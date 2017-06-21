Невероятная тайна найденного мифического Серебряного города

Однажды среди древних рукописей исследователям случайно встретился небольшой рассказ с упоминанием о таинственном Серебряном городе. Затем они наткнулись и в других нескольких источниках на упоминания об этом полумифическом граде, расположенном в районе Центральной Азии. А существовал ли реально в истории такой богатый город, полный серебра?
Серебряный город стал поэтической метафорой и символом Востока, воспетым в древних легендах и мифах, согласно которым это было райское место на земле. Улицы этого города были выложены серебряными плитами, а стены домов были построены из золотых слитков. В цветущих садах этого древнего мифического града пели красивейшие райские птицы и росли чудной необычайной красоты растения.
Один китайский историк третьего века нашей эры Суань Чжу описывал в древнем трактате существование невероятно богатого крупного поселения на Севере Азии. Там, где от жары плавятся даже камни, и трескается песок. В своем трактате он говорил, что за несметные богатства этого Серебряного города Китай обязательно начнет новую войну.
Уже в четырнадцатом веке похожее описание встречается в средневековых рукописях одного историка из Бухары, в которых он сообщает о поручении монгольского хана Белбека своим полководцам завоевать город Серебра. Хан призвал их во время захвата богатейшего селения не жалеть никого и уничтожать всех на своем пути от мала до велика.
Китайский император и монгольский хан, разделенные в веках тысячелетием, стремились к одному и тому же. Их главной целью было завоевание крупного богатого таинственного города, обладающего огромными серебряными запасами. Может ли вымысел о таинственном граде огромной ценности так точно повторяться в древних исторических письменах абсолютно в разных временных интервалах? А это может означать, что в них скрыта и частица истинны.
Ключевое название города связано с серебром. Вполне вероятно, что в нем находилась сокровищница или природные богатые залежи серебра. Только неизвестно к какой именно культуре и цивилизации он относился, где он точно был расположен географически, хотя, скорее всего это был именно восточный среднеазиатский процветающий город.
Известнейший средневековый восточный философ, врач, персидский историк десятого века нашей эры мыслитель Авиценна в одном из своих 450 трактатов прямо описал Серебряный город. Авиценна писал о том, что древние мудрецы сокрыли все золото и богатства мира в разных труднодоступных местах, поэтому завладеть ими крайне трудно. Согласно описанию из его другого трактата, в одном из таких мест – в стране Мавира Махма в труднопроходимых горах возле города Исфара (крупный промышленный город существует и поныне на севере Таджикистана) стоял райский дворец, в котором кирпичи были сделаны из золота и серебра.
Ученые по описанию из арабского трактата определили местоположение сказочных гор и пришли к выводу, что это Туркестанский хребет, расположенный между современными городами Центральной Азии: Бишкек, Душанбе и Ташкент. В архивах Туркестанского кружка, расположенного в киргизской столице с 1895 года, исследователи наткнулись на протокол, датированный 1896 годом, о поручении археологам Малицкому и Андрееву отправиться в экспедицию по Баткенской области, граничащей с Исфарой со стороны Таджикистана, для изучения Серебряного края.
На краю Ферганской долины в гористой местности Баткенской области вдоль таджикской границы исследователи обнаружили несколько десятков тонн отработанной пустой геологической породы, представшей перед ними в виде огромных рукотворных холмов. Насыпи состояли из отвала выработанной горной породы, кусков отбитого камня, сланца и руды. Загадка была в том, что нигде поблизости не наблюдалось следов каменоломен, за исключением одной пещеры, уходящей постепенно вниз на глубину почти пятьдесят метров.
Исследователи выяснили, что в глубине велась добыча серебряной руды и свинца. Первые упоминания об этом руднике появились ещё во втором веке нашей эры, а последние сведения о нем датируются шестнадцатым веком. Получается, что этот подземный рудник разрабатывался вручную почти полтора тысячелетия, а серебро из его недр разошлось по всей Средней Азии от Туркменистана и Узбекистана до Китая и монгольских степей.
Из древних описаний месторождений этого района известного арабского географа Истахри, жившего в десятом веке нашей эры, ученым стало известно, что древнейший серебряный рудник называли Кан-и-Гут, что в переводе означает Рудник Погибели. По легенде рудник основал хан Худояр, в качестве шахтеров использующий осужденных на казнь провинившихся людей и неугодных хану, поднимающих протестное движение в народе, лидеров. Люди, попадающие в подземелья рудника, бесследно исчезали и больше уже никогда не поднимались на земную поверхность. И действительно, во время современных обследований подземных лабиринтов и ходов огромной подземной пещеры с многочисленными переходами от уровня к уровню спелеологи находили не только остатки керамических светильников, кайла, котлов, древних топоров, но также кандалы и останки древних рудокопов.
Первая настоящая Канигутская исследовательская экспедиция для полномасштабного изучения рудника была организована в 1920 году. В составе группы были специалисты разных научных направлений, которые в течение двадцати дней сумели подготовить подробный план подземной системы заброшенной шахты со всеми её многочисленными переходами, огромными залами и спусками по уровням до шестидесяти метров. Ученые доказали тогда, что Кун-и-Гут является самым уникальным во всей Средней Азии рудником и по масштабам, и продолжительности добычи природных ископаемых.
Таким образом, никакого райского города-сада, построенного из серебряных и золотых слитков, на самом деле не существовало. На месте его предположительного географического положения располагался бывший серебряный средневековый рудник, забравший тяжелым опасным трудом жизни тысяч и тысяч человек. В рудниках средневековья всегда, на тяжелейшей и смертельно опасной работе, с кайлом в руках трудились осужденные на смерть преступники и рабы, взятые в плен во время военных походов. Именно за рудник с серебряной жилой, за самый ценный в средневековье металл, а не за райский сказочно богатый Серебряный град, билось столько воителей и полководцев.
Источник: tainy.net