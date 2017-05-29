Нибиру уже в августе вызовет небывалые катаклизмы

Альтернативный исследователь космоса Дэвид Мидс утверждает, что к Земле стремительно приближается легендарная Нибиру, также известная как Планета Икс. По подсчетам специалиста, уже в начале августа, то есть всего через 2,5 месяца, притяжение этого небесного тела вызовет на нашем «голубом шарике» стихийные бедствия небывалой масштабности, по причине которых, скорее всего, погибнет половина человечества (источник esoreiter.ru).

Столь неутешительный прогноз Мидс на днях озвучил известному британскому изданию «Daily Star». Теоретик убежден, что Нибиру и планетный кластер, сопровождающий ее, приведут к опустошению Земли и практически гибели человечества. В частности, по мере приближения Планеты Икс к Солнечной системе на Земле будут спровоцированы колоссальные цунами, которые моментально уничтожат прибрежные регионы. Гравитационное притяжение Нибиру будет настолько мощным, что приведет к землетрясениям мощностью 9,0 баллов по шкале Рихтера (уточним, что самое мощное локальное землетрясение зафиксировано на Земле с магнитудой в 8,5 балла) и цунами со скоростью распространения волны свыше 1000 километров в час. Исследователь считает, что после этого в лучшем случае выживет лишь 50 процентов землян.

Мидс рассказывает: «Человечество находится перед глобальной катастрофой, отдаленный волны которой мы уже ощущаем. Уже сейчас погода меняется благодаря электромагнитной плазматической связи между Нибиру и Землей. Этим летом мы столкнемся с сейсмической активностью, вулканизмом и штормами невероятной силы. Супер-вулканы, способные в одночасье стереть с лица земли целые народы, начнут интенсивное извержение. В сторону Японии и восточных побережий американских континентов двинутся разрушительные цунами, которые не оставит камня на камне в прибрежных районах. Когда Нибиру зайдет в Солнечную систему, следует ожидать выброса корональной массы на Солнце. Электромагнитная сетка нашей планеты будет изменена, полюса сдвинутся на 30 градусов, и это вызовет выход воды из Мирового океана».

Специалист также утверждает, что американское правительство прекрасно осведомлено о предстоящей угрозе, при этом сильные мира сего непременно как-нибудь обезопасят себя, например, скрывшись в высокотехнологичных бункерах глубоко под водой или землей. Всем же остальным можно уповать лишь на Бога…