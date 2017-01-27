Ненайденные сокровища острова Оук

В один из октябрьских дней 1795 года в заливе Махоун появился небольшой баркас. Что же привело людей в эти безлюдные просторы Северной Атлантики? Джек Смит, Антони Воган и Даниэль Макджинис оказались здесь случайно. Столь же случайно они обратили внимание на безымянный островок, поросший величественными дубами. На остальных островах, а их по заливу разбросано не менее трехсот, росли обычные, ничем не примечательные ели. Искатели приключений решили причалить к дубовой роще. Лодка уткнулась носом в мягкий песок, и тут Джек Смит заметил поржавелый рымболт, что был вбит в скалу. Друзья призадумались: размеры рымболта были таковы, что к нему в пору привязывать солидный фрегат. Вот тебе и безлюдный остров!

Пытливые исследователи ринулись прочесывать дубовую рощу и вскоре очутились на поляне, обильно заросшей травой. Посреди поляны величественно возвышался раскидистый дуб. На стволе дерева были вырезаны загадочные знаки, символы и фигуры. Неподалеку земля заметно осела, обозначив большую круглую впадину, как это обычно бывает на месте засыпанной ямы. «Ясное дело: пиратские сокровища», — решили друзья и начали раскопки.

В твердом синем глиноземе на глубине около трех метров лопаты наткнулись на настил из дубовых бревен. Под бревнами оказался слой еще более твердой глины. Когда одолели еще три метра, показался второй настил. Наконец, достигнув третьего настила на глубине девять метров, кладоискатели поняли, что заполучить сокровища им одним не под силу. Да и зима все чаще напоминала о своем приближении ледяным дыханием ветров.

Зимой Смит, Воган и Макджинис попытались занять деньги на приобретение буровых машин. Но все, к кому они только ни обращались, оставались глухи к их просьбам. Остров пользовался у местных жителей дурной славой: здесь-де обитали привидения. Старики, вспоминая дни своей молодости, уверяли, будто собственными глазами неоднократно видели какие-то костры на острове.

Прошло восемь лет. Друзья обзавелись семьями, поселились на острове. Они назвали его Оук (дословно — дуб). К этому времени были собраны необходимые средства, и работы возобновились.

С помощью ворота и деревянных бадей яму углубили до двадцати четырех метров. Ниже шел слой древесного угля, насыпанный поверх толстой циновки из кокосового волокна. На глубине двадцати семи метров обнаружили твердую, как кирпич, корабельную шпаклевку. Под шпаклевкой покоился большой плоский камень. Он весь был испещрен странными письменами, которые никто не мог прочитать (впоследствии камень бесследно исчез).

Сокровища близки, решили кладоискатели, и продолжали кирками вгрызаться в землю. На глубине тридцати метров — новое препятствие. Поскольку дело происходило поздним субботним вечером, решили заключительную часть работы отложить до понедельника. Однако рано утром в понедельник все увидели, что яма наполнена водой…

Еще не подозревая, с каким уникальным и хитроумным инженерным сооружением имеют дело, кладоискатели кинулись вычерпывать воду вручную. Прошло несколько недель изнурительного труда, прежде чем они уяснили наконец тщетность этой затеи. Тогда решили вырыть еще одну яму, рядом с первой. Вскоре и она наполнилась водой, тогда как уровень воды в первой яме не понизился ни на сантиметр.

Это означало катастрофу. Друзья обанкротились. Смит и Макджинис остались жить на острове и занялись сельским хозяйством.

Вторая экспедиция

В 1849 году был организован широко разрекламированный синдикат по добыче сокровищ острова Оук. К этому времени из трех неудачников в живых остался только Воган. Прежде чем начинать дорогостоящую выемку грунта, синдикат произвел разведку. Над первой ямой соорудили платформу. Разведку начали с роковой отметки 30 метров. Миновали два очередных дубовых настила, покуда бур не начал вдруг «бить». Незамедлительно подняли его на поверхность и внимательно осмотрели. Кое-где в комьях голубоватой земли проблескивало золото — разрозненные звенья тонкой золотой цепочки. Сомнения рассеивались: в яме действительно были спрятаны сокровища.

Прошло еще несколько дней — и руководитель буровых работ заверил руководство синдиката: судя по всему, внизу два дубовых сундука, набитых кусками металла, по всей вероятности, золотом.

Дальнейшие действия синдиката — скрупулезно точное повторение ошибок первой экспедиции: безуспешные попытки откачать воду; вторая (теперь уже третья по счету!) яма, параллельная главному стволу; подкоп к первой яме и… морская вода, бьющая мощным фонтаном.

Тем не менее было сделано важное открытие: уровень воды в ямах колебался в зависимости от океанского прилива и отлива. Глинозем морскую воду не пропускает, рассуждали кладоискатели, стало быть, существует подземный канал, ведущий к океану. Начались поиски на берегу. После того как перекопали груды песка, нашли пять подземных водостоков. По ним во время прилива вода и устремлялась к центральному каналу, ведущему в глубь острова. Необходимо было отрезать ямы от океана. С этой целью вдоль берега возвели высоченную дамбу. Казалось бы, все благоприятствовало дальнейшим поискам. Однако все в том же 1849 году необычно высокий прилив разрушил дамбу до основания. Синдикат обанкротился. Остров отстоял свои сокровища.

Экспедиция третья и последняя

Более сорока лет никто не рискнул заполучить клад острова Оук. Наконец некий Фредерик Блайр организовал новый синдикат. К этому времени первая яма и все остальные основательно разрушились, все было нужно начинать сначала. Блайр начал с бурения пяти скважин, поперек предполагаемого подземного канала. Затем в скважины заложили динамит и взорвали. Как ни странно, вода в ямах больше не поднималась.

На глубине сорок шесть метров бур наткнулся на мягкий камень. Кусочки этого камня были отправлены в одну из химических фирм Англии. Заключение экспертов гласило: присланные образцы — обыкновенный бетон.

После слоя бетона, а затем дерева располагалось вещество, чьи свойства никто из бурильщиков не мог точно установить. По всей вероятности, это был мягкий металл, который пружинил, перемещался, выскальзывал из-под сверл. Именно так и должно было вести себя золото. Дальше, через полметра, снова шло дерево и, наконец, бетон.

Фредерик Блайр торжествовал. Теперь уже никто не посмеет усомниться, что нащупана цементная камера, битком набитая золотыми монетами и слитками. Это и есть клад острова Оук. Два дубовых сундука с золотом на глубине тридцать метров зарыты всего лишь для отвода глаз, дабы ввести в заблуждение охотников за кладами.

Казалось, желанная цель близка. Но и на сей раз, по странной прихоти судьбы, до раскопок дело так и не дошло. Зарядили проливные дожди, земля в районе буровой из-за многочисленных ям, туннелей и скважин превратилась в сплошное болото. К этому времени синдикат уже истратил около 20 тыс. фунтов стерлингов и, по существу, обанкротился. Работы пришлось свернуть.

На следующее лето островом заинтересовался американец Гильберт Хеддон. Заокеанский искатель приключений поставил дело на широкую ногу. Он провел с материка электрический кабель, произвел обширные раскопки. До самой осени высасывали мощные насосы воду из ям, но совладать с океанской стихией не могли. Так бесславно закончилась третья и последняя экспедиция.

Пираты, викинги, переселенцы…

Кто они, эти люди, так хитроумно упрятавшие свои сокровища? Кто проектировал подземные каналы, надежно защищающие тайник от непосвященных? Что было написано на камне, который обнаружила первая экспедиция? Как оказалось кокосовое волокно в суровой Новой Шотландии? Что означают платформы из дубовых бревен, проложенные через каждые три метра? Можно ли вообще разгадать тайну подземного сооружения острова Оук?

Большинство исследователей приписывают клад острова Оук пиратам Генри Моргану, Эдварду Тичу, более известному в свое время под кличкой «Черная борода». Между прочим, именно Э. Тичу принадлежит знаменитое: «Мои денежки может найти и открыть лишь сам сатана. Кто проживет дольше сатаны, заберет все». Заметим, что «пиратская» версия в нашем случае не выдерживает критики. Вырыть хорошо профилированный пятидесятиметровый колодец — такая работа по силам лишь нескольким десяткам землекопов, возглавляемых выдающимся инженером. Как известно, пиратское ремесло разительно отличается от ремесла землекопа, тем более инженера.

Кто еще, кроме пиратов, мог спрятать свои богатства на острове Оук?

Одна из возможных версий, выдвигаемых учеными: викинги. Известно, что викинги, ограбив богатейшие города Средиземноморья, прошли через Геркулесовы столбы и переплыли Северную Атлантику. Уже за 500 лет до Колумба норманны бывали в Новой Шотландии, проплывали мимо ее многочисленных островов и даже провели там несколько зим. Однако в древних сагах, повествующих о плавании Лейфа Эриксона и других норманнов, ничего не говорится о каком-либо грандиозном инженерном сооружении или об огромном богатстве, перевозимом в легендарный Винланд.

Не исключено, что сокровища принадлежат древнему кафедральному собору святого Андрея, находившемуся в Шотландии. Когда в 1560 году этот богатейший собор был упразднен, неисчислимые его богатства таинственным образом исчезли. До сих пор так и не выяснено, куда делась церковная утварь, золото и серебро, драгоценные камни, трофеи, взятые у англичан после битвы при Баннокберне в 1314 году.

Джон Смидмен, один из участников раскопок на острове Оук, был убежден, что «денежную яму» вырыли первые французские поселенцы в целях добычи руды. Трудно поверить, чтобы французские горняки производили изыскания в чистом глиноземе. Столь же невероятно, что, потерпев неудачу, они методично забивали ствол шахты… дубовыми бревнами.

Самая правдоподобная версия такова. Клад представляет собой золотой запас, принадлежавший французскому форту на острове Кейп Бреттон. В 1734 году французское правительство решило перестроить островные укрепления. С этой целью в форт было отправлено 2 миллиона фунтов стерлингов золотом. Когда в 1758 году англичане захватили остров, выяснилось, что фортификационные работы почти не проводились. Возможно, при отступлении гарнизон форта спрятал золото на острове Оук, а впоследствии план местности был утерян или уничтожен.