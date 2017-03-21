Натальный гороскоп по дню, в который вы родились

Число, в которое вы родились, играет гораздо более важную роль, чем многие думают. От этого числа напрямую зависит ваша энергетика и ее особенности, характер и темперамент.

По дате рождения можно предсказать судьбу, но это уже гораздо теснее связано с наукой, изучающей числа — нумерологией. Натальный гороскоп больше направлен на анализ конкретного дня, в который человек появился на свет, в частности, календарного числа.

1, 10,19 или 28 число

Ваша энергетика сильна и постоянна, однако она чересчур непробиваемая. Это значит, что у вас могут быть проблемы с обучением, с усвоением информации. Вы трудно адаптируетесь к серьезным изменениям в любой сфере жизни. В браке вы надежны, ровно как и в дружбе, партнерстве. Особенность вашего мышления заставляет многих людей вас уважать, а некоторых — сторониться вас, но это не значит, что кто-то вас любит, а кто-то нет. Вы сами по себе, но только до тех пор, пока не найдете достойного человека для дружбы или любви.

2, 11, 20, 29 число

Если вы рождены в одно из этих чисел, то вам стоит задуматься о том, что для вас важнее всего. Проблема правильной расстановки приоритетов преследует вас с самого детства, поэтому нужно обратить на это внимание. Вы сильны в командной работе. Зачастую вы неусидчивы и ветрены, но зато можете делать несколько дел одновременно. Ваше слабое место — неосмотрительность. Ваши сильные черты — гибкость и дипломатичность.

3, 12, 21 и 30 число

Люди, рожденные в эти дни, могут стать великими музыкантами, писателями, актерами с большей вероятностью, чем кто-либо другой. Вам нужно лишь сказать себе, что вы можете сделать это, и заручиться поддержкой того, кто верит в вас. За каждый человеком, рожденным в один из этих четырех дней, скрывается кто-то другой. Без помощи другой личности шансы на успех заметно снижаются. Вы ранимы, но можете быть подобны гигантской лавине, урагану.

4, 13, 22, 31 число

Ваша судьба — это семья. Будьте рядом с теми, кто связан с вами кровными узами. Вы сильны в аналитике, математике и изучении иностранных языков. Вы непревзойденный лидер, мастер психологии и просто сильная личность. Ваша энергетика не всегда стабильна, но у нее столько сильных сторон, что никакая минутная слабость не может их перекрыть. Секрет заключается в позитивном мышлении.

5, 14, 23 число

Если вы родились в один из этих дней, то вы поистине универсальны. Кончено, у вас есть и то, чего нет у других. Речь идет о сострадании. Вы прекрасные психологи от рождения, которым нет смысла изучать науку для того, чтобы понять своего собеседника. Из вас может получиться хороший преподаватель, но только не точных наук, потому что с цифрами у вас могут быть проблемы.

6, 15, 24 число

Вы — лидер, но не думайте, что вам всё будет сходить с рук. Опрометчивые поступки вы совершаете, пожалуй, чаще, чем остальные, причем иногда даже сами того не понимая. Вы педантичны и ответственно подходите к решению важных задач, но вам не хватает той самой малой крупицы чувственности, которая нужна для нормального общения с подавляющим большинством людей. Вы чересчур замкнуты, когда нужно обратное. Вы — хороший аналитик.

7, 16, 25 число

У вас есть тяга к познанию невидимой части мира — его энергетической составляющей. Многие опытные психологи рождены как раз 7, 16 или 25 числа любого месяца. В натальном гороскопе такие люди отмечены как высокодуховные, развитые внутренне. Вы способны понять любого человека и разобраться в любой ситуации. Что касается энергетики, то у вас она стабильна и довольно высока.

8, 17, 26 число

Вы натура необычная, двойственная. С одной стороны, вы часто задаетесь вопросами философского характера, с другой — часто относите себя к чисто материальным личностям. Мир для вас состоит лишь из добра и зла, поэтому вы не стесняетесь делить всех окружающих на плохих и хороших людей.

9, 18, 27 число

вас мощная интуиция и огромный потенциал для ее развития. На протяжении всей жизни вы можете менять свои интересы, устои и правила, причем самым кардинальным образом. Вы ветрены и динамичны, поэтому не задерживаетесь долго на одном месте. Из вас может получиться отличный путешественник, ученый. Вы эрудированы и имеете отличную память.

Источник — esotericblog.ru