Неуместные артефакты и факты: почему учёные закрывают глаза на необъяснимое?

Натуралист Айвен Сандерсон прославился в прошлом столетии яркими книгами и публикациями в прессе о своих путешествиях. Он также привлёк внимание общественности интереснейшими выступлениями по телевидению и радио, рассказывая о нераскрытых тайнах и необычных явлениях. При этом писатель ввел в употребление, придуманный им, термин: «неуместный артефакт». Это понятие, широко используется и поныне. Оно призвано обозначать некий объект, палеонтологический или археологический, существование которого с точки зрения официальной науки попросту невозможно.
Такие материальные сущности как бы есть, но их предпочитают игнорировать, отмалчиваясь от комментариев. А отсутствие выводов по некоторым фактам далеко не всегда приносит пользу. Пробелы в знаниях не дают возможность развиваться отдельным областям познания, так как не в меру серьёзные научные деятели по собственному усмотрению отделяют возможное от неприемлемого.
Сам Сандерсон в своё время скопил огромную коллекцию из таких артефактов. Одним из них являлось старинное индейское украшение из монет. История эта произошла во время раскопок древних захоронений в 1965 году. Упомянутую ценность достали из земли, где она пролежала, как полагали, около четырёх столетий. Подобные находки не редкость для могил средневековья. Однако, курьёз в том, что монеты, при ближайшем рассмотрении, оказались денежными единицами США того же года выпуска.
Как мог подобный предмет оказаться в прошлом? Да ещё на субъекте, почившем столетия назад! Газеты объяснили подобное весёлым нравом студентов, принимавших участие в данном археологическом мероприятии. Их попросту обвинили в неудачной шутке. Однако, некто мистер Зибра не смирился с подобным положением дел. Он всерьёз счёл нелепую ситуацию происками инопланетян, о чём заявил официально в своей публикации.
Реакцию скептиков на вышеописанную историю предугадать несложно. Естественно, без всяких колебаний любой здравомыслящий человек сочтёт гипотезу Зибра абсурдной, а её автору предложит обратиться к психиатру. Ведь всё это действительно разумно?
Но жителям прошлого столетия было легко рассуждать данным образом. А сложность в том, что к XXI веку таких до неприличия неуместных фактов скопилось слишком много. Тем более, что с развитием технических возможностей, у человечества появился шанс посмотреть немного дальше собственного носа. И скептикам всё труднее давать здравые объяснения подобным нелепостям.
Наследили в истории
Человек разумный широко расселился по миру, согласно официальным научным данным, всего сорок тысячелетий тому назад. Но, в таком случае, как объяснить местную достопримечательность одной из деревень Танзании? Это тропа из глины, окаменевшей, по мнению учёных, за четыре миллиона лет до появления древних людей. В ней застыли, отчётливо видимые, следы двух пар человеческих ног. Они самой обыкновенной формы, и могли бы принадлежать любому из наших современников, если бы не срок их давности. Свои «отметины в истории» оставили обычные, возможно даже во всём схожие с нами, мужчина и женщина. И произошло это в те времена, когда, как может подтвердить каждый усердный школьник, по свету не ходили даже питекантропы. Такая находка была сделана палеонтологической экспедицией в 1977 году. Но интерес туристов к неуместному артефакту до сих пор не угасает.
ЦРУ запускает свои когти в прошлое
Во времена «холодной войны» летающие объекты неясного происхождения и странные свечения в Советском Союзе принято было считать американскими спутниками-шпионами, заполонившими страну. А всех, кто сомневался в этом называли агентами ЦРУ. Это понятно! Только не ясно, что делали «враги советского народа» в Кирилло-Белозерском монастыре в XVII веке? Обитатели этого тихого пристанища в августе 1667 года стали очевидцами огромного, ярко светящегося, неопознанного объекта, расположившегося над поверхностью мирных окрестных вод. Странное видение мерцало и двигалось, меняя направление и траекторию, о чём сохранилось письменное свидетельство монахов, решивших донести рассказ про чудесное явление до потомков.
«Агенты ЦРУ», видимо, укоренились и действовали ещё в начале нашей эры в индийском храме близь города Бомбея, летописи которого, передаваясь через поколения, донесли до современных людей сведения о таинственном аппарате, поглощающем солнечную энергию и умеющем летать. На глиняной табличке, оставленной настоятелем храма, изображены чертежи самолёта, функционирующего более тысячелетия назад.
Труднее объяснить шпионажем обломок древнего вертолёта, извлечённый из культурного слоя начала эры. Находка обнаружена археологами на острове Крит в 1995 году.
Странными явлениями полнится история деревни Шукнаволок в Карелии. Поселение представляет собой своеобразную аномальную зону. Необъяснимости начали происходить в этих местах с того самого момента, как в начале прошлого века в окрестностях поселения упал десятиметровый цилиндрический объект, из хвостовой части которого сыпались искры и возгоралось пламя.
С этого дня в озере поблизости поселился «водяной»: небольшое существо метрового роста с большой головой, хлипкими ручками и ножками. А, неожиданно сошедшее на деревню, плотное чёрное облако воплотилось в вязкое вещество. Субстанция оказалось безвредной, и даже долгое время употреблялась поселянами в качестве лекарства. Старожилы постепенно привыкли к местным странностям. Правда их огорчает, что телевизор в этой зоне до сих пор смотреть совершенно невозможно: по всему экрану идут помехи. Хотя в соседних сёлах не наблюдается ничего подобного.
Эксперимент «Феникс»
Приверженцы официальной науки считают «неуместность» артефактов, находимых во множестве на планете Земля, следствием намеренной мистификации или желания населения принимать иллюзорное за реальность. Упомянутому же ранее, происшествию из коллекции Сандерса с древним индейским украшением из современных монет можно найти множество объяснений. Вполне логичным из них является перемещение во времени самого, выкопанного из захоронений, объекта, а может, обладателя денежных знаков, каким-то образом оказавшегося в XVI веке.
Сама возможность трансформации в пределах пространственно-временного континуума имеет подтверждение и из других источников. Некто Эл Билек – инженер из Америки в 1992 году заявил журналистам, что стал участником научного эксперимента «Феникс», в результате которого был помещён внутрь магнетрона и побывал в прошлом. Вернулся он назад в настоящее, как ни в чём небывало, не обнаружив в своём физическом и психическом состоянии никаких изменений. Однако, «жертва науки» уверяет, что до начала трансформации его звали Эдвард Камерон. Но имя оказалось полностью стёрто во вновь обретённой реальности. Оно не упомянуто ни в документах, ни в каких-либо других источниках. Где побывал Эл Билек и существовал ли эксперимент под кодовым названием «Феникс», выяснить не удалось. Впрочем, возможно все вышеописанные события происходили в параллельной Вселенной.
Источник: tainy.net