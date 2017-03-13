Носферату: реальность или вымысел?

На сегодняшний день не существует человека, который бы не слышал про вампиров. Эти существа стали привычными персонажами фильмов. Обыватель даже не задумывается, откуда появился столь таинственный и пугающий монстр, который оживает после смерти и стремится утолить свой голод кровью других людей.

Большинство людей считают, что носферату — это произведение фантазии известного английского писателя Стокера. Этот автор создал увлекательное произведение, которое породило целое направление в литературе. Вампир граф Дракула стал олицетворением ужаса на многие года. Последующие писатели отталкивались от классического образа мифического существа для создания своих произведений. Чем вдохновлялся Стокер? Возможно, его до глубины души поразили рассказы об известном валашском правителе Владе Цепеше, который обладал исключительной жестокостью по отношению к своим врагам. Именно такой ответ можно отыскать в различных учебниках по литературе.

Немногие любители фильмов про вампиров знают, что первые упоминания о демонах, которые питаются человеческой кровью и боятся солнечного света, появились еще задолго до Рождества Христова. Через всю историю человечества проходят легенды и мифы, связанные непосредственно с существами, которых сегодня называют вампирами. Различные культуры, которые проживали на разных континентах, не могли обмениваться своими легендами. Поэтому возникает закономерный вопрос: кто или что лежит в основании подобных сказаний?

* * *

Впервые существ, питающихся человеческой кровью можно отыскать в древней шумерской мифологии. Их называли Акшары. К сожалению, не сохранилось каких-либо описаний или объяснений, что это за чудовища и как с ними бороться.

Вавилонская демонология также упоминает про творения ночи, которые питались кровью живых людей. Автор дошедшего до нашего времени трактата называет их Лилу или Лилуту. Жрецы считали, что Лилу – это дух умершего человека, который переродился в Демона. Теперь существо бродит в темноте и охотится на заблудившихся путников. Особое внимание создание ночи обращает на беременных женщин и новорожденных детей. Позже образ чудовища перекочевал в иудейскую религиозную традицию, первосвященники будут называть его Лилит.

Индийские жрецы были уверены, что в ночное время суток, просыпается ужасное чудовище, которое они называли ветале. Книга Баитал Пачиси повествует, что ветале — это человек, который вернулся в мир живых и обрел особые способности, но в процессе оживление его природа изменилась. Теперь ему необходимо питаться человеческой кровью, чтобы продолжать свою жизнь. Интересным является тот факт, что нежить обитает под землей, опасаясь света солнечных лучей, а также может превращаться в летучую мышь. Некоторые исследователи считают, что данное поверее сыграло значительную роль в формировании обычая кремации покойников.

Жители поднебесной империи опасались существа, которое может ночью проникнуть в дом человека и выпить его кровь. Однако интерпретации жителей Китая, гласит, что вампир мог не только пить кровь жертвы, также он выпивал энергию «ци». Именно энергия «ци» является той живительной силой, которая заставляет функционировать человеческий организм. Тело, лишённое этой силы, становилась словно манекеном. Различные демоны могли завладеть пустой оболочкой и затем совершать различные преступления и насылать бедствия на жителей страны.

В Древнем Египте существовало поверье, что богиня Сохмет, иногда испытывала страшную жажду, утолить которую могла исключительно человеческая кровь. Египтяне опасались того, что люди, которых кусала богиня, превращались в существ, которые испытывали сильную тягу именно к человеческой крови. Древние жители Египта были уверены, что богиня часто посещает мир живых и здесь на Земле выбирает самых красивых юношей, которые затем разделяют с ней ложе. Однако не всегда такому счастливчику удавалось уйти целым и невредимым. Довольно часто богиня кусала своего избранника, превращая последнего в нежить. К сожалению, древние манускрипты и пергаменты не сохранили описаний этих вампиров и методов борьбы с ними.

Римские историки упоминают легенды о призраках, которые могли превращаться в прекрасных девушек или юношей, а также часто принимали облик большой летучей мыши. Призраки заманивали одиноких путников в укромное место, где высасывали из них всю кровь.

Легенды и мифы друидов не достались современной науке, конечно же католическая церковь провела значительную работу по уничтожению литературных памятников того времени. Однако известно, что впервые вампиры упоминаются в английской летописи 11 века. Walter Map сделал заметку на полях хроники. В этом небольшом повествовании говорится о том, что в округе начали происходить странные убийства. Жертв находили полностью обескровленными.

Славяне верили, что в случае, если человек умер насильственной смертью и не был должным образом похоронен или же являлся темным колдуном при жизни, то такой покойник может восстать из могилы после смерти и начать тревожить живых людей. Восставших из могилы людей называли упырями. Примечательно то, что живые мертвецы поднимались из своих могил исключительно по ночам и боялись солнечного света.

Американские индейцы имеют схожие легенды. Согласно представлению этих коренных народов Америки, человек, отправившийся в горы и там погибший, становился демоном, которого называли Вендиго. Это существо по ночам спускалось с гор и пробиралось в дома к людям. Оно убивало путников и выпивало из них всю кровь. В мифологии племени Апачи существует легенды про «хладного демона». Демон имел внешний облик человека, отличался невероятной физической силой и скоростью передвижения. Демон предпочитал похищать красивых девушек, а затем выпивал из них кровь.

Таким образом, различные культуры и народы имели общие понятия про существ, которые нападают на людей и питаются их кровью. Конечно же, можно предположить, что данные мифы кочевали из народа в народ, где успешно приживались и обрастали новыми выдумками.

Однако существует не состыковка в данной теории. Возникает закономерный вопрос, как племена индейцев, проживающие на отдельном континенте, придумали историю, которая гармонично вписывается в представление других народов о вампирах? Ответить на подобный вопрос довольно сложно. Все образованные люди уверены, что подобных мифических тварей не существуют и поэтому этот вопрос не является важным. Однако восприятие людей может измениться. Существуют сведения, что в восемнадцатом веке в центре просвещенной Европы начался интереснейший процесс, который как раз и был посвящен проблеме вампиризма.

* * *

18 век стал переломным в истории человечества. Были сделаны различные научные открытия, которые перевернули мировоззрение людей. Однако наряду с явным технологическим развитием, среди людей возникла настоящая паника по поводу появления вампиров. Дело доходило до того, что в охоту на нежить привлекались даже государственные служащие.

В 1721 году произошел первый инцидент, который был задокументирован и рассматривался официальными властями. В этот исторический период Сербия входила в состав габсбургской монархии. Всё началось с того, что 18 апреля 1720 года, умерший 62 летний Петара Благоевич пришел домой к своей семье, и попросил у них еды. Согласно показаниям свидетелей, которые видели вампира, его сын, вышел к своему не упокоенному отцу, чтобы уговорить того вернутся в могилу. А уже утром был найден его абсолютно обескровленный труп. Вампир неоднократно приходил после захода солнца в селение. Мирные жители были в настоящей панике, поэтому обратились к представителям официальной власти, которые довольно радикально решили эту проблему.

Были созданы специальные охотничьи команды, которые разместились в селении и начали поджидать прихода монстра. Вампир пришел как обычно после захода солнца и охотники предприняли попытку застрелить его. Согласно дошедшим до нас материалов дела, половина из них была убита. С восходом солнца существо скрылось в лесу и более в деревню не приходило. Было принято решение эксгумации тела покойного, но когда вскрыли гроб, то обнаружили, что он пуст. Судебное разбирательство было закрыто в виду того, что нападения на жителей деревни прекратились.

В 1734 году произошел подобный инцидент. Отставной солдат, занимавшиеся фермерством Арнольд Пaoлo стал жертвой нападения человека, который сильно искусал потерпевшего. В скором времени после этого Арнольд скоропостижно скончался. В деревне начали происходить загадочные убийства. Среди людей поднялась настоящая паника. В эту деревню были направлены лучшие следователи, которые достаточно подробно задокументировали всё происходящее. Дошло до того, что начали вскрывать могилы недавно похороненных людей. Когда была вскрыта могила Арнольда, то оказалось, что тела нет на месте. Дальнейшее расследование, не привело ни к каким результатам.

* * *

Эти два инцидента породили продолжительный спор ученых, целью которого было выяснить все факты и обстоятельства этих странных дел. Дело дошло до того, что в 1746 году известный французский ученый и историк Антуан Августин Кальме издал сборник различных свидетельств очевидцев, которые утверждали, что сталкивались с вампирами. Ученый досконально изучил все обстоятельства, побывал на местах происшествий, опросил свидетелей. Богослов пришёл к феноменальному выводу. Согласно его мнению, существовала неизвестная болезнь, которая как раз и была причиной возникновения у больного тяги, к человеческой крови, а также имела неисследованную симптоматику, которая проявлялась в боязни к солнечному свету, а также изменяла биоритмы жизни человека.

Подобные выводы, не позволили обществу расслабиться и наслаждаться жизнью. Наоборот, это привело к усилению паники среди населения страны. Королеве Марии Терезе пришлось лично вмешаться в это дело, она издала специальный указ, который опровергал существование вампиров и приказывал всем жителям империи не верить в них. Даже подобное радикальное вмешательство со стороны власти, не успокоило жителей страны.

Стали издаваться различные руководства, как выявить вампира и уничтожить его. Конечно же, необходимо понимать, что радикальные меры, которые призывали применять авторы подобных руководств, были довольно плачевными. Ведь довольно часто люди становились жертвами произвола со стороны экзальтированных сограждан. Различные отклонения были поводом, для того, чтобы обвинить человека в вампиризме и убить последнего. Благодаря суевериям общества, сформировалось некая негласная традиция, как убить вампира.

* * *

Различные народные суеверия, а также оккультные традиции, которые достаточно широко применялись в обществе 18 века, привели к тому, что были разработаны специальные способы, как нейтрализовать вампира.

Если пробить сердце вампира осиновым колом, то он больше никогда не поднимется из могилы и не сможет донимать живых. Данный миф имеет абсолютно реальную подоплеку. Действительно, если пробить сердце любого живого организма, что всякому человеку понятно, что несчастный больше никогда не встанет. Наверняка, большинство людей даже не рассуждали по этому поводу, но принимали это на веру. Допустим, что человек или вампир уже давно мертв. Что все биологические процессы в его организме завершены. В таком случае сердце не будет работать, перегоняя кровь, обогащенную кислородом. Поэтому не имеет никакого смысла пробивать сердце нежити. Использование осины связано с каббалистической традицией. Ведь осина, считается священным деревом.

Вампиром можно убить, если отрубить ему голову. Необходимо отметить, что данный метод действительно работает на все 100%. Не существует ни одного живого организма, который мог бы продолжать свое существование с отрубленной головой. Что стало причиной появления такого верования остается загадкой. Однако нельзя не поразиться прагматизму людей, которые рекомендовали проводить подобную процедуру.

Жечь вампиров. Скорее всего, это отголосок, распространенной в средние века процедуры сожжение еретиков и инакомыслящих. Концепция данного убеждения базируется на словах священного писания Нового Завета про очистительный огонь, который должен сжечь всю скверну.

Вампиры боятся чеснока. Появление этого тезиса связано с убеждением средневековых докторов, что чеснок отгоняют различные болезни. Поэтому ещё довольно долго чеснок использовался, как первое средство при различных заболеваниях.

Кровососа можно отпугнуть различными религиозными атрибутами. Появление подобного тезиса очевидно. Ведь представление простых людей, вампир — это демон, который стремиться навлечь беду на живых людей.

Проточная вода может убить нежить. Довольно часто вода хранилась длительное время в различных емкостях. Следовательно, довольно часто вода портилась и люди, которые использовали ее, страдали различными недугами. Поэтому данное убеждения основывается на том, что проточная вода является чистой и не несет вреда здоровью. Поэтому в ней и можно убивать вампиров.

Различные народы мира имели схожее представление про вампиров. К сожалению, невозможно установить, что стало прообразом появления подобных мифов. Однако с уверенностью можно заявить, что человеческая боязнь всего неизвестного стала причиной того, что подобное верование укоренилось и нашло плодотворную почву для своего распространения. Теперь же, благодаря кинематографу, каждый человек знает про существ ночи, которые охотятся за одинокими путниками.