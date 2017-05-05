Нумерологический гороскоп завтрашнего дня

Нумерология завтрашнего дня подскажет чего Вам опасаться, на что стоит обратить внимание и, возможно, сосредоточить все усилия. Итак, чем же может помочь нумерология завтрашнего дня и как ее использовать?

Допустим, Ваш день рождения 15.01.1983, а узнать Вы хотите, каким будет день 21.05.2017. Для начала следует сложить цифры Вашего дня рождения: 1+5+1+1+9+8+3=28. Далее складываем цифры получившегося числа: 2+8=10. И так далее, до получения одной цифры: 1+0=1. Аналогичным образом следует рассчитать цифру интересующего Вас дня: 2+1+5+2+1+7=18 далее 1+8=9. Теперь необходимо сложить обе полученные цифры: 1+9=10 и далее 1+0=1. А теперь, когда у нас имеется окончательная цифра, следует найти ее в нижеследующих соответствиях и узнать, что же Вас ждет.

Время активных действий. В этот день следует предпринимать решительные действия. Этот день настолько благополучный, что справиться с любой проблемой Вам будет по силам. Новые дела также можно начинать без опасений, так как вероятность успеха в таком случае очень велика. День, который особенно благоприятен для построения планов. В такой ситуации спешка ни к чему. Лучше все хорошенько обдумать. Кроме того, этот день — время взлетов и падений. Несмотря на то, что начаться он может успешно, а закончиться отвратительно. Благоприятный день для разнообразной деятельности. Любое Ваше начинание будет успешным, а путешествия и поездки окажутся весьма кстати. В такой день необходимо закончить со всеми незначительными делами, стоит завершить начатое. День можно посвятить учебе или работе. Вот только ничего значительного затевать не стоит. Ловите фортуну в этот день. Можно рисковать, но только тогда, когда запланированное имеет под собой конкретную основу. Именно в такой день Вас может посетить ошеломляющая удача. Нумерология завтрашнего дня предостерегает Вас от спешки. В такой день от новых начинаний и необдуманных поступков лучше отказаться, так как риск может оказаться напрасным. День благоприятен для творчества. Прислушивайтесь к советам близких и друзей, доведите до конца важные дела. Не исключено, что счастье поджидает Вас именно в такой день. День активных действий. Важные и существенные вопросы в такой день решаются легко и быстро. Успех будет сопутствовать Вам практически во всем. Этот день хорош для начала новых дел и замыслов. Это день личных достижений и побед.

Источник — MoiMozg