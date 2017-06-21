Невероятная тайна найденного мифического Серебряного города

Однажды среди древних рукописей исследователям случайно встретился небольшой рассказ с упоминанием о таинственном Серебряном городе. Затем они наткнулись и в других нескольких источниках на упоминания об этом полумифическом граде, расположенном в районе Центральной Азии. А существовал ли реально в истории такой богатый город, полный серебра?

Серебряный город стал поэтической метафорой и символом Востока, воспетым в древних легендах и мифах, согласно которым это было райское место на земле. Улицы этого города были выложены серебряными плитами, а стены домов были построены из золотых слитков. В цветущих садах этого древнего мифического града пели красивейшие райские птицы и росли чудной необычайной красоты растения.

Один китайский историк третьего века нашей эры Суань Чжу описывал в древнем трактате существование невероятно богатого крупного поселения на Севере Азии. Там, где от жары плавятся даже камни, и трескается песок. В своем трактате он говорил, что за несметные богатства этого Серебряного города Китай обязательно начнет новую войну.

Уже в четырнадцатом веке похожее описание встречается в средневековых рукописях одного историка из Бухары, в которых он сообщает о поручении монгольского хана Белбека своим полководцам завоевать город Серебра. Хан призвал их во время захвата богатейшего селения не жалеть никого и уничтожать всех на своем пути от мала до велика.