, не ответили взаимностью и как бы человек, подаривший добро, не старался ничего не ждать взамен, все равно, рано или поздно он начинает обижаться, так как чувствует бессмысленность своего поступка, он отдал и ничего не получил взамен.

Такова наша природа — хотеть взаимности и бороться с ней бессмысленно. И этот обидевшийся человек, осознанно или нет, начинает негативно мыслить в вашу сторону, что превращается уже в отдельную энергию, которая носит разрушительный характер.

Если человек вам мало знаком, это будет длиться недолго и в целом не навредит. А вот если это близкий человек или родственник разрушительная энергия будет действовать до тех пор, пока человек не получит от вас отдачу или же пока не уйдет из вашей жизни.

Вы можете возразить,мол , тогда мне ни от кого ничего не нужно, но сразу же очевиден ответ — тогда ни с кем не общайтесь и не заводите отношений, так как контролировать чужие проявления вы не в силах!

Если у вас нет желания принимать дар, так как нет желания потом что-то давать взамен, сразу ОТКАЖИТЕСЬ, никогда не пользуйтесь людьми и их дарами, если вы не можете ответить взаимностью. Даже если вас умоляют взять, откажитесь, аргументируя четко свою позицию. Если же есть намерение отдать что-то взамен, смело и радостно берите все дары.

Отдельно хочется сказать о тех, кто любит халяву.

Халявы не существует!!!

Она может быть только в товарно-денежных отношениях и то, мнимая, так как все делается с какой-то конкретной целью на благо источника халявы. Среди людей в основном приемлемы только взаимовыгодные отношения, когда оба заинтересованы в этих отношениях и поддерживают баланс энергий, что получили, то и отдали и наоборот. Всегда отдавайте долги! Если не уверены, что сможете отдать, не берите! Если был договор, исполняйте! И требуйте к себе такого же отношения. Иначе отношения превратятся в ад и будут нести разрушительную энергетику для всех участников.

И последний, немаловажный момент, если вы сами попросили что-то у кого-то, то всегда соблюдайте условия, при которых общение будет взаимовыгодным, никогда не пользуйтесь чужой добротой.

Если вы не цените и не уважаете дела и время другого, значит, вы также относитесь и к самому себе. Тогда в вашей жизни будут неприятные моменты и не стоит удивляться, почему они происходят. Энергия долга не терпит ни каких » а вдруг», » а может», » пофиг» и т.д., она есть и у нее свои законы.