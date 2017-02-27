Некоторые предсказания от известных и не очень неизвестных пророков

К прозорливцам люди всегда относились двояко, поскольку в предсказания будущего можно как верить, так и скептически все это осмеивать, ибо достоверность таких прогнозов может подтвердить или опровергнуть только время (сообщает esoreiter.ru).

В наше время вседоступности любой информации (благодаря Интернету) оракулов, звездочетов и прочих прозорливцев появилось уже столько много, что не знаешь, кому и чему верить. Тем более что многие из них постоянно сулят нам конец света – а Апокалипсис ну никак не хочет наступать…

И, тем не менее, как поется в известной песне, люди желают знать, что будет, особенно если дело касается наиболее наболевшего, причем как в личной жизни, так и в судьбе страны, мира в целом.

Украине суждено распасться

Целителя Анатолия Кашпировского, думается, представлять не нужно. Но далеко не все знают, что этот маг и чародей умеет не только гипнотизировать огромные массы людей (через телевизор), но и работать с информационными потоками, приоткрывая завесу будущего. Правда, Кашпировский не любит это афишировать, считая любые предсказания предположительными – по причине многовариантности грядущего.

Тем не менее, Анатолий Михайлович поделился с журналистами своими прогнозами насчет судьбы Украины, которая для него далеко небезразлична. По его мнению, Незалежная уже не станет такой, какой была до Майдана 2013-2014 годов. Ей суждено распасться на несколько частей, поэтому война на Донбассе не только преступна со стороны нынешнего руководства страны, но и бессмысленна. Нынешний год не принесет Украине никаких положительных перемен: война продолжится, экономика останется на уровне полной разрухи…

Все это подтвердила и «казахстанская Ванга» Вера Лион, которая подчеркнула, что, с одной стороны, Донбасс уже потерян для Украины, а с другой – 2017 год не станет для многострадальных ЛНР и ДНР переломным в плане прекращения братоубийственной войны. Хотя руководству Украины уже вскоре будет не до Донбасса, поскольку страну ждут серьезные международные скандалы и кризисные ситуации…

Спасение человечества — в любви каждого к своему ближнему

В девятнадцатом веке в Сербии жил крестьянин Митар Тарабич, который прославился тем, что мог заглядывать в будущее, причем не только человека (по этой причине люди шли к нему толпами), но и ведущих стран мира. Будучи безграмотным, этот человек своими пророчествами мирового масштаба делился со священнослужителем Захарием Захаричем, который записывал их для потомков.

Достаточно сказать, что Митар предвидел первую и вторую мировые войны, установление в России пролетарского государства, которое просуществует семьдесят лет, появление в мире радио, телевидения и даже беспроводной сети связи.

Этот безграмотный крестьянин предупреждал: люди в будущем предадутся гордыне, а потому утратят божественную любовь и будут наказаны неизлечимой болезнью, от которой начнут вымирать миллионы. Лекарства от этой напасти врачи найти не сумеют, поскольку причина ее будет не в бактериях, а в человеческих пороках.

Любовь к ближнему – вот единственный путь спасения человечества, восклицал Митар! К сожалению, люди будут становиться все равнодушнее и равнодушнее друг к другу, а потому все более несчастнее. Рано или поздно им придется прозреть, хотя до этого человечество хлебнет горькую чашу всех мыслимых и немыслимых страданий…

Не это ли мы и наблюдаем в сегодняшней действительности?..

Так может, нам всем одуматься, пока не поздно? И начать любить ближнего, причем начать с себя (а не с критики правительства и сильных мира сего – пусть их проблемы останутся им самим). Тем более что будущее – на самом деле многовариантно и в нем все можно изменить к лучшему…