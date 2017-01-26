Нострадамус якобы называл Трампа антихристом, из-за которого начнется Третья Мировая

Нострадамус
(настоящее имя — Мишель де Нострдам) был французским философом XVI века. Кроме того, он увлекался оккультизмом.
Со временем он прославился как предсказатель событий на сотни лет вперёд. Все эти предсказания были собраны им в книге «Пророчества».
Первое издание «Пророчеств» увидело свет в 1555 г. и содержало 353 катрена (так называются его стихи-прогнозы). Во втором издании 1557 г. добавилось ещё 289 стихов. И наконец, в 1558 г. вышло третье — с 300 новыми катренами.
Поклонники Нострадамуса утверждают, что он предсказал события, изменившие ход истории.
Обычно среди них называют Великий лондонский пожар 1666 года, Великую французскую революцию 1789-го, приход к власти Адольфа Гитлера и даже теракты 11 сентября.
Президентские выборы в США завершились избранием Трампа на должность 45-го президента Соединённых Штатов Америки. Некоторые тут же кинулись выдвигать сюрреалистичные теории о предсказаниях Нострадамуса в отношении Дональда Трампа.
Они настаивают, что Дональд Трамп — антихрист, который развяжет Третью мировую войну. В поддержку этой версии обычно приводятся следующие строки:
Ложный смерч, скрывающий безумие,
Заставит Византию изменить свои законы.
Выйдет из Египта тот, кто захочет, чтобы отменили
Эдикт, меняющий курс денег и пробу золота.
Во время большого спора придёт смерч.
Тот, кто нарушил соглашение, поднимет голову к Небу
И с окровавленным ртом будет плавать в крови,
На земле ему умастят лицо молоком и мёдом.
Толкователь Нострадамуса Артур Эванс объясняет, что «ложный смерч» означает Трампа, в котором якобы и «скрывается безумие».
Византией назывался древний город, со временем ставший современным Стамбулом (Турция). В начале этого месяца Трамп занял агрессивную позицию по отношению к этой стране, которая охвачена хаосом после неудавшегося переворота.
Эванс продолжает:
«Его кто-то предал, и теперь он в ярости. Он говорит о крови во имя религии и в итоге захлёбывается ею. Что такое “земля молока и мёда”? Очевидно, Израиль — а он говорил о своём намерении стать “нейтральным посредником” между Израилем и Палестиной. Последняя строчка говорит о его попытках продемонстрировать дружбу и о том, что в итоге он окажется на земле».
Конечно, мы не обязаны всему этому верить.
Но каждый, как мы знаем, верит в то, что ему ближе.
Нострадамус — не единственный предсказатель, прогнозировавший катастрофические последствия избрания Трампа.
Слепая болгарская прорицательница Баба Ванга, умершая в 1996 году в возрасте 85 лет, оставила после себя довольно-таки тревожные предсказания — например, она предвидела теракты 11 сентября 2001 года.
Ванга, прозванная «балканским Нострадамусом», ещё во время Второй мировой войны прославилась как целительница и пророчица.
Давным-давно она предсказала, что 44-й президент США будет чёрным. Это предсказание сбылось. Кроме того, по её словам, это последний американский президент.
Как такое возможно?
Ведь Дональд Трамп уже избран и должен въехать в Белый дом в январе, если не случится ничего экстраординарного.
Если верить Ванге, 44-й президент оставит страну в экономическом кризисе, а между северными и южными штатами произойдёт раскол, напоминающий об эпохе Гражданской войны.
Всё это, по мнению прорицательницы, произойдёт из-за Великой мусульманской войны, которая начнётся в Сирии (!). Мусульмане захватят Европу и превратят её в руины за несколько лет.
Не самый утешительный прогноз, да?