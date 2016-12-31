Новый год и семейные обстоятельства. Как устроить необычный праздник, не выходя из дома?

Большой секрет для маленькой компании

Знакомые и сослуживцы планируют в Новый год поплавать на корабле, поводить хоровод вокруг пальмы, подняться на высокую гору. А вы представляете приевшийся оливье и все те же лица по телевизору и уже начинаете скучать. Но ведь бывают обстоятельства, когда просто невозможно устроить что-то грандиозное: маленькие дети, стеснение в средствах, строгий рабочий график, да много чего! Но это совершенно не означает, что вы сами не сможете устроить себе праздник, который будет долго вспоминаться и о котором вы будете рассказывать с искренним и бурным восторгом.

Главный секрет успешной встречи Нового года в подходе: устраивать праздник не так, как принято, а так, как хочется. Но иногда нам самим сложно понять, чего именно хочется. В этом случае надо задать себе конкретные вопросы: кого вы хотите видеть рядом в Новый год? Какое настроение вы хотите поймать в праздничную ночь? Что вы хотите получить в результате? С ответами на эти вопросы придумывать праздник станет значительно легче.

Возможно все!

А если желания не совпадают с возможностями? Например, хочется поваляться на солнышке, но начальство точно не выделит неделю. Устройте пляж дома! Сходите накануне Нового года в солярий и бассейн, а в саму ночь пригласите друзей на гавайскую вечеринку с зажигательной музыкой, экзотическими фруктами и пляжными костюмами! Что, если обстоятельства таковы, что вы ограничены не только временем, но и стеснены в средствах? Вот несколько вариантов встречи Нового года в разных жизненных ситуациях и советы для тех, кто хочет превратить консервативное застолье в запоминающийся праздник.

Домашнее волшебство

Ситуация: В семье маленькие дети. Оставлять потомство с бабушками и нянями не хочется или нет возможности. Увозить на всю ночь в незнакомое, шумное, прокуренное место тоже неприятно. Вам остается поводить хоровод вокруг елочки, встретить подвыпившего Деда Мороза, уложить утомленных детей спать, посидеть еще часок и отправиться на боковую.

Выход: Конечно, если подходить к детской части формально, ничего, кроме скуки, это не вызовет. Но ведь можно всем вместе поставить новогодний спектакль и снять фильм по его мотивам. А на следующий день пригласить друзей-родственников и вместе просмотреть получившийся шедевр. Если за месяц до Нового года каждый вечер выделять полчаса на подготовку к новогоднему спектаклю (придумывать сценарий спектакля, мастерить из подручных средств костюмы и декорации, репетировать), праздник и для вас, и для детей станет еще более желанным. Можно пригласить поучаствовать в вашем действе близких друзей с детьми, только не переборщите: двух-трех семей вполне достаточно.

Если вы любите гулять, устройте праздник на улице: в лесу, парке, на детской площадке! Продумайте эстафеты, подвижные и ролевые игры. Набегавшись на свежем воздухе, дети быстро и крепко заснут, а взрослые смогут продолжить празднование.

Если вы хотите, чтобы праздничный ужин был оригинальным, устройте дома ресторан! Пусть мужчины сервируют стол, зажгут свечи, перекинув через руку полотенце, откроют вино, внесут праздничные блюда. После новогоднего ужина поиграйте в «короб гаданий». В коробку положите разные предметы: маленькие свечи, книжки, флакончики, елочные игрушки, сувенирные фигурки, фрукты и т. п. Пусть каждый по очереди достает из короба один предмет, а все остальные гости (либо один уполномоченный) предполагают, что бы это могло значить. Юмор и доброе отношение друг к другу в этой игре приветствуются.

Для всех поколений

Ситуация: В семье принято отмечать Новый год полным составом: бабушки, родители, взрослые и маленькие дети. Все друг друга любят, но интересы, конечно, разные. Как сохранить семейную традицию и сделать так, чтобы всем было интересно?

Выход: Ваш Новый год всегда начинается с трапезы? Так устройте Трапезу Поколений. Пусть каждая перемена блюд — закуски, горячее и десерт — будет от разных поколений вашей семьи. Сложно представить стол, где соседствует салат оливье, цезарь и чипсы, но важно оценить изобретательность каждого поколения и с юмором откомментировать соседство на столе несовместимых блюд. На каждое из них найдется охотник! После застолья совершите диверсию: выключите телевизор. А вместо просмотра новогодних телепередач поиграйте.

Новый год — это детство, чудо и сбывающиеся мечты. И даже самые взрослые — серьезные, солидные люди — в новогоднюю ночь превращаются в радостных, творческих детей. Есть простая, но очень веселая игра: один из играющих уходит в отдельную комнату, а все остальные придумывают для него образ, который совсем ему не подходит. Например, солидному банковскому служащему образ моряка — прожигателя жизни. Свой антиобраз нужно угадать и из всего, что есть в доме, совместно изготовить костюм для героя.

Ближе к утру для «межпоколенческого» Нового года очень хорошо пойти погулять на улицу. Для молодежи это возможность пошуметь, выплеснуть неизрасходованные силы, покричать, пуская петарды, попеть. А для маленьких детей и пожилых — возможность спокойно погулять и лечь спать.

Переход из старого в новое

Ситуация: Вы встречали Новый год и на даче, и в ресторане, и в гостях, и у себя дома, и в бане, и в боулинге. И вы уже просто не знаете, как можно встретить его так, чтобы понравилось и запомнилось. Предлагаемый вариант подходит и для взрослой компании, и для молодежи, и для семей с разновозрастными детьми.

Выход: Устройте настоящий обряд перехода! Пространство, в котором должен проходить праздник (квартира, коттедж, арендованный зал в гостинице), разделите на две части: часть «до» (старое) и часть «после» (новое). В части «до» все должно быть предельно традиционно: праздничный стол с салатом оливье, шпротами и советским шампанским, елка с гирляндами и шарами, «Ирония судьбы» по телевизору. Пусть гости помогут заправить салаты, закончить сервировку, а хозяйка в это время доглаживает платье.

Наконец гости садятся за стол и начинают провожать уходящий год. Но как только наступает полночь, все совершают переход в будущее. Часть «после» до полуночи отгорожена стеной из синтепона. Сделать такую стену несложно. Достаточно перекинуть полотно из синтепона через перекладину, для этого подойдет самый простой карниз для штор. В полночь гости прорывают белую мягкую завесу и оказываются новом пространстве, где все иначе.

В полночь гости прорывают белую мягкую завесу и оказываются в новом пространстве, где все иначе. Синтепон может выручить и здесь — если его постелить на пол, будет ощущение, что вы находитесь на облаке. Здесь все нужно сделать иначе, чем в традиционной части. Елку сконструировать из фольги, из освещения оставить только свечи, сидеть на полу. И никакого стола, никакого телевизора.