Нострадамус якобы называл Трампа антихристом, из-за которого начнется Третья Мировая

Нострадамус

(настоящее имя — Мишель де Нострдам) был французским философом XVI века. Кроме того, он увлекался оккультизмом.

Со временем он прославился как предсказатель событий на сотни лет вперёд. Все эти предсказания были собраны им в книге «Пророчества».

Первое издание «Пророчеств» увидело свет в 1555 г. и содержало 353 катрена (так называются его стихи-прогнозы). Во втором издании 1557 г. добавилось ещё 289 стихов. И наконец, в 1558 г. вышло третье — с 300 новыми катренами.

Поклонники Нострадамуса утверждают, что он предсказал события, изменившие ход истории.

Обычно среди них называют Великий лондонский пожар 1666 года, Великую французскую революцию 1789-го, приход к власти Адольфа Гитлера и даже теракты 11 сентября.

Президентские выборы в США завершились избранием Трампа на должность 45-го президента Соединённых Штатов Америки. Некоторые тут же кинулись выдвигать сюрреалистичные теории о предсказаниях Нострадамуса в отношении Дональда Трампа.

Они настаивают, что Дональд Трамп — антихрист, который развяжет Третью мировую войну. В поддержку этой версии обычно приводятся следующие строки:

Ложный смерч, скрывающий безумие,

Заставит Византию изменить свои законы.

Выйдет из Египта тот, кто захочет, чтобы отменили

Эдикт, меняющий курс денег и пробу золота.

Во время большого спора придёт смерч.

Тот, кто нарушил соглашение, поднимет голову к Небу

И с окровавленным ртом будет плавать в крови,

На земле ему умастят лицо молоком и мёдом.

Толкователь Нострадамуса Артур Эванс объясняет, что «ложный смерч» означает Трампа, в котором якобы и «скрывается безумие».

Византией назывался древний город, со временем ставший современным Стамбулом (Турция). В начале этого месяца Трамп занял агрессивную позицию по отношению к этой стране, которая охвачена хаосом после неудавшегося переворота.

Эванс продолжает:

«Его кто-то предал, и теперь он в ярости. Он говорит о крови во имя религии и в итоге захлёбывается ею. Что такое “земля молока и мёда”? Очевидно, Израиль — а он говорил о своём намерении стать “нейтральным посредником” между Израилем и Палестиной. Последняя строчка говорит о его попытках продемонстрировать дружбу и о том, что в итоге он окажется на земле».

Конечно, мы не обязаны всему этому верить.

Но каждый, как мы знаем, верит в то, что ему ближе.

Нострадамус — не единственный предсказатель, прогнозировавший катастрофические последствия избрания Трампа.

Слепая болгарская прорицательница Баба Ванга, умершая в 1996 году в возрасте 85 лет, оставила после себя довольно-таки тревожные предсказания — например, она предвидела теракты 11 сентября 2001 года.

Ванга, прозванная «балканским Нострадамусом», ещё во время Второй мировой войны прославилась как целительница и пророчица.

Давным-давно она предсказала, что 44-й президент США будет чёрным. Это предсказание сбылось. Кроме того, по её словам, это последний американский президент.

Как такое возможно?

Ведь Дональд Трамп уже избран и должен въехать в Белый дом в январе, если не случится ничего экстраординарного.

Если верить Ванге, 44-й президент оставит страну в экономическом кризисе, а между северными и южными штатами произойдёт раскол, напоминающий об эпохе Гражданской войны.

Всё это, по мнению прорицательницы, произойдёт из-за Великой мусульманской войны, которая начнётся в Сирии (!). Мусульмане захватят Европу и превратят её в руины за несколько лет.

Не самый утешительный прогноз, да?