Непальские девочки-богини

Непальцы – вероятно, единственный народ планеты, у которого есть божество, обитающее не на небесах или в тонком мире, а вместе с непальцами на Земле (Источник esoreiter.ru).

Согласно здешней древней религиозной радиции, богиня Таледжу, известная также как Дурга, постоянно обретает телесное воплощение в маленьких девочках, называемых кумари. В Непале периодически выбирают таких непорочных дев, которые обладают тридцатью двумя признаками безупречности. С раннего детства и до полового созревания кумари приносят своему народу счастье и благополучие, а потом, оставленные божественной сущностью, возвращаются к обычной жизни.

Стать кумари – непростое испытание и в то же время огромная честь для непальской девочки. Этого звания почти всегда удостаиваются дети из аристократической касты, которых с пеленок учат правильно выглядеть, говорить и, главное, думать. Одновременно в гималайском государстве действует около десяти кумари. Все их существование направлено на служение соотечественникам – к девочкам беспрерывно приходят страждущие с молитвами и просьбами, желающие взглянуть в глаза земной богини и увидеть в них Таледжу.

Чтобы стать кумари, девочка обязана быть миловидной, а ее родословная и гороскоп должны быть идеальными. Ребенок должен быть совершенно здоровым, в том числе без каких-либо родимых пятен на теле. Богиня Таледжу не должна кровоточить, поэтому кумари оберегают как зеницу ока, не давая ей возможности уколоться или порезаться. Тем не менее, в десять-пятнадцать лет, когда у девочки начинается менструальный цикл, она освобождается от священных обязанностей и начинает восприниматься земляками как обычный человек, а на ее место тут же выбирается новая счастливица, несущая божественны свет.

Земная богиня подобна рабыни в золотой клетке

Кумари живут в отдельных комнатах, куда устремляется бесконечный поток молельщиков. Свою первую ночь коронованная девочка проводит в компании отрубленных козьих и бычьих голов – считается, что такие жертвы просто необходимы богине для ее полного обожествления.

Последующие годы кумари живет в своей комнате одна. Ребенок облачается только в красную одежду и не носит обуви. Тринадцать раз в год кумари покидает свою обитель, однако не имеет возможности ходить по земле – девочку перемещают исключительно на носилках. Несомненно, такой малоподвижный образ жизни плохо сказывается на здоровье юной непалки. Заниматься своеобразными физическими упражнениями она может только в своей комнате и только в одиночестве, при этом в данное время ей, как правило, положено спать.

Всеобщие внимание и обожание – единственные преимущества такой нелегкой жизни. Любое желание кумари хоть и является для ее слуг законом, однако строгие рамки божественных предписаний делает ассортимент развлечений у такой девочки практически нулевым. Попросить себе телевизор, компьютер или хотя бы котенка она не может, а потому изнывает от скуки целое, самое интересное для развивающегося сознания, десятилетие или даже больше. Впрочем, сегодня кумари хотя бы имеют возможность пользоваться услугами частных учителей. Раньше образование для носительниц божественной сущности Таледжу было запрещено.

По достижению половой зрелости девочка возвращается в народ, где ее ждут социализация, привыкание к быту и работа. Замужество для бывших кумари стоит под большим вопросом, поскольку среди непальцев бытует мнение, что экс-богини не могут стать женами. Мол, они приносят своим супругам лишь страдания и вполне могут отправить их к праотцам, неумышленно наслав на избранника болезнь или несчастный случай.