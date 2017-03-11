Новые открытия археологов: Древнейший ноутбук и пещерное лего неандертальцев

Каждый образованный человек хоть что-то знает о Янтарной комнате, золоте Третьего рейха или Терракотовой армии. Или хотя бы помнит комедию «Джентльмены удачи», где у Доцента оказался шлем Александра Македонского. А чем сейчас дышит археология и какие открытия потрясли мир? Мы изучили находки, которые авторитетным журналом Archaeology признаны самыми значимыми за последнее время.

1. Да это же компьютер!

Остатки корабля возле греческого острова Антикитера на дне Эгейского моря нашли еще в 1900 году. Там же обнаружили металлические фрагменты странного устройства. Циферблат, шестеренки и стрелки. Часы? Не все так просто.

Недавно ученые поняли, что эта штука — Антикитерский механизм — настоящая сенсация, ибо содержит функции аналогового компьютера. С помощью рентгеновской томографии удалось воспроизвести внешний облик находки и установить ее предназначение. Радиоуглеродный анализ и эпиграфические исследования надписей показали, что создан предмет в 150 — 100 годах до н. э. Это была модель космоса, учебник астрономии и философии одновременно. С помощью «плоского глобуса» определяли дату старта новых Олимпийских игр — приспособление отсчитывало четырехлетний цикл, также механизм вычислял положение Солнца и Луны, рассчитывал время наступления затмения. На передних циферблатах можно было увидеть дни года и знаки зодиака, передние и задние стенки показывали, как располагаются небесные тела, а черно-белый шарик — фазы Луны. Устройство показывало цикл на 223 лунных месяца.

До сих пор непонятно, кто изобрел такое чудо. По одной из версий, это мог быть Посидоний, астроном и философ с острова Родос, учитель Цицерона. Сам Цицерон рассказывал о подобном устройстве, созданном Архимедом (упоминания есть в трактате «О государстве»). Некоторые специалисты считают, что к созданию «калькулятора будущего» приложил руку астроном Гиппарх.

Группа ученых, которые ведут проект изучения Антикитерского механизма, в 2016 году сообщила, что число расшифрованных знаков текста с механизма достигло 3500 — его почти можно читать, как древнегреческий. Из обрывков текста исследователи продолжают получать информацию…

2. Старейший конструктор

В пещере Брюникель на юге Франции еще в начале 90-х нашли странную конструкцию: несколько концентрических колец, сложенных из целых и разбитых на части сталагмитов. Рядом откопали обожженную кость медведя. Радиоуглеродный анализ показал: она появилась 47 тысяч лет назад.

В 2016 году ученые наконец определили возраст самих сталагмитов с помощью уранториевого метода — 176 тысяч лет. Выходит, это самый древний объект, созданный руками человеческих пращуров! Как известно, в то время Европу населяли неандертальцы, якобы не склонные к абстрактному мышлению и сложным видам деятельности.

Как и для чего они выстроили круглую конструкцию из сечений сталагмитов, скомпонованных, как конструктор лего, до сих пор неясно.

3. Тайная империя кхмеров

Долгое время территория Северо-Западной Камбоджи в области Ангкор (там, где стоит одно из чудес света — Ангкор-Ват, храмовый комплекс с высеченными из скал лицами) оставалась неизведанной.

Но не так давно туда ступила нога прытких археологов. С помощью лазерного сканирования, которое позволяет с воздуха «просветить» почву насквозь, удалось обнаружить несколько городских центров времен Кхмерской империи (IX — XIII вв.). А там настоящие города! Выверенная геометрия зданий и рекреаций, каналы, рвы, резервуары для воды, насыпи, назначение которых не изучили. Настоящая инфраструктура, сеть городов и рай для исследователей. Пока это самое масштабное сканирование с помощью лазерного радара: общая площадь «просветки» составила более 2000 квадратных километров джунглей. Выводы могут последовать сенсационные: комплекс городов возрастом от 900 до 1,4 тысячи лет вполне мог составлять мощнейшую и неизученную империю земли того времени.

4. Христианское граффити

Наскальная живопись — самый распространенный тренд археологии. Тем не менее и на этой ниве случаются прорывы. Недавно на сводах одной из пещер на острове Мона (Пуэрто-Рико) найдена масса изображений языческих божеств, христианских символов и надписей. Это место стыка культур и даже религий. Самые ранние рисунки нацарапаны в XII веке. Христианские надписи были сделаны после открытия европейцами Америки в XVI веке. Как мы помним, вместе с конкистадорами на Американский континент стали прибывать католические миссионеры. Первые свидетельства об их деятельности приходятся на первую четверть XVI века. Позже в Америку хлынули протестанты. Что характерно, европейские знаки уважительно расположены рядом с языческими, не перечеркивают их. Да и вход в пещеру не очевиден, что может говорить о том, что «художники» не сами нашли место для «живописи», а их привели аборигены.

5. Античный мост и башня в Крыму

Наши ученые тоже не лыком шиты. Так, в месте возведения магистрального газопровода Краснодарский край — Крым экспедиция Института археологии РАН открыла участок мощных оборонительных сооружений на Киммерийском валу. Другое название вала — Узунларский, он перегораживал Керченский полуостров от Черного моря до Азовского. И выполнял функцию крепости — защищал от варваров столицу и города Боспорского царства, существовавшего на берегах Керченского полуострова тысячу лет назад. Оборонительное сооружение — траншеи и рвы — дополняла башня, остатки которой также обнаружили.

И сейчас ее хорошо видно невооруженным глазом. Археологи РАН открыли проезд, мост через ров и башню. Возможно, это был главный въезд на территорию государства со стороны соседней Крымской Скифии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ищем на стыке наук»

— Главный тренд современной археологии — мультидисциплинарные исследования. То есть работа путем совмещения разных наук, — говорит Анатолий Деревянко, академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН. — Можно составить предварительную легенду о памятнике или объекте, но геофизика поможет провести разведку эффективно и целенаправленно. Помогают геохронология, различные методы анализа материалов, генетических исследований, ядерных и митохондриальной ДНК.

Крупных открытий масса, и у каждого ученого будет свой список предпочтений… Мне видятся значительными результаты работы нашего института — исследования проблем происхождения человека анатомического и генетического типа. Например, работа в Денисовой пещере (один из самых известных археологических памятников эпохи среднего и верхнего палеолита, расположенный на Горном Алтае).

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

«Главные находки там, где идет стройка»

— Есть хорошо изученные письменные эпохи — Средневековье, ранний железный век, — рассказывает Александр Клещенко, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии РАН. — Сделать открытия по ним довольно сложно. Но чем дальше от нашего времени, тем ценнее находки.

Сейчас археология в 95% случаев строится вокруг новостроечных экспедиций — порт Тамань, Крымский мост, олимпийские объекты в Сочи, ГЭС. Когда мы работали в Сочи, то в течение трех лет на болотистой территории Имеретинской низменности раскопали порядка десяти поселенческих артефактов. Сосуды, бронзовые и железные предметы относились к колхидской культуре раннего железного века, о ней почти ничего неизвестно. Подобного типа вещи находили на территории Абхазии.

Бывают, конечно, и переоцененные новости. Например, недавно на юге парка Зарядье в Москве нашли английский медальон, датированный XVI веком. Журналисты подавали это как открытие, ведь медальон был украшен розой Тюдоров — символом английской королевской династии. Но Зарядье находится в двух шагах от Английского двора на Ильинке, и поэтому найденная английская вещь не представляет значительного археологического интереса.

Источник: Комсомольская правда