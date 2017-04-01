Ненавижу это повторять, но вы сами виноваты в том, что ваша жизнь — так себе!

Если вы думаете, что ваша жизнь ужасна, вероятно, это так. Если вы думаете, что мир хочет вас уничтожить, скорее всего, это так и есть.

Если вы думаете, что заслуживаете большего, вы, вероятно, действительно этого заслуживаете.

Вы думаете, что мир хочет вас обидеть, но причина в вашем неправильном отношении к жизни — вы смотрите на все не так, как надо.

Вы подпитываетесь негативом, а не позитивом. Вы позволяете негативу контролировать ваш разум и, следовательно, вашу жизнь. Вы позволяете плохому побеждать.

Вы никогда не достигнете успеха, если будете тратить свою жизнь, работая на скучной работе, которая просто истощает вашу энергию, потому что вы слишком ленивы, чтобы поискать что-то более достойное. И это не чья-то, а только ваша ошибка.

Вы никогда не будете путешествовать по миру, и никогда не увидите Париж, если будете все время находить отговорки. Просто купите билет на самолет, упакуйте сумку и езжайте.

Позвольте миру открыть ваши глаза. Пусть он бросит вам вызов и разочарует вас. Боритесь с языковыми барьерами и теряйтесь в незнакомых местах. Перестаньте контролировать свою жизнь и просто идите.

Вы никогда не потеряете вес, если не измените свое питание. Вы никогда не улучшите свое здоровье, если не начнете есть больше овощей и заниматься спортом. Вы никогда не станете умнее и не расширите свой кругозор, если не хотите учиться у других и читать.

Вы никогда не станете счастливым, если будете постоянно фокусироваться на негативе. Вы никогда не обретете счастье, если постоянно будете окружать себя людьми и вещами, которые вас истощают.

Вы — причина, по которой вы несчастны. Вы — причина, по которой вас поглотила рутина. Вы виноваты в том, что у вас плохие отношения, вы постоянно критикуете других и ищете большего. Это все из-за вас самих.

Я не буду ничего приукрашивать. Вы сами себе злейший враг. Вы — единственный, кто стоит на пути ваших целей и вашего успеха.

Жизнь никому ничем не обязана, поэтому ничего не ожидайте.

Не ожидайте, что вам на голову свалится миллион долларов, не ждите, что однажды проснетесь с накачанным телом, не думайте получить работу своей мечты, если вы ничего для этого не делаете.

Если вы чего-то хотите, нужно много работать. И не в пол силы. Я имею в виду, работать на полную.

Вам нужно чем-то жертвовать и пробивать себе путь, даже когда все становится грязным и сложным. Вам нужно продолжать идти, даже когда так хочется все бросить, потому что это единственный способ достичь чего-то великого.

Если вы думаете, что ваша жизнь — сплошная неудача, то это, вероятно, так и есть. Это похоже на известную цитату:

«Если один говорит, что может, а другой говорит, что не может, то оба, как правило, правы».

Не стойте на пути своей жизни, не сдавайтесь, когда тяжело, потому что если вы сдадитесь, лучше не станет. Вместо этого работайте усерднее и разумнее.

Верьте в себя, даже когда больше никто в вас не верит, и вы сможете оглянуться назад и сказать: «Я же вам говорил».

Никто не поверит, что вы на что-то способны, пока вы этого не сделаете, поэтому вы должны сами захотеть осуществить свои мечты.

Другие люди могут хотеть, чтобы ваши мечты осуществились, но только ВЫ можете сделать их реальностью. Только вы можете преуспеть или потерпеть неудачу.

Прекратите делать то, что вас не наполняет, прекратите обвинять других в своих проблемах и перестаньте думать, что жизнь вам должна, потому что это не так.

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала лучше, начинайте так жить уже сейчас.

Начните делать что-то позитивное в правильном направлении, и не останавливайтесь, пока не доберетесь туда, где хотите быть, а затем продолжайте движение.

Источник: http://lifter.com.ua/