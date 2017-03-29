Нумерология семьи

Многие из вас наверняка помнят, как переживали перед свадьбой: «Подходим ли мы друг другу, не совершаем ли ошибку? Будет ли наш брак прочным и счастливым?» Кто-то заказывал астрологический прогноз на совместимость с партнером, кто-то бегал по гадалкам и ворожеям… А между тем, нумерология не только дает точные ответы на самые каверзные вопросы, но и может подсказать, как исправить ситуацию.

Если вы хотите понять, как сложится будущий брак ваших друзей или знакомых (или проверить свой собственный), прежде всего, посчитайте личные коды имен обоих супругов. Для этого определите по таблице числовое значение каждой буквы в имени, отчестве и фамилия мужа и жены (у женщин личный код всегда определяется по девичьей фамилии), сложите полученные цифры и упростите их до однозначного числа. (Магический квадрат Пифагора)

Например: Имя супруга Иванов Иван Иванович, супруги — Анна Михайловна Эрнст

Определяем персональный код имени супруга:

Иванов = 1+3+1+6+7+3 = 21

Иван = 1+3+1+6 = 11

Иванович = 1+3+1+6+7+3+1+7 = 29

Персональный код имени Иван Иванович Иванов: 21+11+29 = 61 = 6+1 = 7.

Определяем персональный код имени супруги:

Анна = 1+6+6+1 = 14

Михайловна = 5+1+5+1+2+4+7+3+6+1 = 35

Эрнст = 4+9+6+1+2 = 22

Персональный код имени Анна Михайловна Эрнст: 14+35+22 = 71 = 7+1 = 8.

Теперь вычисляем общий код семьи, складывая персональные коды имен супругов: 7+8 = 15. Упростим и это число до однозначной цифры = 1+5 = 6.

В данном примере общий код семьи равен шестерке, но у вас может получиться совершенно иная цифра, особенно если супруги проживают совместно с родителями или детьми: тогда при подсчете семейного кода следует складывать персональные коды каждого из членов семьи.

А теперь осталось самое главное — узнать, какое влияние на ваши отношения оказывает энергетика имен:

• Единица: поможет каждому члену семьи удачно зарабатывать и тратить деньги. Мотовства и скопидомства в вашем доме не будет — решения по финансовым вопросам будут приниматься ко всеобщему удовлетворению во время дружного семейного ужина. Дети в таких семьях хорошо знают цену трудовой копейке, не боятся трудностей и прекрасно ориентируются в современном мире.

• Двойка: энергетика этого числа вечно провоцирует «бури в стакане воды», стычки между домочадцами вспыхивают как порох, а плохое настроение одного способно испортить день всем остальным. Именно о таких семьях поется «как ярко светит после бури солнце!»: после громкой ссоры на несколько дней в доме воцаряются мир и покой.

• Тройка: удивительно позитивное число, оно дарит семье энергию любви и творчества. Домашний очаг словно магнитом притягивает людей одаренных, в доме много гостей, а дети активно развиваются в творческой обстановке и быстро осознают свое призвание. Конфликты возникают лишь на идеологической почве.

• Четверка: ваш дом постоянно полон людей — кузены из Саратова, дядюшки из Киева и прочая родня воспринимают гостеприимный кров как прекрасную альтернативу гостинице или пансионату, а друзья и знакомые из других городов точно знают, что здесь им не откажут в приюте. У вас всегда шумно и весело, а если случаются проблемы, то решаются они доверительно и сообща. У старших и младших поколений схожие увлечения: чаще всего, туризм, рыбалка или спорт.

• Пятерка: подобную модель отношений даже и семьей назвать трудно, настолько все ее члены упиваются собственной свободой и независимостью. Кошкам, живущим самим по себе, довольно трудно наладить прочные взаимоотношения друг с другом, поэтому обычно для длительного поддержания супружеских отношений требуются очень сильные взаимные чувства — или вмешательство третьих лиц.

• Шестерка: этот союз существует лишь до тех пор, пока находятся родные или друзья, готовые мирить или поддерживать супругов. Хотя мужья и испытывают искренние чувства к женам, но выходя за пределы родного дома и те, и другие способны на малопочтенные поступки. Обманы и взаимные измены дурно влияют на детей, которым очень трудно понять по поведению родителей «что такое хорошо и что такое плохо».

• Семерка: в такой семье царят любовь, дружба и взаимоуважение, а скандалов не бывает вовсе — даже если в редчайших случаях подобный союз распадается, супруги расходятся без взаимных претензий и обид. Воспитание детей и забота о родителях возглавляют список самых важных дел, на третьем месте стоят вопросы получения образования и саморазвитие.

• Восьмерка: вот это семья в полном смысле слова! Все домочадцы горой стоят друг за друга, мужья в женах души не чают, малышам достается полная мера родительской любви, а старшему поколению — заботы и уважения. Чего не хватает этому замечательному союзу — так это терпения и умения справляться с бытовыми трудностями. К счастью, материальные затруднения обходят вас стороной, единственное, чего следует избегать, — конфликтов из-за решения повседневных проблем.

• Девятка: это редкая в наше время разновидность семьи, в которой свято чтутся устои, и дети чаще всего продолжают семейные традиции. Супругов объединяют не только взаимные чувства, но и общие задачи, интересы и цели: муж с женой могут работать в одной фирме, вместе с детьми увлеченно возделывать сад-огород, заниматься собаководством, увлекаться народными ремеслами или дружно по выходным петь в хоре.

Но вот подсчеты окончены — и вы по коду семьи определили, какие отношения будут складываться между вами, вашей второй половиной и прочими домочадцами. Хорошо, если получилась единица, тройка, семерка, восьмерка или девятка. А что делать с двойкой и пятеркой? Или как быть, если схема возможных отношений лично вас совершенно не устраивает, а свадьба назначена на ближайшую субботу? Да очень просто! Подумайте, как изменится семейный код, если вы в самое ближайшее время постараетесь отделиться от родителей и зажить «своим домом». Возможно, это создаст некоторые материальные трудности, зато, коли из-за сокращения числа домочадцев семейный код изменится с двойки на семерку, и отношения в вашей семье станут гораздо лучше — возможно, игра стоит свеч?

У многих молодоженов есть другое прекрасное средство перехитрить судьбу: ребенок! Подумайте, как назвать новорожденного, чтобы изменить семейный код на желаемую цифру.

И, наконец, бездетные и одинокие пары, не желающие обзаводится потомством, имеют еще один шанс завоевать улыбку Фортуны: посоветуйтесь со своей второй половиной, какое живое существо может украсить ваш семейный очаг? Ведь щенок или котенок с правильно подобранным именем тоже способен улучшить атмосферу в доме: правда, при условии, что все вы воспримите его как полноправного члена семьи!

Источник— esotericblog.ru