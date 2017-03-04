Норвежские ученые доказали, что у веганов рождаются недоразвитые дети

Бесконечная «война» между веганами и мясоедами продолжается. На сей раз о своей работе отчитались норвежские ученые из исследовательского центра Uni Research, сообщившие о завершении 5-летнего исследования, направленного на изучение влияния витамина B12 на развитие человека в младенчестве.

В самом начале исследования ученые взяли образцы крови у 500 младенцев из Непала для проведения анализа на уровень содержания в ней витамина B12. Через 5 лет исследователи повторно взяли анализ крови у тех же детей, а затем провели несколько тестов на проверку их интеллектуальных способностей. К концу эксперимента было установлено, что детям с нехваткой витамина B12 гораздо хуже даются различные головоломки и даже обычная азбука — они хуже распознают буквы. Кроме того, выяснилось, что такие дети испытывают определенные трудности в социальном аспекте – у них имеются проблемы с интерпретацией эмоций своих сверстников.

Таким образом исследователям удалось установить связь между низким содержанием витамина B12 у младенцев и проблемами в развитии. Ученые отмечают, что проблемы в этом случае могут возникать уже на стадии внутриутробного развития.

Исследователи говорят, что в основном витамин B12 содержится в мясе, яйцах и молочной продукции, поэтому в группу риска прежде всего входят жители бедных стран, где наблюдается явная проблема с возможностью обеспечения должным образом разнообразия своего рациона. Ну и, конечно же, веганы, которые, в свою очередь, вообще не употребляют пищу животного происхождения, нередко таким же образом нанося вред и здоровью своих детей, так как обычно стараются привить им определенные этические нормы, которым они сами следуют.

Помимо прямой связи между нехваткой витамина B12 и заниженным развитием интеллектуальных способностей у детей, ученые отмечают связь между дефицитом этого витамина у матерей и преждевременными родами. В этом случае, говорят ученые, шанс родить недоношенного ребенка повышается на 21 процент.

Как уже было отмечено выше, борьба между веганами и мясоедами длится уже не один десяток лет. Согласно данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) за 2012 год, сыроедение и вегетарианство отнесено к психическим расстройствам и признано отклонением от нормального поведения. Отчасти на такой шаг ВОЗ пошла после случая, произошедшего в Испании, где одна из семей сыроедов города Малага довела своих детей до полного истощения строгой диетой.

С данными ВОЗ не согласна Американская ассоциация диетологов, которая убеждена в том, что веганство приносит исключительно пользу здоровью человека, так как веганы обычно не употребляют трансжиры, меньше употребляют сахара и соли, но при этом употребляют больше продуктов, содержащих клетчатку. Такая диета позволяет строже контролировать свой вес.

На этом хотелось бы статью и завершить, но справедливости ради стоит отметить, что в рамках более ранних научных исследований было установлено, что в веганстве есть и более серьезные положительные аспекты. Так, веганы имеют на 14 процентов меньше шансов заболеть раком и на 36 процентов меньше рискуют получить метаболический синдром – предвестник болезней сердца, диабета и инсульта.

Источник: https://hi-news.ru/