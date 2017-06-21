Несколько интересных фактов об языческом культе Вуду

Самыми распространенными религиями на земле являются Христианство, Мусульманство и Буддизм. Большинство верующих людей, живущих на нашей планете, относят себя именно к одному из этих трех течений. Однако, наряду с ними, вот уже в течение многих тысячелетий существуют и другие, менее популярные религиозные направления, число адептов которых исчисляется не миллионами, а тысячами. Эти верования берут свое начало с первобытных времен, когда люди на земле жили общинно-родовым строем и поклонялись не одному Богу, а нескольким божествам, отвечающим за различные сферы человеческой жизни. Так, например, до принятия Христианства язычниками были древние римляне, греки и славяне.

В современном мире языческие культы уже не так распространены, как это было в античные времена, однако, они не исчезли с лица земли, и до сих пор существует много народов, поклоняющихся духам, демонам и богам стихий. В наши дни язычников можно найти в глухих сибирских поселках, в Южной Америке, Полинезии, в некоторых районах США, в Австралии. Однако, самым мистическим и языческим континентом по-прежнему является Африка. Несмотря на то, что с начала колонизации различные миссионерские группы пытались обратить местных жителей в католиков и мусульман, особого успеха они так и не достигли. В настоящее время более 50% жителей Черного континента, в той или иной степени, являются адептами различных языческих культов. Их вера таинственна, первобытна, загадочна и зловеща, во все времена она навевает священный страх и ужас на тех, кто имел случай с ней столкнуться.

Самой распространенной языческой религией в Африке является Вуду и его разновидности (Худу и Сантерия).

Вуду является самым древним и загадочным верованием, основная концепция которого строится на том, что миром правят особые демоны и духи. Любое событие и явление в жизни простого человека напрямую зависит от благосклонности или неблагосклонности этих духов. Для связи с миром демонов племенем выбирается самый сильный и способный человек, умеющий выходить на связь с потусторонним миром. Жрецы Вуду (или колдуны Вуду) выбираются либо на собрании общины, либо этот титул передается им по наследству (например, от отца или деда).