Нелепая смерть Гарри Гудини

Величайший фокусник своего времени Гарри Гудини, который выполнял настолько опасные, просто фантастические трюки, которые не смеют повторить иллюзионисты и поныне, умер от нелепой случайности по вине своего поклонника-идиота.

Существует даже ошибочная теория, что Гудини утонул, не сумев высвободиться от оков во время фокуса с погружением в аквариум. Но это просто выдумки. Смерть великого иллюзиониста наступила от перитонита. Но аппендицит, скорее всего, не смог бы убить великого артиста, если бы не нелепая случайность.

В один из октябрьских дней 1926 года Гарри, после показа своего нового шоу «Три в одном», отдыхал в гримерной, в которой находились еще два студента художественного училища — Сэм Смайли и Джек. Гудини любезно разрешил молодым художникам сделать с него портрет. В этот момент в комнату влетел эдакий крепыш Гордон Уайтхед, который прямо с порога поинтересовался, на самом ли деле Гарри обладает железным брюшным прессом. Не дав опомниться ничего не подозревающему и инстинктивно вставшему с дивана фокуснику, боксер-любитель Гордон нанес три мощнейших удара в живот Гудини.

Гарри скорчился от боли. Подождите, прохрипел он, я же должен сосредоточиться, вот теперь бейте. Гордон еще раз ударил, но теперь от боли уже скорчился он, потрясая ушибленным кулаком – пресс у Гудини был на самом деле стальной…

Однако по нелепой случайности в это время у Гарри как раз воспалился аппендикс, и он уже собирался обратиться к врачу, поскольку чувствовал боли в животе. Своими первыми ударами в неподготовленный пресс фокусника идиот Гордон Уайтхед практически убил Гудини, поскольку в этот момент у него лопнул воспаленный аппендикс. Однако великий иллюзионист умел справляться с любой болью, а потому еще несколько дней давал концерты, никому не показывая, что страдает от невыносимых болей в животе. Его госпитализировали только после обморока, в это время температура у больного была за сорок. Врачи уже ничего сделать не могли, через несколько дней великий фокусник Гарри Гудини умер. Ему было всего 52 года.

Похороны Гудини состоялись 4 ноября 1926 года. Его тело поместили в бронзовый сундук, который Гарри подготовил для своего уникального номера с освобождением уже не из водного, а песочного плена, и отправили в Нью-Йорк…