Не беспокойтесь о будущем. Оно все равно будет другим

Впервые в истории человечества мир меняется настолько быстро. Эти изменения заставляют нас испытывать стресс сильнее, чем когда-либо. Что будет с работой? Смогу ли я прокормить семью? Кем станет мой ребенок? Эти вопросы не дают нам жить. Психолог Дмитрий Леонтьев уверен: единственный способ жить счастливой жизнью – прекратить попытки узнать будущее. Об этом его колонка. Она поможет понять, чем плохи ожидания и почему не стоит ходить к гадалкам.

Что будет через 20 лет? Если коротко – я не знаю. Более того – не хочу знать. Хотя по-человечески понимаю такую разновидность игры в бисер, как футурология – прогнозирование будущего. И научную фантастику я люблю. Но ищу в ней не конкретные ответы, а спектр возможностей. Не надо спешить формировать ожидания. В психологической практике я часто сталкиваюсь с разрушительной ролью ожиданий. Люди, живущие хорошо, убеждены, что их жизнь полна проблем, потому что в их представлении все должно быть иначе. Но реальность никогда не будет соответствовать ожиданиям. Потому что ожидания – это фантазия. В результате такие люди страдают до тех пор, пока не удается разрушить ожидания другой жизни. Как только это происходит, все налаживается. Ожидания похожи на серые камни из сказок Волкова про приключения девочки Элли – они не дают попасть в Волшебную страну, притягивая и не отпуская проходящих путников. Что мы делаем с нашим будущим? Мы выстраиваем его в нашем сознании и сами в него верим. Начну с психологического парадокса, почти дзенского, хотя ситуация житейская. Шутка, известная многим. «Успеет или не успеет?» – думал водитель автобуса, глядя в зеркало заднего вида на старушку, которая бежала к пока еще раскрытым дверям автобуса. «Не успела», – с огорчением подумал он, нажимая на кнопку закрывания дверей.

Мы смешиваем и не различаем то, что происходит независимо от наших действий, и то, что происходит, когда мы включаемся

Этот парадокс выражает особенность нашего отношения к будущему: мы смешиваем и не различаем, что происходит независимо от наших действий, а что происходит, когда мы включаемся. Проблема будущего – проблема субъекта – проблема того, кто и как его определяет. Мы не можем быть уверены в будущем, так же, как и в настоящем. Тютчев в XIX веке сформулировал это в строках: «Кто смеет молвить: до свиданья, чрез бездну двух или трех дней?» В конце ХХ века в строках Михаила Щербакова это прозвучало еще короче: «Но кто же в пятом знал часу, что станет с ним в шестом?» Будущее часто зависит от наших действий, но редко зависит от наших намерений. Поэтому наши действия меняют его, но часто не так, как мы планируем. Вспомним книгу «Властелин колец» Толкиена. Ее главная идея – нет прямой связи между намерениями и действиями, но опосредованная связь есть. Кто уничтожил Кольцо всевластия? Фродо его передумал уничтожать. Это сделал Горлум, у которого были другие намерения. Но к этому привели именно действия героев с добрыми намерениями и поступками. Мы пытаемся сделать будущее более определенным, чем оно может быть. Потому что неопределенность рождает неприятную и неуютную тревогу, которую хочется устранить из жизни. Как? Определить, что же точно будет.

Громадная индустрия предсказаний, гадалок, астрологов удовлетворяет психологическую потребность людей избавиться от страха перед будущим через получение каких угодно фантастических картин того, что будет

Громадная индустрия предсказаний, гадалок, прогнозов, астрологов удовлетворяет психологическую потребность людей избавиться от тревоги, страха перед будущим через получение каких угодно фантастических картин того, что будет. Главное, чтобы картина была отчетливой: «Что было, что будет, чем сердце успокоится». И сердце действительно успокаивается от любого сценария будущего, только бы он был определенным. Тревога – наш инструмент взаимодействия с будущим. Она говорит, что есть то, чего мы пока не можем точно знать. Там, где нет тревоги, – нет будущего, оно заменяется иллюзиями. Если люди строят планы на жизнь на много десятилетий вперед, они тем самым исключают будущее из жизни. Они просто продлевают свое настоящее. Люди по-разному обращаются с будущим. Первый способ – «прогноз». Это применение объективных процессов и законов, выведение из них предполагаемых следствий, которые должны наступить независимо от того, что мы делаем. Будущее – это то, что будет. Второй способ – проектирование. Здесь, наоборот, первична желаемая цель, результат. Мы чего-то хотим и, исходя из этой цели, планируем, как к ней прийти. Будущее – это то, что должно быть. Третий способ – открытость диалогу с неопределенностью и возможностями в будущем вне наших сценариев, прогнозов и действий. Будущее – это то, что возможно, чего нельзя исключить. Каждый из этих трех способов отношения к будущему несет свои проблемы.

Возможности каждого человека в отдельности и человечества в целом влиять на будущее ограниченны, но всегда отличны от нуля