Неуместные артефакты и факты: почему учёные закрывают глаза на необъяснимое?

Натуралист Айвен Сандерсон прославился в прошлом столетии яркими книгами и публикациями в прессе о своих путешествиях. Он также привлёк внимание общественности интереснейшими выступлениями по телевидению и радио, рассказывая о нераскрытых тайнах и необычных явлениях. При этом писатель ввел в употребление, придуманный им, термин: «неуместный артефакт». Это понятие, широко используется и поныне. Оно призвано обозначать некий объект, палеонтологический или археологический, существование которого с точки зрения официальной науки попросту невозможно.

Такие материальные сущности как бы есть, но их предпочитают игнорировать, отмалчиваясь от комментариев. А отсутствие выводов по некоторым фактам далеко не всегда приносит пользу. Пробелы в знаниях не дают возможность развиваться отдельным областям познания, так как не в меру серьёзные научные деятели по собственному усмотрению отделяют возможное от неприемлемого.

Сам Сандерсон в своё время скопил огромную коллекцию из таких артефактов. Одним из них являлось старинное индейское украшение из монет. История эта произошла во время раскопок древних захоронений в 1965 году. Упомянутую ценность достали из земли, где она пролежала, как полагали, около четырёх столетий. Подобные находки не редкость для могил средневековья. Однако, курьёз в том, что монеты, при ближайшем рассмотрении, оказались денежными единицами США того же года выпуска.

Как мог подобный предмет оказаться в прошлом? Да ещё на субъекте, почившем столетия назад! Газеты объяснили подобное весёлым нравом студентов, принимавших участие в данном археологическом мероприятии. Их попросту обвинили в неудачной шутке. Однако, некто мистер Зибра не смирился с подобным положением дел. Он всерьёз счёл нелепую ситуацию происками инопланетян, о чём заявил официально в своей публикации.

Реакцию скептиков на вышеописанную историю предугадать несложно. Естественно, без всяких колебаний любой здравомыслящий человек сочтёт гипотезу Зибра абсурдной, а её автору предложит обратиться к психиатру. Ведь всё это действительно разумно?