Несколько интересных фактов об языческом культе Вуду

Самыми распространенными религиями на земле являются Христианство, Мусульманство и Буддизм. Большинство верующих людей, живущих на нашей планете, относят себя именно к одному из этих трех течений. Однако, наряду с ними, вот уже в течение многих тысячелетий существуют и другие, менее популярные религиозные направления, число адептов которых исчисляется не миллионами, а тысячами. Эти верования берут свое начало с первобытных времен, когда люди на земле жили общинно-родовым строем и поклонялись не одному Богу, а нескольким божествам, отвечающим за различные сферы человеческой жизни. Так, например, до принятия Христианства язычниками были древние римляне, греки и славяне.
В современном мире языческие культы уже не так распространены, как это было в античные времена, однако, они не исчезли с лица земли, и до сих пор существует много народов, поклоняющихся духам, демонам и богам стихий. В наши дни язычников можно найти в глухих сибирских поселках, в Южной Америке, Полинезии, в некоторых районах США, в Австралии. Однако, самым мистическим и языческим континентом по-прежнему является Африка. Несмотря на то, что с начала колонизации различные миссионерские группы пытались обратить местных жителей в католиков и мусульман, особого успеха они так и не достигли. В настоящее время более 50% жителей Черного континента, в той или иной степени, являются адептами различных языческих культов. Их вера таинственна, первобытна, загадочна и зловеща, во все времена она навевает священный страх и ужас на тех, кто имел случай с ней столкнуться.
Самой распространенной языческой религией в Африке является Вуду и его разновидности (Худу и Сантерия).
Вуду является самым древним и загадочным верованием, основная концепция которого строится на том, что миром правят особые демоны и духи. Любое событие и явление в жизни простого человека напрямую зависит от благосклонности или неблагосклонности этих духов. Для связи с миром демонов племенем выбирается самый сильный и способный человек, умеющий выходить на связь с потусторонним миром. Жрецы Вуду (или колдуны Вуду) выбираются либо на собрании общины, либо этот титул передается им по наследству (например, от отца или деда).
Совершая особые манипуляции, задабривая духов специальными молитвами и жертвоприношением, колдун может попросить у них совета или помощи, причем как в благих целях (например, излечить от болезни, создать семью, разбогатеть), так и с недобрым намерением (например, наслать тяжелую болезнь, проклятье, бедность, смерть). Сложные обряды и магические заклинания доступны только жрецам Вуду, однако, так называемая «бытовая магия» может быть применена и обычными людьми, которые поклоняются Вуду (например, задобрить духа во время праздника, приготовить исцеляющее болезни снадобье, сделать защитный талисман).
Самыми пугающими моментами в религии Вуду, которые известны даже европейскому человеку, являются ритуалы и проклятия, совершаемые колдуном через создание глиняных, деревянных, восковых, тряпичных кукол, на которых он переносит образ жертвы.
Одним из направлений Вуду является религия Худу, распространенная в некоторых районах Африки. Сами приверженцы этой религии утверждают, что она является темным близнецом Вуду. То есть, вся концепция данного религиозного течения строится на том, что колдун обращается к высшим силам с целью навредить другому человеку: наслать на него порчу, болезнь, украсть душу или даже убить. Но в противовес таким манипуляциям существуют специальные защитные заклинания, снадобья, порошки, применив которые, люди могут защитить себя от дурного влияния. Поэтому, зайдя в дом обычного жителя, исповедующего Худу, можно увидеть массу удивительных загадочных предметов, трав, амулетов, ведь именно так люди защищают себя и свой дом от злых шаманов Худу.
Еще одной разновидностью Вуду является «Сантерия». Эта религия зародилась около 500 лет назад, во времена колонизации Северной и Южной Америки. Наиболее широко Сантерия распространена на Кубе, Бразилии, в странах Карибского бассейна, а также в некоторых южных штатах США (например, штат Миссисипи).
Зародился этот культ следующим образом: колонизировав Северную и Южную Америку, испанские конкистадоры очень остро нуждались в дешевой рабской силе, поэтому совсем скоро к этим континентам направились корабли, идущие из порабощенной Африки и везущие чернокожих туземцев для работы на плантациях. Привезенные рабы весь день трудились в полях, а возвращаясь в хижины, шептали загадочные заклинания на непонятном языке. Все это жутко раздражало их господ, исповедующих Христианство, поэтому рабов стали насильно приучать к католичеству, жестоко наказывая и избивая за непослушание.
Опасаясь избиений и голода, рабы решили обмануть своих хозяев, втайне дав христианским святым имена своих божеств, и используя католические фигурки в своих молитвах. Создавалась видимость, что туземцы приняли Христа как Бога своего и усердно молятся Святому Петру и Павлу, хотя на самом деле они продолжали читать молитвы своим языческим богам. Со временем обман раскрылся, и испанцы презрительно назвали данный культ «Сантерия» (святость). Однако, новую веру африканских рабов искоренить так и не получилось.
Со стороны обряды в Сантерии представляют собой довольно интересное зрелище: шаманские пляски под дым сигар и удары барабанов происходят на фоне алтаря, заставленного керамическими фигурками христианских святых, четками и зловещими языческими масками. Все молитвы и обращения к высшим силам за помощью неизменно заканчиваются жертвоприношением петуха или козленка, что относит этот культ к его прародителю Вуду.
Мир постоянно меняется и трансформируется, безвозвратно уходят в прошлое многие древние обычаи и традиции, маленькие самобытные племена постепенно впускают цивилизацию в свою жизнь, забывая заветы и наследие предков. Быть может, когда-нибудь исчезнет с лица земли и религия Вуду, однако пока, в некоторых уголках планеты все еще возможно услышать мистический бой барабанов и увидеть зловещие восковые фигурки, сделанные старым жрецом.
Источник: http://tainy.net/