Наступающий 2019 год, каким он будет для человечества?

Год будем разным… Однако ядерной, термоядерной, атомной, нейтронной, лазерной, химической, бактериологической, короче «Третьей мировой» Войны глобальной не будет…

Не будет ее ни с США, ни с Китаем, ни даже с Украиной. И как бы ее ни мутили, выращивая с пятого раза, то есть специально, красного теленка, Израиль вместо всеобщей бойни получит только начало собственного коллапса. Заговорят в конце 2019 года (вы знаете я не точен в датах, но точен в «сбыче») о возврате земель, отобранных Израилем у Египта.

В Ливане, вероятно обещание применения наших ВКС и ПВО, чтобы помочь этим странам справиться с «ИГИЛ»(запрещена в РФ).

Дипломаты РФ в 2019 на высоте. Особенно в конце года. Прямо триумф. Там и с Западной Европой все будет приведено к выгодному нашему положению.

Возможна «случайная бомбардировка» на БВ (Ближнем Востоке) «коалицией» нашего поста наблюдения на аэродроме сверхмощной бомбой (БПЛА, ракетой), о которой предупредят. Но самолет российский успеет взлететь.

США (Израиль) будут много становиться в позу, кричать про права человека в Сирии, чтобы выторговать себе условия ухода повыгоднее. Будут бомбить своих курдов, которые на них работают и предъявлять за это претензии России и Асаду. Но уйти придется так или иначе. Без льгот. Вывод войск может растянуться почти на год. То уйдут, то опять прилепятся. Но «финита ля комедия». Зато будут топорщиться в Ливане. Иордания перейдет под влияние России. Потому что террористов поможет урезонить.

Турцию с Китаем постараются поссорить, как бы «выявили» агентов влияния Китая на территории Турции. Возможна провокация с убийством посла или человека такого же статуса, как это было в Турции, когда подосланные люди обработали (зомбировали) турецкого полицейского, чтобы он убил Российского посла Карлова. Похожая ситуация со значимым человеком. В общем провокация под копирку с не большими вариациями, чтобы стравить две страны на БВ, что приведет к обратному эффекту. Главные специалисты по стравливанию — в Израиле.

Турция и Иран активно включатся в расследование. Иран будет приводить в чувство Ирак. Курды там будут много умничать.

Саудовскую Аравию будут дербанить и дальше. Что-то похожее на ограбление всех богатых и значимых людей в Саудовской Аравии, как это было с принцами. Деньги пойдут в Израиль, США, Аргентину, Австралию. Другими словами, повтор.

Вообще в 2019 году очень много дублированных, повторенных событий, которые произошли ранее, потому что тот, кто придумывал эти сложные (не трудные, а именно «с ложные» ходы) ушел из этого мира. А исполнители слабы с фантазией, поэтому будут гадить по старым схемам. Но НОВОЕ Мировоззрение уже помахивает из 2020 года ручкой. Старое уже почти померло, но многие по старой привычке пьют кофе, едут на работу, ковыряются в офисе, «не приходя в сознание» читают, смотрят, слушают «новости».

Торговая война между Китаем и США больше будет напоминать шуточные батлы. Это такая игра, где все кричат одно, а делают другое.

Глупее всех будет выглядеть «Велико»британия. Но многие все будут воспринимать всерьез. Будут ждать войны.

Россия получит кучу преференций и выгод.

Нефть будет занимать все менее значимое место в жизни государства. Цена на нефть может начать расти только с середины 2019, что станет плюсом. Но не главным.

Иран будет активно торговать нефтью через территорию России. Но доход России будет прирастать лучше, чем в 2018. Это будет связано с вложениями западных «партнеров». Катар, Эмираты тоже вложатся в экономику России. Это как-то связано с Дальним Востоком и средней полосой России. Но сколько бы не было положительных сдвигов для экономики, все будут ныть и орать, как тяжело им живется. Объективно будет жизнь улучшаться, а субъективно люди с удовольствием будут стонать и жаловаться. Впрочем, как всегда.

На конец года будут мутить «геволюцию», но пшик очередной.

Два фундаментальных научных открытия в России летом 2019 пройдут не замеченными. Зато в США будет сенсационно подана научная разработка 10-летней давности. В прочем 2020 год поможет исправить положение.

Если 2019 еще черен, то 2020 сверкает Светом.

Для Украины год тоже не простой.

В этот год будут промывать засохшие Авгиевы конюшни. И там много чего засохло. Смываться будет не сразу, а будет бурлить. Так что многих политиков данной страны смоет, а кого-то и утопит.

Полтора года на передачу власти в нужные руки. Будут опять котлы и военные, необыкновенные, и политические. Будет опять тупая провокация с ракетной установкой со стороны Украины. Что-то вроде «Бука», с высоты видел. Вроде на территории не далеко от Российской границы. Нацистами их кураторами игра проиграна. Но в начале и даже в середине года будет еще полно провокаций со стороны Украины.

Афганистан будет не явно, но подконтролен России, через талибов и далее адекватных правителей племен. Пакистан помогает России. Индия наращивает взаимосвязи с Россией, особенно экономические. Ввод Россией в действие новой финансовой системы.

Россия пришла в Африку и начинает активно использовать эти возможности. Много будет словесных батлов, фейковых новостей со стороны Франции из-за Африки, но там мало кто сможет повлиять на Российскую позицию. Китай будет конкурировать с Россией в Африке, но это не война, а выгодное предприятие, причем выгодное для России.

Евросоюз без Англии продолжит терять своих членов. Есть вероятность, что часть Испании заявит о выходе. Это хитрость. Но многие из стран Европы «Восточного блока» будут в зоне турбулентности. Польша вообще будет шокирована тем положением, в которое она попала. Особенно в конце года.

Пришло время выдворения из Евросоюза «беженцев». Тем, кто не будет соглашаться на предложение покинуть страны ЕС могут применить силу. А новые лодки вероятно просто будут топить. На что Россия предложит создать приемлемые условия жизни на БВ и Африканском континенте, чтобы беженцы не стремились в ЕС.

Евросоюз в конце 2019 года начнет подготовку к созданию своей армии. Игра в санкции будет сведена к минимуму к концу года, так как Европе экономика важнее, а, следовательно, важен Иран, Россия, и Китай. Турция будет диктовать свои условия ЕС. Англия будет создавать новые фейки против России, Турции, а также достанется, как ни странно, Белоруссии.

Множество терактов в Европе, большая часть которых организована даже не мигрантами, но как бы на почве мигрантов. Будут активно работать спецслужбы и агенты Израиля (такие как Сорос и подобные ему личности в разных странах) чтобы максимально раскачивать лодку везде, где только можно, создавая потоки беженцев, напоминая о холокосте, устраивая демонстрации неадекватов с применением силы. Во Франции, Италии, Испании, Германии беспорядки. В Германии теракты с дымом и отравлением, с использованием транспорта, в поездах. Будет и стрельба, и куча взбешенных демонстрантов в этих странах.

Что будет ужасно раздражать, но люди будут видеть кто в действительности создает это и бесить общественность будут именно зачинщики.

В Европе подожгут большой паром. Много людей будет в больнице.

Англия подвергнется удару сильнейшего гиперурагана. Причем будет и заваливать снегом по самые крыши и заливать так, что водные потоки понесут машины и дома, сдирая почву и камни. Целые улицы будут не только затоплены, но смыты.

Англия вероятно в районе Фолклендских — Мальдивских островов опять устроит военную возню. Флот двинут к берегам Аргентины. Во всяком случае там что-то намечается. Самолеты летали. Вероятно, поднимали дух своим согражданам военными победами. А дух англичанам нужно поднимать, потому что положение дел у них не очень.

В США Трампа вынудят «вращаться в другую сторону», чем он возьмет своих врагов за горло. Все его внимание будет уделено внутренней борьбе, что ускорит процессы раздрая в США. Но враги Трампа внутри страны основательно ослабнут. «НАТО» останется только для США, Японии, Прибалтийских республик. И США содержать множество баз уже не силах. Сократят объем военного присутствия в ряде регионов мира, подтягивая обратно военный контингент, потому что солдаты нужны будут для поддержания порядка в стране. Вулкан «Желтый камень» несколько затихает, но это затишье, связанное с закачкой под землю специальных составов, приведет к созданию тектонического напряжения в юго-восточном направлении. Будет выход горячего пара или газа в этом направлении на большом расстоянии от вулкана.

В США будет проблема с авианосцем фактически не далеко от берега. Два гиперурагана на территории США натворят много бед на востоке. А Запад США ждет сильнейшая засуха. Полет к Марсу, планируемый в США «стартует», но ничем не закончится. Это будет выглядеть как будто убегают «рептильные сущности», не долетят.

В Индии, Непале, Бангладеш возможно землетрясение 7-8 баллов. В Индии вероятно весной 3-4 балла землетрясение, и сильное осенью-зимой.

В Бангладеш возможно очень сильное затопление в середине года. Вероятно, июль.

Вообще ураганы будут сильнее, количество их больше. Россию тоже не обойдет чаша сия. Видел, как высотные дома чуть ли не скручивало. Видимо, высотные дома покинут именно из-за опасности увеличения ветровой нагрузки. Конструкции будут выдерживать на грани.

Во время солнечного затмения днем возможно будет виден бой между космическими аппаратами землян. Возможно это космическая авиация, не факт.

Видел поврежденную космическую станцию на орбите. Несколько дыр.

На МКС в конце года возможен замена модулей или выход двух-трех модулей из строя.

Найдут гигантов лемурийцев (людей-амфибий) (я их так вижу). Видел много икринок, которые охранял лемуриец. Икринки прятали в затопленных остовах домов на дне океана. Лемурийцы продвинутая в биоорганической форме цивилизация Земли, способная легко управляться с любым ДНК. Они инженеры ДНК. Живут на Земле в десятки раз дольше людской (наземной) цивилизации. Миролюбивы, но людей не любят с момента, как они стали служить рептилоидным (не змеи) ценностям — деньгам, обогащению.

Для отвлечения внимания в Южной Америке организуют фейк с посадкой трех инопланетных кораблей. И фейк прикроют гротескным фейком, чтобы люди думали, толи правда, толи нет. На самом деле «старые боги» уже активно помогают России. Во всяком случае древние знания дают еще несколько видов супероружия, о котором нельзя говорить. Но именно это не дает Семье действовать столь нагло, как они привыкли. Влияние Семьи уменьшается. Хотя они будут наносить удары и уколы, но это агония. Каждый из них хочет занять пустое место их шефа, но не хватает ума.

Путин останется на своем месте. Во власти в России все больше альтруистов. Не смотря на бури и шторм вокруг, Россия обогатиться в новом 2019 году, получит еще больше влияния. Еще больше возможностей, которые начнет активно использовать. Идет собирание бывших республик под общую руку.

Возможно, российское ПВО разместиться в Финляндии. Не гарантирую, что в 2019 году, но переговоры будут вестись. Самое интересное, что Франции буду интересны российские ПВО на своей территории. Тоже будут вести переговоры. Этот вопрос возникнет, когда Англия и Франция будут недовольны друг другом. ПВО как бы против Англии. Возможны, переговоры поэтому же вопросу с Австрией и Германией. Не в 2019, но тем не менее.

Год будет с контрастными температурами. С обильным снегом в США и Западной Европе и трескучими морозами. Достанется и нашим южным территориям. Тоже будет много снега. Опять суперморозы и излишнее тепло с обилием рекордов на Дальнем Востоке, Приморье, Сибири. Все не в старых рамках. В Южной Америке суперураганы будут заходить и с востока, и с запада.

Местные власти повсеместно игнорируют создание ливневой канализации, углубление русел рек, создание дамб, так как повсеместно будет избыток воды, от таяния, а в других местах ливней. Будет смывать, топить немилосердно. Военные, МЧС будут повсеместно помогать. Людей видел, которых вывозили на гусеничной технике.

Ну, и отбитых на всю голову станет больше — видел, как по старому кладбищу ехал на гусеничном тракторе некий мужчина. Ехал он на рыбалку.

Старое ломается, и идет Новое МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Новое, не похожее ни на что, к чему привыкли. И те, кто к нему не готов, будут «бодаться в новые ворота», чтобы доказать себе, что все осталось по-прежнему и ничего не изменилось. Изменится все. И это на благо многим. Флагман — Россия. Все, кто будет сопротивляться Новому, будут удалены самим пространством. Оно будет иметь другие категории. Оно программируется в других категориях, но внешне это будет мало отличаться поначалу. И вводится это постепенно. Но несмотря на постепенность, многие предпочитают жить страхами. Однако волей-не волей, новое возьмет свое. Это не революция, когда страх одних, сменяется страхом других. Это развитие, где коммунистические идеи станут возможны без коммунистов. 2019 — очередной рубеж развития.

P.S.: Не факт, но по ощущениям в 2020 налоговая амнистия для физических лиц…

Источник: http://x-files.org.ua/